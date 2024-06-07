Начни свой бизнес с RB.RU: образовательный продукт для начинающих предпринимателей

Группа компаний Rusbase, в которую входит деловое СМИ RB.RU, больше десяти лет помогает предпринимателям в поиске инвесторов и партнеров, предоставляет аналитику по разным tech-индустриям, дает возможность экспертам рассказать о себе и стать частью коммьюнити.

RB.RU запускает свой первый большой образовательный продукт — рассылку для будущих предпринимателей.

Рассылка состоит из семи тематических серий по семь писем. Мы ответим на самые актуальные вопросы, связанные со стартом собственного бизнеса.

Разобраться помогут действующие предприниматели и инвесторы — друзья RB.

Рекомендуем подписываться на рассылки по очереди, после изучения одной темы переходить к следующей. Но если вы хотите параллельно читать письма по разным темам, можно подписаться сразу на несколько рассылок.

Письма из каждой рассылки будут приходить раз в неделю, не пропустите! 7 недель на одну тему.