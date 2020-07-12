«Рынок немного дикий»: как устроен яхтенный бизнес и сколько стоит снять яхту в России и за рубежом

Rusbase разобрался, сколько на самом деле стоит чартер, как устроен российский рынок яхт и катеров и есть ли на нем место новым технологиям.

У россиян все еще сильны стереотипы о том, что яхтинг доступен только богатым, обязательно требует специальной лицензии, а учиться на капитана дорого и долго. Это не всегда так. Для примера, в Ростове-на-Дону взять напрокат небольшой моторный катер на четырех человек можно за 3000 рублей в час, катер чуть больше — на 11 человек — за 4000 рублей в час.

Структура яхтенного рынка

Российский яхтенный рынок начинался с двух тенденций, рассказывал изданию MotorBoat Андрей Ломакин, генеральный директор группы компаний West Nautical.

В 1990-е годы россияне начали массово выезжать на Лазурный Берег и в Италию, и, увидев там один из ключевых элементов красивой жизни — яхты, захотели их и себе. Уже тогда рынок поделился на две части. Одна группа людей пыталась приобрести что-то прямо на Средиземном море, а другая решила купить катера на Волгу, Неву, Клязьминское водохранилище. В 1996 году в России появился дистрибьютор американских катеров Bayliner. Именно он, по словам Ломакина, привел на воду самое большое количество людей — и за рубежом, и в России. Согласно Global Market Insights, в 2019 году мировой рынок яхт оценивался в $43 млрд и будет расти на 5% ежегодно до 2026 года.

Российский рынок аренды яхт до сих пор делится на два типа — для внутреннего туризма (по водам России) и внешнего (для отдыха за границей), говорит Евгения Романенко, директор Dream Yacht Charter Russia. Компаний на рынке очень много: в России из собственного флота продают и сдают в аренду яхты как крупные иностранные игроки (Burgess, Dream Yacht Charter и другие), так и российские (например, Charterly, 12 Knots). Кроме того, есть сервисы, которые позволяют арендовать яхты и катера у владельцев (SEARADAR, Click&Boat, Nautal). При этом одного сильного игрока, который закрывал бы своей компетенцией, опытом или предложениями весь мир, как Booking.com или Airbnb, на российском и зарубежном рынке нет, отмечают основатели SEARADAR Дмитрий Безнасюк и Максим Тербов.

Один из главных критериев, по которому классифицируют яхты — это размер (длина).

При размере яхты до 30 футов (10 метров) ее основная функция — однодневные прогулки на небольшие расстояния.

Размер от 30 до 56 футов (10-18 метров) предполагает, что это яхта для путешествия на большие расстояния с выходом в открытое море. Это самый популярный класс.

Яхты от 56 до 70 футов (от 18 до 24 метров) — повышенного уровня комфорта.

Яхты более 70 футов — их называют «супер-яхтами» — предполагают самый высокий уровень комфорта.

Если же длина судна менее 10 метров — перед вами катер.

Катер

Фото: FISHERinfo





При аренде или покупке яхты длиной более 24 метров взаимодействие между клиентом и продавцом обычно происходит через брокеров с обеих сторон. Если яхта поменьше, заказчик и арендодатель общаются напрямую. «Что касается организации бизнеса, рынок немного дикий», — говорит Никита Горчаков, основатель проекта itBoat и Charterly. Так, во всем мире чартер люксовых яхт обычно делают по стандартному контракту Международной ассоциации яхт брокеров (MYBA), в котором четко прописаны взаимоотношения между всеми сторонами, что позволяет избежать юридических вопросов. «В России пока такого нет — четко выработанных правил игры нет ни у судовладельцев, ни у брокеров, и даже в законодательстве не определено понятие “чартер” так, чтобы оно подходило под яхтенный бизнес», — указывает Горчаков.

В России отдельные брокеры пробуют внедрять общемировые стандарты и уже предлагают клиентам подобный договор, добавляет Вилена Павлова, глава по развитию рынков России, Казахстана и Восточной Европы Burgess. Но пока чартер в нашей стране в начале пути, признает она. Однако у клиентов есть возможность арендовать большую яхту под иностранным флагом с экипажем за границей и прийти на ней в Россию, объясняет эксперт.

Еще одна особенность российского рынка в том, что в основном он представлен арендой яхт и катеров с капитаном, рассказывает яхтенный капитан, основатель клуба путешествий 50BAR Дмитрий Баранов. В мире есть также большой рынок самостоятельной аренды парусных и моторных яхт (так называемый bareboat charter) для тех, кто прошел обучение и получил права на управление судном определенного класса. Во многих странах арендовать судно для такого путешествия не сложнее, чем автомобиль. Если есть международная лицензия на управление, взять яхту в аренду за границей не составит проблемы, подтверждают Безнасюк и Тербов.

Сколько стоит снять яхту и сколько можно заработать, сдавая ее

В интернете огромный выбор лодок на любой вкус и бюджет — путешествие под парусом достаточно популярный и, вопреки многим предубеждениям, не такой уж и дорогой вид отдыха, говорит Баранов. Стоимость варьируется и зависит от размера яхты, количества кают, года выпуска, региона нахождения и времени года, добавляют Безнасюк и Тербов.

Например, 50-футовая моторная яхта может стоить от 15 000 до 100 000 рублей в час с заказом минимум на три часа, говорит Вадим Ждан, шкипер, основатель международной парусной команды и школы Amigos Sailing Team. Арендуют их достаточно часто, в основном под свадьбы, фотосессии, дни рождения, важные переговоры.

На моторные лодки спрос не очень высокий, рассказывает Ждан. В основном арендуют парусные — для участия в соревнованиях, обучения и тренировок яхтсменов. Арендовать парусную яхту можно за 2500-5000 рублей в час, указывает идеолог проекта AllSailing.Store Вячеслав Федоров. Длительной коммерческой аренды яхт, поставленной на поток, практически нет. Если пересчитать на посуточную аренду, по стоимости можно торговаться до 30 000 рублей с инструктором за сутки, то есть за семь дней — примерно 200 000 рублей.

В Европе можно арендовать парусную яхту по цене от 1500 евро в неделю, говорит Евгения Романенко (компания Dream Yacht Charter Russia сдает суда за рубежом). К примеру, яхта Dufour 460 — одна из самых популярных моделей для аренды на Средиземном море. На ней комфортно размещаются 8-10 человек. Цена недельной аренды такой яхты в Хорватии в июле — 3500 евро, в начале сентября — 2750 евро, в конце октября — 1280 евро. Арендовать можно круглый год, потому что в разных странах сезон в разное время. Например: летом — Средиземное море, зимой — Карибский бассейн, Сейшельские острова, Таиланд и другие экзотические направления.

Яхта Dufour 460

Фото: 12 Knots





Burgess, которая также сдает яхты за границей, специализируется на супер- и мегаяхтах. Стоимость аренды таких судов начинается примерно с 250 000 евро за неделю, включая все расходы, говорит Вилена Павлова: «В этом году начало летнего сезона сильно задержалось в связи с коронавирусом, и наша компания, имеющая 14 офисов по всему миру, впервые столкнулась с ситуацией, когда в апреле общее количество заключенных контрактов можно было пересчитать по пальцам, хотя обычно летом только через наш московский офис арендуются десятки яхт». В основном это отдых с друзьями или семейные каникулы и торжества, реже — мероприятия, хотя бронировать лодку на время Каннского кинофестиваля или Гран-при Формулы-1 в Монако и Абу-Даби, где яхты швартуются вплотную к трассе и можно смотреть гонку прямо с палубы, нужно очень заблаговременно, отмечает Павлова.

Суперъяхта LUMINOSITY

Фото: Burgess





В яхтинге оптимально забронировать лодку за 6-9 месяцев, говорит Романенко. Многие европейские и американские клиенты планируют свой отдых на год вперед, а россияне нередко заказывают суда с датой выхода через 2-3 недели.

Согласно международному стандарту, в чартерную стоимость включена комиссия брокерам в размере 20%, которую между собой делят два брокера — со стороны владельца яхты и клиента, знает Горчаков. В России стандарта нет, и маржа составляет от 10% до 20%. Заработок зависит не только от стран, где работает компания, но и от того, является она собственником судов или посредником, говорит Ждан: при владении судами в яхтинге маржа может достигать 50%.

Проблемы яхтенного рынка России

Основная проблема, на которую указывают опрошенные Rusbase эксперты, — это неразвитость инфраструктуры.

В Хорватии даже в небольшом поселении есть качественные понтоны, муринги, вода, электричество, туалет, душ, а представители марины помогут со швартовкой даже при спокойной погоде, перечисляет Вячеслав Федоров: «Даже до инфраструктуры и обслуживания Греции, которая значительно уступает хорватской, нам ещё долго расти». В России есть либо очень дорогие порты и марины, где стоят лодки олигархов, либо эконом-пансионаты советского периода с причальными стенками и обычными маленькими лодками, сетует Ждан: «Ничего для судов посередине нет. Но как только будет инфраструктура, будет и бизнес».

Пока предложение аренды судов очень ограничено — например, в Крыму, по словам Дмитрия Баранова, сейчас работает только одна компания, где можно взять яхту в самостоятельную аренду. В Санкт-Петербурге около пяти небольших компаний, которые сдают яхты на прогулки, добавляет Федоров.

Вторая масштабная проблема связана с законодательством: самого слова «яхта» в нем нет, указывает Павлова. Российские законы в целом не приспособлены под суда, которые используют для частного отдыха. Морские кодексы (например, внутреннего водного транспорта) прописаны для торговых, грузовых и пассажирских судов, говорит Горчаков, и маленькой яхте соблюдать все требования законодательства практически нереально. Во всем мире требования для арендных судов не такие высокие, а вся ответственность на арендаторе.

Например, если вы берете яхту на день или два без экипажа, договор аренды нужно зарегистрировать в государственных органах. «Конечно, так никто делать не будет», — добавляет Горчаков.

Кроме того, государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) позволяет регистрировать только некоммерческие суда, которые нельзя сдавать в аренду. Для чартера нужно зарегистрировать их в речном или морском регистре, но это сложная процедура, требующая специальных прав от Минтранса, которые позволяют ходить на коммерческих судах. А получить их намного труднее, чем базовые права ГИМС.

К тому же, из законодательства не совсем ясно, нужна ли при аренде судна с экипажем лицензия на перевозку пассажиров. А для ее приобретения необходимы дипломированные специалисты, на земле должен быть центр, который отвечает за безопасность плавания, и так далее.

В России другая система прав, добавляет Баранов — чтобы взять яхту в аренду, нужны права ГИМС, а за рубежом действуют права международных систем (IYT, RYA и другие). По словам Безнасюка и Тербова, школ, которые выдают международную лицензию, несколько десятков в крупных городах, в них легко записаться, в том числе на онлайн-курсы. Школ, в которых можно получить права ГИМС, гораздо меньше, а процессы не адаптированы под запросы клиентов, указывают они: «Как результат — большинство идут получать не местные, а международные права». Рынок не приспособлен и для иностранцев. «Может ли иностранец приехать на Байкал и легко взять яхту в аренду — непонятно, скорее всего, у него не будет нужных прав, — рассказывает Баранов. — А хватит ли для развития рынка самостоятельной аренды только внутреннего спроса? Большой вопрос».

Еще одна проблема — нынешний кризис из-за режима самоизоляции. Рынок переживает его очень тяжело, говорит Вадим Ждан: 80% игроков закрывается и переходит в другие бизнесы. Собственникам лодок приходится оплачивать стоянку, но спроса при этом нет. Содержание флота из 8-10 яхт сопоставимо с содержанием небольшого отеля, сравнивают Дмитрий Безнасюк и Максим Тербов. По их словам, мелкие чартерные компании распродают свой флот, чтобы фиксировать убытки, а крупные закрывают региональные офисы и переводят менеджмент в онлайн.

Потенциал для развития яхтинга в России, конечно, есть, и немалый, говорит Баранов — в первую очередь в таких местах, как Сочи, Крым, Байкал, Балтика, на больших реках. «С точки зрения природы и климата — у нас тут и Черногория, и Норвегия, и Мичиган», — улыбается он.

Технологии в яхтенном бизнесе

Особенность яхтенного бизнеса в том, что он один из самых консервативных в мире, и инновации сюда приходят в последнюю очередь, отмечает Никита Горчаков. По его мнению, в этом есть и преимущество — можно брать уже отработанные решения из отельной индустрии, автомобильного проката, то есть из всех смежных отраслей, более продвинутых в IT. То же касается и электроники — например, на яхты стали ставить интегрированные системы, которые показывают всю информацию о маршруте судна, как на экранах в самолетах.

Вилена Павлова отмечает, что в некоторых отношениях современный яхтинг довольно технологичен: например, Burgess снимает видео в формате 360 градусов, и у клиентов есть возможность совершить виртуальный тур по яхте. По словам Павловой, сейчас компания находится в процессе закрытия нескольких сделок, в которых владелец покупает лодку, ни разу не ступив на ее борт в реальности. «В прошлом это было немыслимо, сейчас же технологии значительно расширяют возможности как брокеров, так и покупателей», — рассказывает она.

Фото с виртуального тура по яхте

Источник: Denison Yacht Sales





По словам Федорова, сейчас на рынке пытаются сделать несколько нововведений: например, приложения с прибрежной инфраструктурой, приложения наподобие автоклубов для яхтсменов, агрегаторы по аренде яхт, сбор мусора в маринах, спасательные лодки на моторах и многое другое. Из 100 стартапов хорошо себя показывает около 3-4%, поэтому в большинстве своем подобные проекты закрываются, рассказывает он.

Год назад компания itBoat разработала глобальную блокчейн-платформу Сadena для яхтинга, довела ее до состояния закрытой бета-версии и перевела стандартные контракты на покупку яхт и чартер на язык смарт-контрактов Ethereum — то есть фактически запрограммировала всю бизнес-логику, рассказывает Горчаков: «Сейчас этот проект на паузе, потому что мы понимаем, что рынок к этому просто не готов. Но года через три мы его разморозим — и покажем наши передовые разработки».





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