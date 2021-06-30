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Истории

Стартап Worldcoin раздает криптовалюту за биометрические данные

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Сэм Альтман, эксцентричный CEO Open AI и бывший президент Y Combinator, работает над новым проектом. Криптокомпания Worldcoin собирает биометрические данные, расплачиваясь за них собственной криптовалютой. Bloomberg предполагает, что проект представляет собой версию универсального базового дохода.

Стартап Worldcoin раздает криптовалюту за биометрические данные

По информации Bloomberg, для сканирования радужки используются шарообразные устройства, по размеру напоминающие баскетбольный мяч. Компания утверждает, что в настоящее время тестирует 20 прототипов в нескольких городах по всему миру.

Предположительно, цель проекта — продвигать идею универсального базового дохода на основе криптовалюты. Биометрические данные используются в качестве идентификатора. По информации Bloomberg, Worldcoin получил поддержку от нескольких инвесторов, в том числе компании Andreessen Horowitz, которая вложила $25 млн.

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Пока неясно, имеет ли валюта Worldcoin (CoinMarketCap указывает, что она торгуется с 2013 года) отношение к компании Сэма Альтмана Open AI.

Это не первый странный проект, в котором мог участвовать  Альтман. В 2018 году он заплатил стартапу Nectome $10 тысяч за то, чтобы его убили (да, по-настоящему) и сохранили его мозг. Предполагается, что в будущем его можно будет загрузить в компьютер.

Вероятно, поэтому CEO Open AI думает, что люди так легко будут отдавать свои биометрические данные частной компании в обмен на криптовалюту.

В 2017 году он публично критиковал Сан-Франциско за консервативность и заявлял, что Пекин намного больше открыт к спорным идеям.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

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