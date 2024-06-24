Многие зумеры и миленниалы считают себя бедными, даже если на самом деле это не так

Дисморфофобия (дисморфия) — психическое расстройство, при котором человек зацикливается на мнимых физических недостатках, незаметных другим.
Сегодня придумали похожий термин для описания людей с искаженным восприятием своих финансов — денежная дисморфия. Как живут с этим «диагнозом» и почему ему чаще подвержены два молодых поколения, читайте в материале.
- Истории
Денежная дисморфия — это состояние, когда-то кто-то беспокоится или чувствует себя неуверенным в финансах, несмотря на реальное состояние дел. Чаще всего ему подвержены молодые работники.
Согласно исследованию Credit Karma, 43% зумеров и 41% миллениалов говорят, что у них денежная дисморфия.
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Большинство людей с денежной дисморфией чувствуют себя «отстающими», даже если у них есть стабильный доход или хорошие сбережения.
Так почему же это происходит?
И зумеры, и миллениалы пережили довольно странные времена, в том числе пандемию и рецессию, которые помешали карьерному росту. У старшего поколения не было таких помех.
Добавьте к этому задолженность по кредитам, растущую стоимость аренды и расходов на жизнь. В результате многие жизненные вехи — приобретение жилья, создание семьи и другие — часто откладываются или пропускаются.
Тем не менее более половины респондентов, заявивших, что страдают денежной дисморфией, ищут не просто стабильности — они хотят быть богатыми.
Credit Karma утверждает, что постоянное присутствие этих двух поколений в соцсетях, где инфлюенсеры и звезды выставляют напоказ свое богатство, приводит к нереалистичным сравнениям. Это может привести к неверным финансовым выборам, в том числе чрезмерным тратам, чтобы соответствовать.
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Стоит отметить, что бренды часто предоставляют инфлюенсерам или знаменитостям товары и услуги бесплатно для продвижения. Из-за этого кажется, что они могут позволить себе роскошную жизнь, хотя на деле это не так.
Как с этим справиться
Эксперты советуют обратиться к финансовому консультанту, узнать больше о финансах и составить месячный бюджет.
Ах да, и возможно, стоит прекратить сидеть в соцсетях, где вы с большей вероятностью совершите импульсивные покупки или расстроитесь, что у вас нет яхты.
Фото на обложке: Unsplash
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