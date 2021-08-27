Почему крупнейшие компании мира инвестируют миллионы в аудиобрендинг

Мы узнаем рекламу известного бренда с первых нот, и компании об этом хорошо знают. Но дело не только в узнаваемости — аудиомаркетинг помогает сделать сообщение более персональным, а современные инструменты дают возможность оценить реакцию на новый джингл еще до запуска кампании. Вот как это использует крупный бизнес.

Маркетологи постоянно ищут способы подстроиться под изменившееся поведение потребителей.

В 2021 году количество брендов, впервые запускающих аудиобрендинг, увеличится на 22%. Это коснулось многих отраслей: от финансовых услуг и автомобильной промышленности, до технологий и розничной торговли. Такие мировые гиганты, как American Express, Frito-Lay, Colgate, General Mills и Walmart, за последние 18 месяцев существенно увеличили свои инвестиции в звуковые технологии.

Грамотный аудиобрендинг позволяет повысить эффективность кампаний и увеличить продажи.

Звук создает эмоциональные связи

Исследование, проведенное исследовательской компанией Sentient Decision Science, показало, что звук может влиять на желание человека взаимодействовать с брендом или избегать его. Люди думают о том, что видят, но чувствуют то, что слышат.

Более того, человек реагирует на звук на 30 миллисекунд быстрее, чем на визуальные образы. Таким образом, инстинктивный эмоциональный отклик появляется еще до того, как мы услышим звук. Это позволяет устанавливать положительные или отрицательные ожидания от бренда.

Самые успешные компании используют эти знания, чтобы вызывать отклик у клиентов на подсознательном эмоциональном уровне, что, в свою очередь, позволяет бренду расти и преумножать прибыль.

Возьмем, к примеру, AT&T. Всего за три года на рынке их звуковая айдентика стала вторым наиболее узнаваемым активом бренда после AT&T Globe. Она также вызвала эмоциональный отклик у потребителей и мгновенно стала узнаваемой. По мере развития компании менялся и ее звуковой бренд. Но самые популярные звуки остались, так как они все еще показывают высокий уровень осведомленности, признания и привлекательности среди клиентов.

Другие телекоммуникационные компании последовали ее примеру. T-Mobile и Cricket также инвестировали в аудиоайдентику. Веселая звуковая дорожка Cricket перекликается с фразами «hi-iii» и «bye-eee» в рекламных роликах.

Звук упрощает анализ данных

Еще одна причина, почему бренды инвестируют в звук, — это возможность измерять влияние и прогресс этой методики.

С 2019 года компании в 4 раза чаще стали покупать медиафайлы на платформах для подкастов и стриминговых площадках. Бренды стремятся владеть активами (и данными), при этом не рекламируя напрямую свою компанию.

Согласно прошлогоднему исследованию Ipsos, рекламные ролики, в которых используются брендовые мелодии, в восемь раз выше по узнаваемости и атрибуции. Практичные маркетологи используют передовые исследования и анализ данных, чтобы оценить воздействие звуковой составляющей бренда еще до запуска.

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Один из наиболее популярных инструментов — это SonicPulse от исследовательской компании Sentient Decision Science. Он сочетает технологию неявных ассоциаций и кодирование лица, что позволяет проверять эмоциональную привлекательность бренда и улучшать определенные его качества.

Исследовательская группа Veritonic разработала платформу аудиоаналитики, которая может сопоставлять треки бренда с собственной базой данных и прогнозировать успех кампании и отклик потребителей.

Аудиотехнологии решают вопрос персонализации

Таким мировым гигантам, как American Express, может быть трудно персонализировать предложение в масштабной экосистеме продуктов. Многие технологии, которые упростили доступ к потребителям, в итоге увеличили ожидания клиентов. Так как же сделать маркетинговый контент более персонализированным для каждого покупателя? Ответ — с помощью звуковых технологий.

Многие бренды, которые сталкиваются с подобными проблемами, инвестируют в такие технологические решения, как VentureSonic AI. Это система искусственного интеллекта, способная создавать сотни треков для любого контекста, любого покупателя и любой среды.

Согласно данным платформы AdsWizz, контекстуальные треки увеличили вовлеченность потребителей во время рекламы на 238%.

Это означает, что они не не отключали ролики и не пропускали их, воспринимая рекламу не как коммерческую паузу, а как часть окружающей обстановки.

Инвестиции в звук — это мощный маркетинговый инструмент, возможность сохранить конкурентное преимущество на рынке и установить эмоциональные связи с потребителями. По данным Veritonic и Ipsos, подход применяют далеко не все рекламодатели: всего 41% в аудио- и 8% — в телевизионном сегменте. Это значит, что в данной нише еще много возможностей для реализации фирменного звучания брендов.

Учитывая рост популярности аудиоплатформ и наличие новых данных, которые позволяют снизить риски, спрос на звуковой брендинг будет продолжать расти.

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