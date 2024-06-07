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Начни свой бизнес с RB.RU: образовательный продукт для начинающих предпринимателей
Группа компаний Rusbase, в которую входит деловое СМИ RB.RU, больше десяти лет помогает предпринимателям в поиске инвесторов и партнеров, предоставляет аналитику по разным  tech-индустриям, дает возможность экспертам рассказать о себе и стать частью коммьюнити.
RB.RU запускает свой первый большой образовательный продукт — рассылку для будущих предпринимателей.
Рассылка состоит из семи тематических серий по семь писем. Мы ответим на самые актуальные вопросы, связанные со стартом собственного бизнеса.
Разобраться помогут действующие предприниматели и инвесторы — друзья RB.
Рекомендуем подписываться на рассылки по очереди, после изучения одной темы переходить к следующей. Но если вы хотите параллельно читать письма по разным темам, можно подписаться сразу на несколько рассылок.
Письма из каждой рассылки будут приходить раз в неделю, не пропустите! 7 недель на одну тему.
В нашем новом образовательном продукте — рассылке «Начни бизнес с RB.RU» — мы собрали опыт успешных предпринимателей из разных сфер, а также главное из материалов и исследований RB.RU, чтобы сэкономить ваше время на изучение. Контент рассылки уникальный и не будет публиковаться в издании. Рассылка бесплатная.
Unit-экономика и финансы
Как собрать команду и найти кофаундера
Анализ рынка и конкурентов: что важно знать
Как найти идею для бизнеса
О чем наши рассылки
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• как придумать идею и понять, что она состоятельна
• как найти ЦА
• какие участники команды нужны на старте
• что такое юнит-экономика и как ее считать
• почему говорят, что идея ничего не стоит?
• зачем нужен MVP
• подборки предпринимательских сообществ на разных рынках
• метрики, на которые стоит обратить внимание новичку
• как грамотно описать идею
• как оценить рынок — разные методики
• где их искать, когда нет лишних средств, и чем мотивировать
• ценообразование и бизнес-модель: разбираемся на старте
• как защитить идею на разных рынках: интеллектуальная собственность для фаундера
• как проанализировать конкурентов
• сервисы, которые помогут найти кофаундера
• кратко о финансовой модели стартапа
Маркетинг и продажи
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• что делать с нулевым бюджетом
• кратко о личном бренде фаундера
• эффективные каналы привлечения клиентов
• где найти маркетологов
Сетап компании
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• как выбрать форму открытия бизнеса
• на что смотреть при запуске бизнеса за рубежом
• первые сотрудники: какие нужны документы
• как оформить отношения с инвесторами
Где искать деньги на самом старте
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• инкубаторы и акселераторы
• где питчить стартап
• кратко о кредитах и фандрейзинге
• как привлечь внимание фондов и бизнес-ангелов
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Григорий Щеглов
Начни свой бизнес с RB.RU: образовательный продукт для начинающих предпринимателей