Подписка
Рассылка состоит из семи тематических серий по семь писем. Мы ответим на самые актуальные вопросы, связанные со стартом собственного бизнеса
Подписка
Рассылка состоит из семи тематических серий по семь писем. Мы ответим на самые актуальные вопросы, связанные со стартом собственного бизнеса
Подписка
Рассылка состоит из семи тематических серий по семь писем. Мы ответим на самые актуальные вопросы, связанные со стартом собственного бизнеса
Подписка
Рассылка состоит из семи тематических серий по семь писем. Мы ответим на самые актуальные вопросы, связанные со стартом собственного бизнеса
Подписка
Рассылка состоит из семи тематических серий по семь писем. Мы ответим на самые актуальные вопросы, связанные со стартом собственного бизнеса
Подписка
Рассылка состоит из семи тематических серий по семь писем. Мы ответим на самые актуальные вопросы, связанные со стартом собственного бизнеса
Подписка
Рассылка состоит из семи тематических серий по семь писем. Мы ответим на самые актуальные вопросы, связанные со стартом собственного бизнеса
Начни свой бизнес с RB.RU: образовательный продукт для начинающих предпринимателей
Группа компаний Rusbase, в которую входит деловое СМИ RB.RU, больше десяти лет помогает предпринимателям в поиске инвесторов и партнеров, предоставляет аналитику по разным tech-индустриям, дает возможность экспертам рассказать о себе и стать частью коммьюнити.
RB.RU запускает свой первый большой образовательный продукт — рассылку для будущих предпринимателей.
Рассылка состоит из семи тематических серий по семь писем. Мы ответим на самые актуальные вопросы, связанные со стартом собственного бизнеса.
Разобраться помогут действующие предприниматели и инвесторы — друзья RB.
Рекомендуем подписываться на рассылки по очереди, после изучения одной темы переходить к следующей. Но если вы хотите параллельно читать письма по разным темам, можно подписаться сразу на несколько рассылок.
Письма из каждой рассылки будут приходить раз в неделю, не пропустите! 7 недель на одну тему.
В нашем новом образовательном продукте — рассылке «Начни бизнес с RB.RU» — мы собрали опыт успешных предпринимателей из разных сфер, а также главное из материалов и исследований RB.RU, чтобы сэкономить ваше время на изучение. Контент рассылки уникальный и не будет публиковаться в издании. Рассылка бесплатная.
Unit-экономика и финансы
Как собрать команду и найти кофаундера
Анализ рынка и конкурентов: что важно знать
Как найти идею для бизнеса
О чем наши рассылки
• как придумать идею и понять, что она состоятельна
• как найти ЦА
• какие участники команды нужны на старте
• что такое юнит-экономика и как ее считать
• почему говорят, что идея ничего не стоит?
• зачем нужен MVP
• подборки предпринимательских сообществ на разных рынках
• метрики, на которые стоит обратить внимание новичку
• как грамотно описать идею
• как оценить рынок — разные методики
• где их искать, когда нет лишних средств, и чем мотивировать
• ценообразование и бизнес-модель: разбираемся на старте
• как защитить идею на разных рынках: интеллектуальная собственность для фаундера
• как проанализировать конкурентов
• сервисы, которые помогут найти кофаундера
• кратко о финансовой модели стартапа
Маркетинг и продажи
• что делать с нулевым бюджетом
• кратко о личном бренде фаундера
• эффективные каналы привлечения клиентов
• где найти маркетологов
Сетап компании
• как выбрать форму открытия бизнеса
• на что смотреть при запуске бизнеса за рубежом
• первые сотрудники: какие нужны документы
• как оформить отношения с инвесторами
Где искать деньги на самом старте
• инкубаторы и акселераторы
• где питчить стартап
• кратко о кредитах и фандрейзинге
• как привлечь внимание фондов и бизнес-ангелов
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Григорий Щеглов
Начни свой бизнес с RB.RU: образовательный продукт для начинающих предпринимателейГригорий Щеглов