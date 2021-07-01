Жизнь и карьера в Австрии глазами русской: «Ты учишь один язык, а общаются все на другом»

Елизавете Черемисиной 30 лет. Она родилась в Петербурге, а последние восемь лет живет в Линце, где работает инженером в исследовательском институте. Она отмечает, что условия труда в Австрии гораздо лучше, чем на аналогичных заводах в России: «У нас есть сад с розами, а у каждого сотрудника равные права и соцпакет. Вы можете работать в гибком графике и делать перерыв на занятия спортом». Из минусов: сложное трудоустройство, скрытность самих австрийцев и необходимость знать местный диалект немецкого языка. RB.RU узнал у героини, как она оказалась в Австрии, какие отличительные черты есть у местных и почему вместо подарков на свидании они могут вручить ягоды или сосиски.

Читайте другие истории русских за границей в рубрике «Экспаты»

Вы узнаете:

— Чем отличается образование в России и Австрии

— Что нужно знать, если вы хотите найти работу в Австрии

— Как так получилось, что в Австрии нужно знать два языка

— Бонусы работы на контракте

— Что дарят на свиданиях мужчины (и это не цветы!)

— Привычки австриек

— Жилье: аренда или покупка?

— Сколько стоит еда в Линце. И даже фотографии чеков



Меня зовут Елизавета Черемисина, мне 30 лет. До 22 лет я жила в Петербурге, где окончила Горный университет по специальности цветная металлургия. Инженеры не очень востребованы: мы либо работаем на производстве, либо занимаемся исследованиями. Я выбрала второе: изучаю металлургию стали.

Я хотела посмотреть мир, поэтому решила продолжить обучение за границей. Выбор на Австрию пал случайно: в 2012 году в вуз приезжали профессора из Горного университета Леобена (Montanuniversität Leoben) в рамках программы по обмену. Я прошла серьезный отбор и выиграла обучение в Европе. А после возвращения в Петербург узнала, что есть свободная позиция на PhD. Так с одним чемоданом и компьютером я переехала в Австрию. И живу тут до сих пор.

Линц



«PhD получает 1400 евро»

Образовательный процесс в Европе сильно отличается. В России студент в магистратуре бесплатно работает на полставки, а остальное время занимается исследованиями. В Австрии PhD — полноценная работа. Вы подписываете контракт на 40 часов в неделю и получаете зарплату — примерно 1400 евро после уплаты налогов. Через полгода ставка может увеличиться на 300 евро. Этой суммы достаточно, чтобы снимать квартиру, покупать еду и комфортно жить. Вы выполняете обязанности научного сотрудника, обучаете студентов, проводите семинары, делаете презентации и не только.

Получение PhD, как правило, финансируется компанией, которой необходимы итоги ваших исследований. А это значит, что каждые три месяца вы должны отчитываться о результатах. Слышала, что лентяям могут не продлить контракт, так как он заключается на 1,5 года и в нем есть испытательный срок. Но увольнений не наблюдала.

Если результатов нет из-за технических проблем, неоснащенности лаборатории и так далее, нужно сообщить об этом. Вот еще одна разница с Россией: там мы приходим к профессору за консультацией и справками, а в Европе профессор спрашивает план действий у вас.

Со мной училось 80% австрийцев, остальные были иностранцами. За время обучения я не встречала русскоязычных коллег.

Легко ли здесь найти работу? Сложно сказать. Мне повезло: Montanuniversität — единственный вуз в Австрии, где обучают специалистов в металлургии, поэтому его хорошо знают еще и в Германии. Плюс, во время PhD есть возможность обрасти контактами. Если компании нравятся результаты твоей работы, можно подать резюме и спросить о трудоустройстве.

В горах





«Иностранцу нелегко найти работу»

В России я бы работала в Норильске. Оказавшись в Австрии, я переключилась на черную металлургию. Здесь это востребованная сфера, а условия труда комфортные, насколько это возможно для металлургического завода. Вокруг завода красивый сад, где цветут розы. У меня гибкий график, доплата за переработки и короткий рабочий день по пятницам. В конце рабочего дня я закрываю ноутбук и спокойно иду домой.

При этом ни у кого из сотрудников нет привилегий. То есть нет такого, чтобы парковка или кондиционер были только у начальника — это для всех.

Иностранцу найти работу в этой сфере нелегко, потому что предпочтение отдается местным. Возможно, кто-то боится, что иностранец может выдать секреты — на производствах в Австрии есть свои ноу-хау. Такая ситуация заставляет тебя быть на голову выше. Я долго искала работу — начала подбирать вакансии за полгода до выпуска. В какой-то момент думала, что придется вернуться в Россию, потому что виза заканчивалась вместе с контрактом.

Я отправляла резюме в разные страны. Самое ужасное — не знать причину отказа. Кто-то просто не отвечал. За месяц до окончания визы я нашла небольшой исследовательский центр. Подала резюме, прошла интервью и меня взяли.

Мне нравится то, чем я занимаюсь. Из минусов — городок совсем небольшой. Из-за закрытости австрийцев сложно завести друзей, не хватает общения. А русских тут просто нет.





В горах



Про два языка: официальный и диалект

Мы с мужем живем в Линце. Это третий по численности населения город Австрии — здесь живет около 206 тысяч человек.

Самая большая проблема в адаптации и интеграции — язык. Тут никто не говорит на классическом немецком: к произношению добавляются местные диалекты, которые в каждом регионе свои. Получается дурацкая ситуация: ты учишь язык, который используют только в официальной переписке. А общаются все на диалекте. И нет никакого курса или учебника, который помог бы разобраться — только опыт. Наверное, поэтому я до сих пор адаптируюсь.

Как и в России, тут празднуют дни рождения коллег. Можно принести торт или пирог, но это не обязательно. На работе могут даже не знать, что у тебя день рождения — за этим никто не следит.

В остальном взаимодействия между коллегами мало. К тебе не будет особого внимания, потому что ты иностранец. Наоборот, будут несколько избегать: вы будете общаться, но только в рамках работы — никаких личных вопросов.

Линц



Защищенность сотрудника: соцпакет, компенсации и профсоюзы

В Австрии соблюдают work-life balance. Австрийцы — не трудоголики, но и не ленивы. Тут принято успевать выполнять задачи в течение дня. Рабочий день длится с 7:45 до 16:30, а по пятницам — до часу. В выходные не стоит писать или отвечать по email — это табу.

Здесь невозможно работать без контракта и получать «черную» или «серую» зарплату. При увольнении тебе еще 2-3 месяца выплачивают компенсацию. Есть профсоюзы, которые защищают твои права. Я слышала, что компании даже боятся их, потому что профсоюзы обладают реальным голосом.

Помимо соцпакета, куда входит медицинская страховка, есть такая вещь как Kollektivvertrag, что-то типа коллективного контракта. Благодаря ему сотрудники могут совместно влиять на контракт. Например, решать, какие дни будут дополнительными выходными или до какого времени работать в пятницу.

В Австрии установлен минимальный размер зарплаты, ниже которой тебе не будут платить. Этот минимум разный для каждой сферы, в среднем — 1200-1500 евро. Отпуск тут длится пять недель.



«Вместо цветов могут подарить ягоды из леса»

Отрицательная черта австрийцев — это скромность. Попробую объяснить: им нужно много времени, чтобы открыться, завязать дружбу, особенно если ты иностранец. При этом тебе нужно самому проявлять инициативу, начинать разговор. Ты можешь сидеть на обеде с коллегами, которых знаешь 2-3 года, и они будут молчать. В этой тишине им комфортно. А мне нет.

Я заметила, что многие иностранцы при переезде тоже становятся одиночками: ни с кем не знакомятся.

У большинства австрийцев друзья еще со школы. Также австрийцы долго проверяют чувства, прежде чем оформить отношения — женятся, когда обоим за тридцать. А детей заводят еще позже. Поэтому и разводов тут меньше. Как они ухаживают? Могут пригласить в ресторан или приготовить для вас ужин. Оплатить счет пополам считается нормой. А цветы дарят только по особым случаям.

Самые популярные варианты свиданий — поход в горы или в лес за грибами, бег в парке. У них своя романтика — вместо цветов принести лесные ягоды или домашние колбаски из оленя.





Линц





Про менталитет местных женщин

Мне кажется, австрийки довольны собой. Здесь в моде естественная красота: они не ухаживают за собой так, как русские девушки. Наряжаются скорее по праздникам, а в будни ходят без макияжа и маникюра. Сперва мне это казалось странным, а потом я поняла: им так комфортнее. И ни один мужчина не спросит, почему девушка не носит каблуки.

Помню, меня как-то пригласили на свадьбу: пришла при макияже и на каблуках высотой 10 сантиметров. Знакомые были удивлены, потому что такое тут редкость. Зато, на удивление, в Австрии популярны тату-салоны и окрашивание в кислотные цвета.

Местные предпочитают пользоваться натуральной косметикой, которая не тестировалась на животных. Но, к моему удивлению, далеко не все знают, что такое шеллак. С салонами красоты вообще беда, поэтому я стараюсь все процедуры делать в Петербурге.

В Австрии в целом хромает индустрия красоты и моды. Я давно покупаю одежду онлайн, потому что в магазинах небольшой выбор и сложно найти что-то красивое. Да, косметика и парфюмерия тут есть, но в России выбор больше и быстрее выходят новинки.

Озеро в горах



Про отношения с соседями и жилье

Мой супруг словенец: мы познакомились во время учебы. Он тоже инженер.

Мы живем в апартаментах в малоэтажном доме. В Австрии дешевле арендовать квартиру, чем покупать: в среднем это выходит от 500 до 700 евро в месяц. Студии тут непопулярны, но есть много жилья в «евроформате» — когда кухня и гостиная соединены. Мне нравится, что тут качественно построены дома, а у каждой квартиры есть балкон или терраса, а еще — кладовка.

ЖКУ входят в оплату квартиры: примерно 40-60 евро. Многие греют воду, что сильно увеличивает расход энергии. Интернет оплачивается отдельно — около 30 евро в месяц. И некоторые платят за парковку. Раз в год может приходить еще 20-30 евро за вывоз мусора.

В Европе принято разделять отходы, но не все это делают — тогда весь дом получает штраф. Но при этом в нарушителей не «тыкают пальцем» — никто не знает, кто это. Максимум — могут повесить вежливое объявление с просьбой не делать так.

Отношения с соседями тут прохладные: вы просто вежливо здороваетесь. А о том, чтобы дарить что-то на праздники, речи нет.

«Мне не хватает разнообразия в еде»

У австрийцев есть особенность: они любят носить национальную одежду, тирольский костюм, как повседневную.

Еда стоит в несколько раз дороже, чем в России: иногда покупаешь продуктов на 50 евро и понимаешь, что есть нечего. Зато у нее хорошее качество: в основном все местного производства или от фермеров.

Мне не хватает разнообразия. В Санкт-Петербурге в любом маленьком магазине длинный прилавок, а в Линце половины брендов нет. Тот же кофе — несколько наименований, поэтому из поездок или отпуска мы стараемся что-то привозить. В Хорватии покупаем вино и домашний сыр, молочные продукты, оливковое масло.

Что сколько стоит в Линце

1 кг картофеля — 1,69 евро;

1 кг томатов — 1,59-1,99 евро;

1 огурец — 1,29 евро (за штуку!);

1 л молока — 1,25 евро;

1 багет — 2 евро;

1 кг кофе в зернах — 13,99 евро;

200 г конфет «Моцарт» — 7,49 евро;

150 г конфет «Рафаэлло» — 2,59 евро;

1 кг сыра — 5-6 евро;

1 кг курицы/свинины — 8,99 евро за «биопродукт», 4,99 евро — за обычное мясо;

Чашка кофе в кафе — 4,50 евро;

Бокал вина — 3,80–4,50 евро;

Ланч — 5-10 евро;

Кебаб — 4 евро.

1/11 Чек из местного кафе 2/11 Чек из местного магазина 3/11 Чек из местного магазина 4/11 Местные домики 5/11 Местные домики 6/11 Местные дом 7/11 Национальный австрийский костюм 8/11 Австрийская деревня в горах 9/11 Вид на Линц 10/11 В горах 11/11 Вид на горы

«Многие делают прививку, чтобы жить и путешествовать»

Мы, как и другие страны, переживаем пандемию. Помню, что сперва люди запаниковали так, что разом скупили все продукты в магазинах.

Напряженная атмосфера сохраняется до сих пор. С октября 2020 года до 19 мая было закрыто все: рестораны, кафе, парикмахерские, музеи, кинотеатры, фитнес-студии. Сейчас туда можно зайти с QR-кодом, отрицательным ПЦР-тестом или «зеленым паспортом» — уведомлением о вакцинации. Возможно, это сделали для того, чтобы никто не мог использовать или подделать QR и паспорт. Это не обязательно, но многие делают прививку, так как хотят нормально жить и путешествовать.

Тест и прививка бесплатные. Мы испытываем прессинг: со всех сторон призывают вакцинироваться.

Про путешествия

Австрийцы много путешествуют. Здесь нормально сесть в автомобиль и поехать на юг: в Италию, Хорватию, еще куда-то. Конечно, у местных есть пунктик — они обожают горы и лыжи.



Австрия — небольшая страна, поэтому многие катаются час в одну сторону из деревни на работу. Да и два часа дороги считаются небольшим расстоянием. У каждой семьи есть машина. В двух часах езды от Линца на авто — Вена и Чехия, в часе езды — Германия. За четыре часа можно доехать до Италии, а за пять — до побережья Хорватии.