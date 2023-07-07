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Истории

Что такое эффект Зейгарник и как его применяют в маркетинге

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Вспомните, как неделями готовились к экзамену, а спустя несколько минут после его сдачи большая часть информация будто исчезала из памяти. Закрытые задачи быстро забываются — это называют «эффектом Зейгарник».

Рассказываем, как этот эффект побуждает нас посмотреть «еще одну серию» любимого сериала, регулярно использовать Duolingo и быть более продуктивными.

Что такое эффект Зейгарник и как его применяют в маркетинге

В 1927 году Блюма Зейгарник изучала, как прерывание влияет на обработку памяти. Ее преподаватель в Берлинском университете заметил, что официанты помнят незакрытые счета лучше, чем уже оплаченные.

Это указывало на то, что мы забываем о действиях, которые уже выполнены. Зейгарник проверила эту гипотезу и изложила выводы в статье «О завершенных и незавершенных задачах».

Обучись востребованной и перспективной профессии, выбрав онлайн-курс в каталоге курсов интернет-маркетинга.

Результаты этих исследований и последующих экспериментов применяются в маркетинге, рекламе и контенте.

Три тактики, основанные на эффекте Зейгарник

Незавершенное повествование в сериалах

Эффект Зейгарник — одна из причин, почему нам так хочется посмотреть еще одну серию, когда в конце предыдущей сохранилась интрига. Задача не завершена, и мы хорошо помним все события, даже если сезон закончился месяц назад.

Геймификация продуктов

Этот прием особенно популярен в онлайн-пространстве. Ниже — лишь несколько примеров.

  • Duolingo. Приложение регулярно напоминает, что вы находитесь в процессе изучения языка. «Работа еще не закончена», и у вас всегда есть множество завершенных и незавершенных задач.
  • Индикатор выполнения при прохождении курсов, опросов, регистрации и так далее. Он удерживает наше внимание на задаче и визуально подчеркивает ее незавершенность.
  • Программы лояльности и вознаграждений. К ним относятся карточки, на которых нужно собирать наклейки или печати, чтобы получить бесплатный товар.

Списки дел

Эффект Зейгарник может повысить продуктивность, если правильно структурировать списки дел. Главное — начинать с достаточно легких задач, чтобы погрузиться в поток.

Не следует использовать этот эффект на простых действиях, не требующих много времени. Он больше подходит для тех ситуаций, когда для достижения конечной цели нужно пройти несколько этапов и когда задача представляет основу вашего продукта.

Источник: Psychology of Marketing

Фото на обложке: Ralf Geithe / Shutterstock

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