Зачем бизнесу нужны тизерные сети

Тизерная реклама — форма интернет-рекламы, состоящая из коротких, интригующих объявлений, которые побуждают пользователей кликнуть по ним для получения дополнительной информации. Ее основная цель — вызвать интерес и любопытство у аудитории, провоцируя перейти на рекламируемый сайт для выяснения подробностей. Стандартное объявление содержит фото, интересный заголовок и краткое текстовое описание. В статье узнаете, зачем используется тизерная реклама и как ее настроить и запустить.

Содержание

Зачем использовать тизерную рекламу

Особенности тизерной рекламы:

Привлечение внимания. Дизайн и содержание таких объявлений направлены на то, чтобы выделяться на фоне других рекламных форматов. Интрига. Используются загадочные и провокационные тексты и изображения, которые стимулируют интерес. Краткость. Объявления содержат минимум информации. Призыв к действию. Например, «Узнать больше».

Тизерная реклама — инструмент интернет-маркетинга, который привлекает внимание пользователей посредством кратких, загадочных и интригующих объявлений. Предназначение такого формата – вызвать у аудитории интерес и побудить ее кликнуть по предложению, чтобы узнать больше.

В отличие от контекстной или таргетированной рекламы, для запуска тизерной кампании не требуется строгого соблюдения множества требований и правил. Это подходит для рекламодателей, чьи товары или услуги сложно продвигать открыто.

Тизерная реклама позволяет получать больше охватов за невысокий прайс. Баннеры показываются широкой аудитории, что делает ее действенным инструментом для привлечения трафика на сайт.

Компании, которые проводят маркетинговые акции, распродажи или продают товары массового потребления, могут использовать тизеры для увеличения посещаемости площадки и «раскрутки».

Примеры, когда применяется тизерная реклама:

Для продвижения необычных продуктов, таких как отпугиватели насекомых или устройства «антисон» для водителей. Такие товары часто вызывают любопытство и интерес у пользователей. С целью увеличить количество посетителей и время их нахождения на сайте. Визуальные превью с обрывками интересного контента могут заинтересовать пользователей и заставить их перейти на нужный сайт для того, чтобы получить полную информацию. Для анонсирования распродаж и специальных акций. Интригующие баннеры с ограниченным предложением могут привлечь внимание и увеличить продажи. Для продвижения товаров, которые пользуются массовым спросом, таких как кремы для кожи, свежая выпечка или зимние шапки.

Тизерная реклама стимулирует импульсные покупки, предлагая товары по сниженной стоимости или ограниченные предложения. Например, наборы посуды со скидкой 30% или курсы английского языка по сниженной цене для первых 5 забронировавших.

Виды тизерной рекламы

Реклама в сетях классифицируется по многим параметрам. Предпочтительны для рекламодателей варианты тизеров по формату контента и типу оплаты.

По способам оплаты

Тизерная реклама классифицируется на следующие разновидности:

CPL. Рекламодатель платит за заполненную пользователем форму с контактной информацией. Это полезно для сбора контактной информации о потенциальных клиентах. Формат подходит для B2B-кампаний и сложных продаж, где важно получить данные аудитории для дальнейшей работы. Однако не все лиды в сетях качественные и готовые к взаимодействию. Нужны дополнительные усилия для конвертации их в покупателей. CPA. Рекламодатель платит за действия пользователей, такие как заполнение заявки, покупка товара или подписка на рассылку. Рентабельность инвестиций (ROI) высокая, поскольку оплата производится только за действия. Формат подходит для кампаний с четко обозначенными целями. Сложность заключается в нужных параметрах и отслеживании конверсий. Могут возникнуть дополнительные расходы на настройку аналитики. CPC. Рекламодатель платит за каждый клик, что означает переход на целевой сайт. Это лучшее использование бюджета, поскольку вы платите только за заинтересованных пользователей. Формат подходит для кампаний, направленных на привлечение ЦА на сайт. Однако есть риск получить некачественный трафик, если объявление было некорректно настроено. CPM. Рекламодатель платит за 1 000 показов рекламного объявления. Например, при тарифе 1 000 руб. и просмотре 1 000 пользователями с баланса списывается 1 000. Причем неважно, нажали на объявление либо нет. Формат подходит для роста узнаваемости бренда, увеличения охвата аудитории. Здесь нет гарантии, что пользователи совершат целевое действие (например, клик или покупку).

Выбор модели оплаты для тизерной рекламы зависит от целей кампании и стратегии компании. CPM подходит для брендинга и охвата широкой аудитории, CPC — для привлечения трафика на сайт, CPA — для получения действий, а CPL — для сбора контактных данных потенциальных клиентов.

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У каждой модели тизерной сети свои преимущества и недостатки, поэтому нужно тщательно проанализировать потребности, возможности перед запуском рекламной кампании.

По формату контента

По контенту реклама бывает следующих видов:

Новостные статьи. Тематические тизеры ведут на неполные записи. Нажимая на гиперссылку, пользователь осуществляет переход на сайт рекламодателя. Баннеры часто размещаются на новостных порталах и ресурсах с контентом, где посетители ожидают увидеть статьи и новости. Они часто выглядят как обычные заголовки, что увеличивает их привлекательность в сетях. Уведомления. Тизеры имитируют окна для диалогов в соцсетях и мессенджерах. Эти баннеры показываются в нижнем углу экрана с характерным звуковым сигналом, что делает их похожими на реальные сообщения и вызывает у пользователей желание их открыть. Видеореклама. Ролики встраиваются перед просмотром онлайн-сериалов и фильмов (могут быть и в середине записи). Если попытаться перемотать, остановить их, пользователь автоматически перенаправляется на сайт рекламодателя. Баннерная. Тизеры могут быть статичными изображениями, анимированными GIF или видеофайлами. Эти объявления содержат интригующий текст и картинку, привлекающие внимание пользователя. Размещаются в различных местах на страницах сайта. Чаще появляются в виде сетки или сбоку основного контента. Во «ВКонтакте» баннерная тизерная реклама бывает слева от новостной ленты в специальном блоке, что дает ей высокую видимость.

Тизеры популярны и в наружной рекламе. Например, если нужно создать интригу, когда запускается инновационный продукт. Изначально показываются предложения, которые не раскрывают сути, позже становится ясным смысл происходящего. Ходя ежедневно в магазин, на учебу и работу мимо билбордов, люди увидят полностью рекламную цепочку и захотят купить товар, записаться на курс.

Преимущества и недостатки тизерной рекламы

Если применять для рекламы тизерную сеть как инструмент маркетинга, можно быстро найти ЦА. Но у такого формата имеются не только преимущества, но и недостатки.

Плюсы:

Минимум требований. Запретов по картинкам и словам в тизерных сетях меньше по сравнению с контекстной рекламой. Это позволяет использовать более креативные объявления, которые могут быть заблокированы в «Яндекс.Директе» или Google Ads. Широкая аудитория. Тизерные сети Рунета за месяц показывают миллионы объявлений. Это дает возможность охватывать различную аудиторию и привлекать на сайт много посетителей, что особенно важно для массовых товаров и услуг. Невысокая стоимость. Цена клика, если применять тизерные сети, меньше по сравнению с прочими типами рекламы. Это делает формат доступным для малого бизнеса. Средняя цена клика составляет 0,5–20 руб., что позволяет получить трафик при относительно низких затратах. Простота. Чтобы настроить и запустить тизерные объявления, не требуется глубоких знаний в интернет-маркетинге. Это позволяет малым бизнесам и новичкам быстро начинать рекламную кампанию. Хотя специалисты могут оптимизировать объявления лучше, базовых навыков для старта хватает.

Недостатки тизерной рекламы:

Холодный трафик. Часто пользователи нажимают на гиперссылки случайно, не имея интереса к продукту. Это приводит к высокому показателю отказов, когда посетители быстро покидают сайт, не совершив целевого действия. Чтобы снизить такой эффект, нужно предлагать привлекательные офферы и хорошо продуманные продающие страницы. Ботовый трафик. Владелец рекламных площадок может использовать ботов для искусственного увеличения кликов. Это приводит к «скликиванию» бюджета без отдачи. Для минимизации рисков рекомендуется сотрудничать с проверенными сетями и специалистами, которые могут отслеживать и предотвращать такие случаи в тизерных сетях. Большой процент ненужных пользователей. Тизерные объявления охватывают широкую аудиторию, что не всегда приводит к целевым конверсиям. Даже при точной настройке кампании сложно добиться высокой релевантности ЦА. Это может привести к большим затратам на рекламу с низкой эффективностью. Реклама неэффективна для специализированных ниш и товаров. Принцип тизера основан на любопытстве и импульсивной покупке, что не подходит для сложных и дорогих продуктов. Для таких товаров лучше использовать более целевые методы рекламы, а не тизерные сети.

Как настроить и запустить тизерную рекламу

Прежде чем запускать рекламу, нужно подобрать лучшую тизерную сеть. Рекомендуется ориентироваться на тематику площадок и способ продвижения.

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Список ресурсов:

Gnezdo.online. Специализация: гибридная сеть. Помогает разработать лучшую рекламную кампанию. Присутствует настройка таргетинга по времени показов, устройству, географии, привычкам и интересам ЦА, ключевым фразам. Kadam.net. Специализация: гибридная сеть. Можно размещать рекламу в нескольких форматах. Присутствует настройка таргетинга по девайсу, городу, стране, платформе, оператору. Teasermedia.net. Специализация: гибридная площадка. Согласно условиям, можно получать до 200 млн показов объявлений пользователям. Имеется список параметров, чтобы отслеживать результаты. Например, по домену сайта, цене перехода, ID тизера, лучшему типу браузера.

Для запуска и настройки тизерной рекламы нужно:

Перейти на сайт выбранной тизерной сети. Найти раздел регистрации и заполнить форму с контактами. Указать нужную роль: рекламодатель. Перейти по ссылке, отправленной на email. Войти в аккаунт и открыть меню. Скорректировать основные параметры: платежные данные и контактную информацию. Создать рекламную кампанию, заполнив следующие поля: название проекта, регион объявлений, цена за 1 000 показов (CPM) или кликов (CPC), лимиты по бюджету (дневной и общий). Использовать предложенные шаблоны рекламной тизерной сети для запуска объявлений. Загрузить картинки, добавить текст, заголовок. Указать цену клика, лучше выше рекомендуемой системой для быстрого попадания в ротацию. Добавить гиперссылку на сайт и следовать рекомендациям тизерной сети по наполнению объявлений. Запустить рекламную кампанию и начать следить за ее показателями. Использовать встроенные инструменты аналитики тизерной сети для расхода бюджета, мониторинга переходов и конверсий. Корректировать параметры кампании на основе полученной статистики: оптимизировать расписание показа тизеров, настраивать таргетинг и бюджет. После запуска регулярно анализировать данные о переходах и конверсиях, чтобы своевременно вносить изменения в кампанию. Можно подключить внешние системы аналитики,например, Google Analytics и использовать UTM-метки для более детального анализа эффективности рекламы.

Рекомендуется экспериментировать с разными вариантами объявлений, чтобы найти нужные решения для бизнеса.

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