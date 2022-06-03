Как создатель Uniqlo Тадаси Янаи стал самым богатым человеком в Японии

В материале — краткая история пути Янаи от мелкого продавца одежды до выдающегося предпринимателя.

В этом году Тадаси Янаи, создатель знаменитого японского бренда одежды Uniqlo, стал самым богатым жителем Японии по версии издания Forbes. Сейчас он владеет состоянием в размере $23,6 млрд. Янаи внес огромный вклад в развитие японской индустрии моды, а его международная холдинговая компания Fast Retailing, которая владеет Uniqlo, стала эталоном с точки зрения популярности и присутствия в мировой индустрии моды.

Туманные перспективы

Карьеру в коммерческом секторе будущий бизнесмен начинал в качестве продавца мужской одежды и кухонных принадлежностей в супермаркете Jusco, куда он устроился по настоянию отца.

Янаи проработал в Jusco всего один год, а после увольнения оказался в тупиковом положении. Желая чего-то добиться, он с сожалением присоединился к бизнесу отца. Это решение стало важным шагом на пути к его будущему успеху.

Создание Uniqlo

Работа в компании отца помогла Янаи возродить увлечение к продаже одежды. Так, в 1984 году он открыл первый магазин Uniqlo. Янаи также предложил изменить название компании с Ogori Shoji на Fast Retailing, чтобы сделать бренд узнаваемым по всему миру. Решительный шаг демонстрирует его превосходное понимание сегмента.

Янаи начал внедрять «сеть массового производства повседневной одежды» в Японии по примеру американской и европейской культуры. Во многом он вдохновлялся такими крупными модными брендами, как Benetton, Gap и Esprit.

Стремительное расширение Uniqlo

Разнообразный ассортимент товаров Uniqlo удовлетворяет потребности обширной потребительской базы. Благодаря этому, в течение нескольких лет компания добилась огромного успеха, принося высокие доходы.

Бренд Uniqlo охватил весь рынок одежды — его начали носить как привилегированные аристократы, так и трудолюбивые представители среднего класса.

Значительную часть его популярности часто приписывают флисовой куртке за $15, которая стала хитом среди жителей Японии, где к 1996 году открылось более 200 магазинов.

Вдохновляющее наследие Тадаси Янаи

Fast Retailing, материнская компания Uniqlo, сравнительно легко адаптировалась к изменениям в индустрии моды и стала третьим по величине в мире ритейлером одежды.

Усилия, приложенные к созданию бизнес-империи, окупились: в 2013 году Янаи стали одним из 100 самых влиятельных людей в мире по версии Time, а в 2017 году — одним из 100 величайших предпринимателей по версии Forbes.

Янаи, несомненно, является одним из самых новаторских и увлеченных бизнесменов мира. Ему удалось создать процветающую империю на основе потребностей развивающейся индустрии моды в Японии. А его путь от мелкого продавца одежды до выдающегося предпринимателя служит вдохновением для тех, кто хочет развиваться в мире моды и коммерческом секторе.

Сам Янаи сейчас наслаждается атрибутами по-настоящему светской жизни — от роскошных особняков за $74 млн до частных полей для гольфа за $50 млн.

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