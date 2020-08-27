Как жить в режиме Zero Waste: советы трех экспертов

Каждый год в мире производится 2,3 млрд тонн мусора, большая часть которого загрязняет океан и почву. Три эксперта в области экологии рассказали, как эту цифру могут сократить принципы движения Zero Waste («ноль отходов»). Оно продвигает самые разные экопривычки — начиная с отказа от пластика и заканчивая осознанным потреблением.

Анита Вандайк, автор книги «Жизнь без отходов. Zero Waste»

Чем вас привлекли экоидеи?

Все началось, когда мне было 26 лет и я переживала кризис четверти жизни. Я продвинулась по карьерной лестнице и стала успешным инженером. Несмотря на финансовый успех, я не была по-настоящему счастлива. Мой личностный рост остановился, и я поняла, что мне нужно соответствовать своим основным ценностям. Я выбрала минимализм и жизнь без отходов.

Как говорится, невежество — это блаженство. С тех пор как я изучила эти важные экологические вопросы, я больше не могу игнорировать состояние нашей планеты. Это действительно вдохновляет.

Каков главный вывод из вашей книги?

Zero Waste означает не только сокращение отходов, но стремление не растрачивать жизнь впустую. Пластик — невозобновляемый ресурс для природы, а время — для нас. Давайте не будем терять ни то, ни другое.

Переработка должна быть последним вариантом. Лучше всего сократить количество отходов и вообще отказаться от пластиковой упаковки. Переработка пластика — это на самом деле заблуждение. Пластик не перерабатывается полностью: из него производят пластиковые изделия все худшего и худшего качества до тех пор, пока из него уже не получится ничего сделать — тогда его отправляют на свалку. Другие материалы, например, стекло, бумага и алюминий, можно перерабатывать бесконечно без ухудшения качества.

Я знаю многих людей, которые равнодушно относятся к экологичному образу жизни. Что бы вы могли им сказать?

У меня есть три простых, но эффективных совета:

Замените одноразовые предметы, такие как бумажные салфетки, на многоразовые — тканевые. Начинайте с секонд-хэнда. Выходите на улицу! Увидев, насколько прекрасна мать-природа, я поняла, что для помощи планете важен каждый шаг.

Jhánneu, автор YouTube-канала о Zero Waste

Возможно ли совсем не производить мусор? От чего труднее всего отказаться, когда вы пытаетесь сократить отходы?

Я не очень люблю выражение Zero Waste, потому что думаю, что единственный способ не производить мусор — жить на ферме в глуши и самостоятельно выращивать пищу. Даже если вы покупаете миндаль оптом в продуктовом магазине, скорее всего, он все равно поставляется в упаковке. Речь идет об уменьшении именно ваших отходов.

Как производить меньше мусора, ухаживая за собой?

Как избежать компромиссов со своими желаниями? Главное — найти многофункциональные продукты. Например, у меня есть румяна в бамбуковом контейнере. Их можно использовать как румяна, тени для глаз или хайлайтер.

А можно купить палетку теней для век и все равно использовать только половину цветов. Так что вместо этого лучше выбрать одну баночку теней!

В своем канале вы рассказываете, как сделать движение Zero Waste более инклюзивным. Что вы надеетесь увидеть еще в области экологии?

Когда я запустила свой канал на YouTube, там почти не было цветных пользователей, которые бы снимали видео о Zero Waste. Если все в этом сообществе белые, как мы можем ожидать, что цветные люди будут обсуждать эти темы?

Фото: maramorosz / Shutterstock

Многие авторы говорят об оптовых закупках, не обращая внимания на то, что у кого-то вообще нет доступа к продуктовым магазинам. Там, где я живу, есть оптовый магазин, но не все могут себе позволить поездки в него. И вот, поскольку я начинала с нуля, то могу вернуться в то время и сказать: «Как я могу быть уверена, что мои идеи подходят всем?» Я стараюсь, чтобы мой контент учитывал, что не каждый может купить многоразовый металлический контейнер за $30 и не каждый вообщей имеет доступ к вещам такого рода.

Что бы вы сказали тем, кто не следит, сколько пластика использует?

Американцы не заботятся об отходах, потому что не видят, куда они отправляются. Я думаю, чтобы привлечь больше людей в движение, нужно понять, как это влияет на нас ежедневно. Если вы едите рыбу, вы, скорее всего, едите пластик, потому что микропластик попадает в океан. Не думаю, что нужно объяснять, почему есть продукт нефтехимической промышленности плохо.

Из-за COVID-19 я начала использовать много одноразовых чистящих средств. Есть ли у вас советы для людей, пытающихся сократить количество отходов и при этом остаться в безопасности?

Я сама готовлю раствор из спирта, воды и эфирных масел. Я также использую многоразовые салфетки вместо бумажных полотенец.

Вы можете нарезать их из старых футболок, замочить в порошке или спирте для дезинфекции. Гости постоянно меня спрашивают: «Где твои бумажные полотенца?» А я отвечаю: «У меня теперь нет бумажных полотенец».

Кэтрин Келлог, пресс-секретарь National Geographic по вопросам жизни без пластика и автор книги 101 Ways To Go Zero Waste

Не могли бы вы рассказать о вашем пути к продвижению экопринципов? В вашем блоге вы писали, что все началось с похода к врачу.

Большинству людей нравится сокращать отходы, потому что они хотят помочь планете. Я начала, потому что хотела помочь самой себе. У меня был серьезный гормональный дисбаланс. Поэтому я решила изменить свой образ жизни и сделать его более естественным, например, отказавшись от пластика, потому что многие виды пластмассы мешают гормональной системе.

В своем Instagram вы пишете: «Zero Waste значит не перерабатывать больше. Это значит перерабатывать меньше!». Не могли бы вы рассказать, как вы представляете безотходный образ жизни?

Я начала вести блог когда переехала в Калифорнию. Я хотела, чтобы люди узнали, что простые изменения в образе жизни могут сэкономить им деньги и время, а также улучшат их здоровье и принесут пользу для планеты.

Истинный смысл Zero Waste в том, чтобы не отправлять вещи на свалку. Лично мне нравится такое определение: «Полностью вычеркнуть отходы из существования», потому что с мусором можно сделать намного больше, чем выбросить его. Zero Waste — не утилизация большего количества отходов, это утилизация меньшего количества отходов. Самая распространенная фраза, которую знает большинство из нас, — это «сокращение, повторное использование, переработка», но мы часто пропускаем первые два этапа и переходим прямо к переработке.

Вы — автор книги 101 Ways To Go Zero Waste. Какие там есть советы?

Во время пандемии особенно важно убедиться, что вы правильно перерабатываете мусор. Зайдите на сайт компании, которая занимается его утилизацией, чтобы убедиться, что вы кладете в мусорное ведро только то, что нужно, и ничего больше. Кроме того, убедитесь, что вторичное сырье чистое и сухое.

Или попробуйте ввести 30-дневный запрет на покупки. Это поможет вам потреблять меньше и вычислить, что вам действительно нужно. Мне нравится делать это всякий раз, когда я вижу что-то, чего я действительно очень хочу. Я говорю себе подождать 30 дней, и если я все еще думаю об этом и действительно хочу этого 30 дней спустя, я позволяю себе эту вольность.

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Фото на обложке: maramorosz / Shutterstock