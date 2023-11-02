Что делать, если вы — главный пессимист в команде

Негативная предвзятость мешает думать о чем-то кроме недостатков и рисков, отражается на отношениях с коллегами и даже способствует выгоранию. Пессимизм часто проявляется, когда мы испытываем стресс или подавленность. Вот как этого избежать.

Наверняка вы хотя бы раз присутствовали на совещании, где был пессимист. Он отвергал каждую идею, сразу указывал на риски, говорил, что предложения обречены на провал, или что уже были испробованы, но не сработали.

Возможно, этот человек — вы?

Пессимизм — склонность видеть в вещах негатив или верить, что худшее произойдет, — довольно распространен, и многие склоняются к нему, особенно когда испытывают стресс или подавленность. Негативная предвзятость мешает нам думать о чем-то кроме недостатков и рисков.

Если вы — главный пессимист в коллективе, это может тянуть команду вниз и вредить отношениям с коллегами. Как этого избежать?

Определите свой «мотивационный фокус»

Хотя оптимизм обычно рассматривается как положительная черта характера, его переизбыток опасен. Это может спровоцировать в команде токсичную позитивность: она подразумевает, что люди должны демонстрировать оптимизм, даже если чувствуют себя иначе или обстоятельства требуют иного.

Один из способов лучше понять, склонны ли вы к пессимизму, — подумать, что вас мотивирует. Есть два варианта:

Фокус на предупреждении. Такой человек озабочен безопасностью и часто видит задачи как ряд препятствий, которые необходимо преодолеть.

Такой человек озабочен безопасностью и часто видит задачи как ряд препятствий, которые необходимо преодолеть. Фокус на продвижении. Такие люди позитивно смотрят в будущее и замечают возможности там, где другие видят непреодолимые проблемы.

Ни тот, ни другой тип не лучше и не хуже, но они выполняют разные функции внутри команд и организаций.

Социальные психологи Хайди Грант и Э. Тори Хиггинс объясняют: «[Люди, ориентированные на предупреждение] часто более склонны к риску, но их работа также более тщательна, точна и тщательно продумана. Чтобы добиться успеха, они работают медленно и скрупулезно. Обычно они не самые креативные мыслители, но могут обладать отличными аналитическими способностями и навыками решения проблем.

В то же время те, кто ориентирован на продвижение, генерируют множество идей, хороших и плохих, и чтобы увидеть между ними разницу, часто требуется человек, сфокусированный на предупреждении».

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Определенно, у пессимизма есть и положительные стороны. Однако в команде пессимист не всегда находит понимание. Эти шаги помогут убедиться, что привычный вам взгляд на вещи не сказывается на работе всей группы.

Погрузитесь в ситуацию

Иногда полезно понять, что стоит за негативным мышлением. Вы перегорели или беспокоитесь из-за того, что что-то происходит на работе или в других сферах вашей жизни?

Или причина во внешних обстоятельствах — токсичной рабочей среде или экономике? Возможно, вы впитываете негативное отношение окружающих? Или вы чувствуете, что ваш голос не услышан?

Исследование Эйлин Чоу из Университета Вирджинии показывает, что негатив помогает пессимистам чувствовать контроль. Это не попытка избежать ответственности — в чем их часто обвиняют, поскольку утверждение, что что-то не сработает, означает, что им не придется браться за дополнительные проекты, — скептики могут отстаивать автономию, не соглашаясь с группой.

При этом окружающие также признают авторитет пессимистов. Вот как это объясняет автор: «Мы предполагаем, что большинство людей будут сторониться скептиков... Но на самом деле все наоборот. Часто именно люди с высоким статусом дают негативный отзыв или спорят».

Другими словами, скепсис позволяет почувствовать себя авторитетнее и повышает вероятность того, что другие будут воспринимать вас именно так.

Честно ответьте на вышеперечисленные вопросы, и если пессимизм вызван факторами, на которые вы можете повлиять, решите проблемы.

Сосредоточьтесь на своем поведении

Каким бы ни был источник вашего пессимизма, гораздо проще повлиять на свое поведение, чем пытаться реформировать устоявшиеся убеждения и ценности.

Обычно пессимизм проявляется на трех уровнях

мировоззрение (вы верите, что негативные события или результаты неизбежны),

чувство контроля (независимо от того, чувствуете ли вы, что можете сделать что-то, что повлияет на исход ситуации)

поведение (включая жалобы или принижение идей других).

Изменить мировоззрение трудно, но мы способны управлять своим поведением.

Не нужно сдерживаться, если вы заметили недостаток, который упускают остальные. Просто выберите более конструктивную форму. Например, вместо «это никогда не сработает» попробуйте что-нибудь вроде: «я вижу здесь несколько рисков, давайте это обсудим».

Спросите себя, когда пессимизм приносит пользу команде, а когда вреден. Замечаете ли вы, что люди начинают закрываться, когда вы высказываете свою точку зрения? Или что вас иногда избегают? Когда вы вызываете хорошую реакцию? И как ваше мировоззрение влияет на вас — помогает или подавляет?

Помните о недостатках

Несмотря на некоторые положительные стороны, исследования показывают, что люди с негативным отношением гораздо чаще сталкиваются с трудностями, чем те, что смотрят на жизнь оптимистично.

Мишель Гилан, исследовательница, которая фокусируется на счастье и успехе и, следовательно, также довольно пристально смотрит на пессимизм, продемонстрировала, что вероятность выгорания у пессимистов в пять раз выше, чем у оптимистов. Кроме того, они реже демонстрируют высокую вовлеченность в работу или строят крепкие отношения с коллегами или руководителями.

Конечно, ваш личный опыт может быть иным. Однако имейте в виду, что более позитивный настрой на работе может дать вам преимущество — и, безусловно, облегчит жизнь окружающим вас людям.

Управляйте реакцией

Окружающие часто думают, что пессимисты негативно смотрят буквально на все, из-за чего предвзято смотрят на их действия и заявления. В итоге даже здравые мысли и идеи могут отвергать.

Настойчивость здесь не поможет. Признайте правильность точки зрения собеседника и укажите, с чем согласны. Не обязательно говорить: «Вы абсолютно правы, этот проект будет иметь ошеломляющий успех», если вы в это не верите, но вы можете сказать: «Я вас услышал и отчасти согласен, что это решение может быть успешным. Давайте поговорим о том, что может помешать и как снизить эти риски».

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В целом, постарайтесь понаблюдать за тем, как часто вы проявляете негатив, и ищите возможность искренне похвалить более оптимистичных коллег. Старайтесь избежать репутации заядлого скептика, потому что избавиться от нее будет совсем не просто.

Найдите выход негативу

Притворно улыбаться и подавлять желание высказаться — это не решение. Вместо этого найдите выход своему негативу.

Найдите коллегу или друга, с которым сможете поговорить наедине, или записывайте мысли. Это поможет частично снять беспокойство и открыть пространство для более позитивного поведения.

Как и в большинстве подходов к работе, для пессимизма есть свое время и место. Вспомните, сколько корпоративных скандалов удалось бы избежать, если бы руководители прислушались к некоторым циникам. Главное — найти способы умерить пессимизм, чтобы быть эффективнее и поддерживать здоровые отношения с коллегами.

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