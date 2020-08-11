Жизнь и бизнес в Сингапуре глазами русского: «У вас всегда попросят скидку или бесплатную услугу»

Виталий Нечаев родился в Уссурийске, учился в Калининграде и за границей, а в 2012 году рискнул и переехал в Сингапур. «Мне повезло найти работу до переезда, иначе было бы сложно», – говорит он. Через два года он открыл свой бизнес. Его компания Vostok VR предоставляет VR-услуги таким клиентам, как Visa, Johnson & Johnson, Uber, Petronas Malaysia: «В 2014 году на рынке было мало предложений, отсутствовали крупные игроки, что открывало возможности для небольших компаний вроде нашей». Виталий рассказал Rusbase о местном менталитете, трудностях изучения языка и особенностях местных законов, которые, с одной стороны, упрощают ведение бизнеса, а с другой – создают экспатам сложности в работе.

Как я оказался в Сингапуре

Мне 33 года. Я родился в Уссурийске, а после окончания суворовского военного училища переехал в Калининград, где учился в Европейской бизнес-школе на факультете экономики (сейчас ЕБШ БФУ им. Канта. – Прим.). Калининград отличается от остальной России: почти каждые субботу-воскресенье люди выезжают за границу «на кофе» или на шоппинг.

В мою программу также входило полугодовое обучение в Ирландии и Германии, где я здорово подтянул английский язык и с нуля выучил немецкий. Мне было 18 лет. Я не остался в Германии, хотя очень хотел. Без стартового капитала и местного диплома открыть бизнес или устроиться на работу было бы сложно. В России 2010-х была движуха, большой и динамичный рынок – экономика хоть и неустойчивая, но давала место для создания своих сервисов и стартапов.

Переехать в Сингапур я решил на фоне протестов декабря 2011 года. Тогда было предвкушение перемен. Весной 2012 в Москве у меня были предложения по работе от Xerox и SAP с высокой зарплатой, но политических перемен не случилось — и сразу после выборов, пятого марта, я послал резюме бывшим коллегам со словами, что переезжаю.

Через полчаса один из них написал, что у него есть знакомый HR в Сингапуре. Так я и нашел вакансию русскоговорящего специалиста по продаже суперкомпьютеров.

Я быстро прошел собеседование и уже через пару дней получил оффер с зарплатой в два раза выше, чем я рассчитывал. Это не самый большой оклад на рынке, но я был 26-летним парнем почти без опыта работы за рубежом. Думаю, что моего начальника подкупили слова о том, что вне зависимости от итогов собеседования я все равно поеду в Сингапур. Это ли не настрой на победу?









Про сам переезд

Страшно не было. Но была неопределенность – я не понимал, что такое Сингапур. Тогда я думал, что это часть Малайзии. Я переехал в 2012 году: в тот момент квот для иностранных сотрудников было гораздо больше, чем сейчас.

Дело в том, что из пяти миллионов сингапурцев три – коренные жители, а два – экспаты. Еще порядка 300 тысяч филиппинских домработниц и полмиллиона рабочих из Пакистана и Бангладеша. Все это создает конкуренцию на рынке труда, нагрузку на публичный транспорт, увеличивает стоимость жилья.

Сейчас правительство закручивает гайки и хочет показать, что «Сингапур для сингапурцев», поэтому квот для иностранцев все меньше. Многие уехали из-за коронавируса. Правительство создает условия для того, чтобы оставались самые квалифицированные кадры. Если вы не тянете, вам просто не продлевают разрешение на работу – это случается с людьми, проработавшими тут и год, и 10 лет.



Перед переездом я раздал большинство вещей. Помню, даже отдал свой пуховик в аэропорту охраннику, которому было холодно. По приезде я временно снял комнату на месяц за 500 SGD, а потом переехал в апартаменты, которые делил с коллегой, за 2500 тысячи SGD (один сингапурский доллар равен примерно 54 рублям, курс на момент публикации. – Прим.). В нашем доме были фитнес-зал и бассейн.





Так выглядит кондо-жилье в Сингапуре. Первый дом Виталия

Три основных преимущества Сингапура для предпринимателей:

Небольшой налог для компаний

Например, за шесть месяцев мне насчитали 0,5% подоходного налога – что-то около 100 долларов. И потом их вернули! Просто 2019 году из-за профицита налогов правительство возвращало гражданам излишки. Низкие риски ведения бизнеса

За пять лет работы наша компания сделала около 100 проектов. Большую часть времени мы работали без предоплаты – было достаточно письма или сообщения в WhatsApp. За все это время нам не заплатили только по одному микроинвойсу на 2000 SGD, потому что клиент разорился.



Для сравнения: наши коллеги поставили серверное оборудование в Индию на 100 тысяч SGD, а когда через 30 дней приехали проверять офис, компания исчезла. В другой ситуации, когда они приехали забирать серверы у клиента, их встретили вооруженные люди и не дали зайти внутрь. Поэтому мы редко работаем за пределами Сингапура и Малайзии без предоплаты. В остальной Азии нужны проверенные партнеры, иначе есть риск, что у вас своруют оборудование. Профессиональный рынок труда

Сингапурцы – трудолюбивые и образованные профессионалы. Они свободно говорят на двух-трех языках и отлично разбираются в тонкостях местного бизнеса. Если вы только начали работу, то обязательно нужно нанять пару местных – это поможет выстраивать отношения с комьюнити.

«Я не знал язык и первые четыре месяца мог только купить еду»

В Сингапуре говорят на смеси английского и словечек на слэнге из азиатских диалектов с особым произношением – Singlish. Мой английский ничем не помог. Первые 3-4 месяца я мог разве что заказать еду и купить продукты – настолько сложно мне было общаться на местном языке.

Помню первый звонок клиенту: он слушал меня 30 секунд, а затем сказал: «Без обид, но я понятия не имею, что ты говоришь. Перезвони через полгода, когда научишься говорить на “синглише”». Через полгода я выучил язык, перезвонил и мы еще долго работали вместе.





Почему русским сложно открыть бизнес в Сингапуре. И как я это сделал

Через восемь месяцев работы я решил открыть свой бизнес. Примерно год мне потребовалось на понимание ниши компании и подготовку почвы.

У иностранцев есть два способа открыть бизнес в Сингапуре:

Entrepreneur pass

Предполагает не менее 50 тысяч SGD на счету, гарантийное подтверждение от одной из четырех инстанций Сингапура, например, IMDA – главное управление по всем коммуникациям и инновациям, детальный бизнес-план. Основная проблема – это составление гарантийного письма. Если ты не серийный предприниматель с хорошими выходами из прошлых стартапов, то шансы малы.

Предполагает не менее 50 тысяч SGD на счету, гарантийное подтверждение от одной из четырех инстанций Сингапура, например, IMDA – главное управление по всем коммуникациям и инновациям, детальный бизнес-план. Основная проблема – это составление гарантийного письма. Если ты не серийный предприниматель с хорошими выходами из прошлых стартапов, то шансы малы. ВМЖ

Тоже трудно из-за сокращения квот. Европейцы получили в прошлом году всего 0,8% разрешений на ПМЖ – это примерно 800 человек из 10 тысяч иностранцев на весь Сингапур. Скорее всего, эти квоты выдадут американцам, британцам, европейцам, но не русским.

Я думал, как обойти эти варианты. Есть что-то вроде легальной лазейки в законе: ты основываешь компанию и нанимаешь себя. Так делать можно, это законно, но не приветствуется.

В июне 2014 года я основал компанию. Работа на свою компанию по визе другой компании – серьезное преступление, за которое положен большой штраф – миллион рублей (или 19 тысяч SGD) или три месяца тюрьмы. Поэтому в августе я нанял свою подругу-сингапурку директором. Заплатил ей за несколько месяцев работы, и она подала заявку на мою новую рабочую визу. Через три месяца я получил разрешение о работе на два года и нанял себя.





Первый сотрудник компании с коспеерами на Garena Carnival 2015. Сингапур, Май 2015

Как компания стала заниматься VR

У меня было несколько попыток организовать свой бизнес. Я хотел взять успешный бизнес из России и адаптировать его тут, став региональным представителем. Начинал с алгоритмического трейдинга и затем перешел к 3D-печати.

Виртуальная реальность получилась случайно: знакомый спросил, можно ли смотреть инсталляции через шлем. Я изучил рынок и понял, что в Сингапуре мало компаний и предложений в сфере VR. Сюда не зашли крупные игроки, что открыло потенциал для небольших компаний вроде нашей. Мы позиционировались как русская компания со штаб-квартирой в Сингапуре. В Азии хорошо относятся к русским: нас считают крутыми техническими специалистами.

Считается, что русские работают по европейским стандартам, то есть качественно, но при этом в два раза продуктивнее европейцев.

Сейчас в компании фулл-тайм работает пять сотрудников, еще порядка десяти на аутсорсе. Вся техническая часть делается в России. Если говорить про налоги, то тут много бонусов для бизнеса. Например, новая компания первые три года не платит 75% от каждых 100 тысяч SGD прибыли. А так налог на прибыль составляет 17%. То есть, если ты заработал 50 тысяч прибыли, 75% из них не облагаются, а остальное идет по ставке 17%.

За 5 лет у нас не было ни одной проверки. Да, ты должен сдавать бухгалтерскую отчетность, но о таком, чтобы кто-то приходил в офис с обыском или проверкой, – никогда не слышал.

Рынок очень турбулентен. Три месяца сделок не было совсем, а на прошлой неделе я закрыл сразу квартальный план. При хорошем сценарии мы можем выйти на выручку в миллион SGD до конца года.





Наша съемочная группа. Ноябрь, 2017

«В Сингапуре находить клиентов помогает сарафанное радио»

Хоть мои знакомые в России и помогли с наработками, первые полгода было сложно: мы продали один из проектов крупному сингапурскому банку. Затем попали в инкубатор, по итогам которого местный телегигант Mediacorp купил 7% нашей компании и проинвестировал 50 тысяч SGD и дал media credit на 500 тысяч SGD, из которого мы покрывали расходы на рекламу в прессе. Это [связь с Mediacorp] существенно упростило общение с клиентами и повысило доверие к нам: за три года число клиентов увеличилось с пяти до ста.

В Сингапуре очень хорошо работают сарафанное радио и нетворкинг. Когда мы только заехали в Mediacorp, за неделю познакомились с директорами всех каналов и радио Сингапура. Часто я делал презентацию за кофе для директора канала, а он потом звонил 2-3 друзьям.







Статья про наш проект для AirAsia (виртуальный аватар), 2020 год

Зачем я встречаюсь с похоронными бюро и свадебными салонами

Первые два года я старался проводить минимум пять встреч с перспективными клиентами в неделю, что дает около 200 встреч с новыми клиентами в год. Иногда это были свадебные салоны или похоронные бюро – совсем не наша аудитория. Но на встречи с ними я тоже хожу. Объясню, почему.

По официальной статистике в Сингапуре много миллионеров – каждый 10-й! И они вполне могут вложиться в твою компанию, даже если у них совершенно другая ниша.

Второй момент – они постоянно ищут способ принести инновации. Пример с похоронным бюро: один из владельцев спросил сможем ли мы воссоздать его умершую жену в VR – что-то вроде Digital Memorial. Технологии в 2017 оставляли желать лучшего, поэтому мы не стали работать. Но в 2019 на весь мир прогремел проект, где воссоздали погибшую девочку и сделали последнее свидание с матерью. Так что «you never know».







Инкубатор KStartup. Сеул, 2017

«Мы нашли ноу-хау и перенесли трудоемкую работу специалистов в VR»

Пандемия помогла переформатировать бизнес с кастомных решений на развитие единой платформы. Я увидел нишу – удаленная работа команд с помощью VR.



До пандемии мы делали проект по оцифровке геологических обнажений пород. Обучение геологов стоит дорого: поездка на природу в места обнажений, проживание и изучение рельефа обходятся примерно в $100 тысяч. Поездка долгая, вы живете на природе и иногда соседствуете с опасной фауной, например, скорпионами и змеями. Таких «экспедиций» нужно много – это миллионы долларов в год.

Используя фотограмметрию, мы сделали скан пород на острове Борнео и перенесли эти горы в VR с уровнем качества coarse grain – когда видно мельчайшие детали, даже песчинки. Также мы отсняли саму гору – раньше ни один геолог не мог ее изучить. Проект был представлен Petronas Malaysia на выставке APGCE 2019. Из аналогов подобные разработки есть только у Saudi Aramco – компании с триллионным оборотом. Затем мы решили добавить функцию мультиплеера для большого количества участников, что позволяет оказываться «на месте» даже пользователям из разных стран.







Выступление во время мероприятия PHD Merge. Слева от меня испанская кибер-артистка Moon Ribas. Сингапур, Октябрь 2017





Сейчас мы работаем над проектом для Subaru. Из-за карантина большинство автосалонов было закрыто – и мы предложили делать тест-драйв авто в VR. Благодаря технологиям в вашей комнате оказывается Subaru Forester: вы можете посмотреть цвет, колеса, вместимость; протестировать разные функции автомобиля, например, врезать его в стену, чтобы увидеть, куда уходит двигатель при лобовом столкновении. Сервис не заменяет полноценный тест-драйв, но помогает определиться с моделью. Если клиенту интересно, он далее записывается на реальный тест-драйв. Сейчас мы подписали с Subaru контракт на оцифровку 15 моделей. До конца года планируется еще около 50 моделей.

Еще мы подписали контракт с Samsung Asia на презентацию Note 20 в AR. Причина та же – большие ивенты сейчас не проведешь, а бюджет есть. Поэтому решили сделать приложение, которое даст краткий обзор основных функций продукта. Детали разглашать не могу, но в августе приложение будет доступно.





Соревнования Trifactor Swim 2015

Как местный менталитет отражается на бизнесе

Сингапурцы более прямолинейны: они спокойно говорят, что им нравится или не нравится, почему они готовы заключить сделку. У них есть свои ритуалы в бизнесе. Например, когда вы уже договорились об условиях контракта, пожали руки и приходите подписывать договор, у вас всегда попросят скидку или какую-то услугу бесплатно. Нужно держать это в уме. У китайцев есть такая тема, как «киасу» (kiasu) – страх потерять выгоду. В Сингапуре она менее ощутима, но тоже есть.

А когда все решено и контракт подписан, ты узнаешь, что предоплаты не будет, а оплату ждать еще два месяца.

Еще одна иллюстрация местного менталитета. Недавно я ездил на фабрику к клиенту, где участвовал в совещании. Все были в масках, пандемия же. Когда в помещение зашел босс, сотрудники встали. Затем он снял маску. Его зам сняла маску наполовину – у нее торчал нос и половина губы. Остальные остались в масках. То есть иерархия прослеживается даже в такой мелочи, как уровень маски на лице!

Другая история про иерархию. Мы ведем проект с клиентом и запланировали встречу, которая бы сигнализировала о старте сотрудничества (project kickoff meeting). Но мы не могли просто встретиться сразу с директором, сперва – с проджект-менеджером. Она попросила отложить встречу на три недели. Нам не хотелось так надолго все откладывать. Тогда она сказала: «Ок, я что-нибудь придумаю» — и назначила еще одну встречу перед встречей с директором! Если переводить на русский, то это «предвстреча» (pre-kickoff meeting). То есть сперва мы все равно должны пообщаться с ней, прежде чем говорить с ее начальником.





Сколько стоит жизнь в Сингапуре

По оценкам местного консульства, сейчас тут живет около пяти тысяч русских. Но это число уменьшается: сходят на нет медицинский туризм, оформление виз и другие области сервиса.

Жилье тут дорогое — в месяц от 1500 SGD за комнату в апартаментах и до 20-30 тысяч SGD за милый домик в колониальном стиле. Зато в каждом многоквартирном доме есть бассейн, охрана, спортзал.

Съем жилья – одна из самых затратных частей бюджета любого, кто живет в Сингапуре. Отчасти такой уровень цен связан с количеством экспатов, которым компания снимает жилье и при этом не смотрит на косты. Также здесь скупают недвижимость китайцы.

Чтобы снимать комнату, скромно жить и раз в несколько месяцев выезжать на Бали, нужно зарабатывать 5000 SGD в месяц на одного – стандартная зарплата по местным меркам. А для семьи нужно 10-12 тысяч SGD – это средний доход.



