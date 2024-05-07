Тест: Узнайте, насколько ваш сайт готов к хакерской атаке

Из свежего отчета Positive Technologies, лидера результативной кибербезопасности, следует, что в 2023 году количество успешных кибератак на организации по всему миру увеличилось на 18 п. п. по сравнению с годом ранее. В отдельных случаях атаки приводили к приостановке деятельности компаний и даже банкротству.



Насколько ваш бизнес защищен от киберугроз? Пройдите тест, чтобы проверить.