Что такое эффект Зейгарник и как его применяют в маркетинге

Вспомните, как неделями готовились к экзамену, а спустя несколько минут после его сдачи большая часть информация будто исчезала из памяти. Закрытые задачи быстро забываются — это называют «эффектом Зейгарник».
Рассказываем, как этот эффект побуждает нас посмотреть «еще одну серию» любимого сериала, регулярно использовать Duolingo и быть более продуктивными.
В 1927 году Блюма Зейгарник изучала, как прерывание влияет на обработку памяти. Ее преподаватель в Берлинском университете заметил, что официанты помнят незакрытые счета лучше, чем уже оплаченные.
Это указывало на то, что мы забываем о действиях, которые уже выполнены. Зейгарник проверила эту гипотезу и изложила выводы в статье «О завершенных и незавершенных задачах».
Результаты этих исследований и последующих экспериментов применяются в маркетинге, рекламе и контенте.
Три тактики, основанные на эффекте Зейгарник
Незавершенное повествование в сериалах
Эффект Зейгарник — одна из причин, почему нам так хочется посмотреть еще одну серию, когда в конце предыдущей сохранилась интрига. Задача не завершена, и мы хорошо помним все события, даже если сезон закончился месяц назад.
Геймификация продуктов
Этот прием особенно популярен в онлайн-пространстве. Ниже — лишь несколько примеров.
- Duolingo. Приложение регулярно напоминает, что вы находитесь в процессе изучения языка. «Работа еще не закончена», и у вас всегда есть множество завершенных и незавершенных задач.
- Индикатор выполнения при прохождении курсов, опросов, регистрации и так далее. Он удерживает наше внимание на задаче и визуально подчеркивает ее незавершенность.
- Программы лояльности и вознаграждений. К ним относятся карточки, на которых нужно собирать наклейки или печати, чтобы получить бесплатный товар.
Списки дел
Эффект Зейгарник может повысить продуктивность, если правильно структурировать списки дел. Главное — начинать с достаточно легких задач, чтобы погрузиться в поток.
Не следует использовать этот эффект на простых действиях, не требующих много времени. Он больше подходит для тех ситуаций, когда для достижения конечной цели нужно пройти несколько этапов и когда задача представляет основу вашего продукта.
Источник: Psychology of Marketing
Фото на обложке: Ralf Geithe /
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