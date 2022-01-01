10 лет российского бизнеса

В октябре RB.RU исполняется 10 лет. Писать о предпринимательстве в 2022 году сложно как никогда. Мы не хотим называть этот тест «юбилейным» или, тем более, «праздничным», но решили выпустить его, чтобы зафиксировать 10 лет в российском бизнесе, которые мы провели вместе с вами.

За эти годы закрывались лидеры индустрий и на их место приходили новые компании, трансформировались рынки сбыта, кардинально изменились технологии, которые используются в бизнесе. Поменялось само предпринимательское сообщество.

Предлагаем вспомнить героев и яркие события российского бизнеса за последние 10 лет.