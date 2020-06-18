Сможете ли вы удержаться на удалённой работе?

Новости об удалённой работе всё лезут и лезут — хочется, чтобы горшочек уже перестал варить. К сожалению, такова новая реальность: некоторые компании разрешают остаться на удалёнке, даже когда карантин закончится — недавно об этом заявил Twitter.

Вместе с ребятами из сервиса по поиску работы и стажировок «Буду» мы сделали тест, в котором предлагаем проверить, готовы ли вы к грядущему дивному новому удалённому миру.

Над проектом работали: Павел Хамцов, Анна Меликян