10 книг про саморазвитие — для предпринимателей и не только
Собрали для вас подборку книг, которые помогут разобраться в природе лидерства, финансовых вопросах — личных и рабочих, самодисциплине, методах управления командой и многом другом.
И напоминаем, что полезные книги можно читать не только на карантине!
1. «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее». Эшли Вэнс
Даже если вы не предприниматель, а просто ищите себя, советую прочитать эту книгу. В ней много инсайтов о природе лидерства, интересные факты из биографии Илона Маска и полезная информация о технологиях. Кроме желания стремиться к чему-то новому может после прочтения этой книги может появиться желание следить за жизнью Маска
2. «Следующий уровень. Книга для тех, кто достиг своего потолка». Александр Кравцов
Здесь описано несколько историй того, как начинающие и преуспевающие в своем деле предприниматели сталкивались с проблемами и так или иначе решали их. Книга дает понять, что нужно делать если ты достиг своего потолка, какие решения принимать для исправления этой ситуации. И речь в ней не только о карьере и бизнесе.
3. «Самый богатый человек в Вавилоне». Джордж Клэйсон
Эта книга — отличный учебник для преодоления бедности. На примере интересных историй о жизни в Вавилоне автор даёт советы, как решить свои финансовые трудности.
4. «Alibaba. История мирового восхождения от первого лица». Кларк Дункан
История об одном из самых успешных и богатых людей мира Джеке Ма. История о том, как бывший учитель английского смог построить огромную империю — и при этом ничуть не измениться.
5. «Нет оправданий». Брайан Трейси
Книга, которая поможет вам быть более дисциплинированными в разных аспектах жизни. Автор обещает, что научит вас самодисциплине, и я думаю, что к концу книги вы почувствуете результат.
6. «PIXAR. Перезагрузка. Гениальная книга по антикризисному управлению». Лоуренс Леви
История о развитии одной из самых узнаваемых компаний в мире — американской киностудии компьютерной анимации. В книге описано, как компания смогла за четверть века из малоизвестной превратиться в мастодонта своей индустрии, какая в ней система управления и что же нужно, чтобы достичь такого уровня.
7. «Как работает Google». Алан Игл, Эрик Шмидт
Его название стало нарицательным, им пользуются миллиарды людей ежедневно. Но как компании удалось добиться такого феноменального успеха? Как даже сейчас компания постоянно экспериментирует и привлекает к себе лучшие умы человечества? На эти и многие другие вопросы ответит книга, созданная председателем совета директоров Эриком Шмидтом, вице президентом Джонатаном Розенбергом, исполнительным директором по коммуникациям Аланом Иглом.
8. Scrum. Джеффри Сахерланд
Если вы хотите повысить продуктивность вашей компании, то эта книга для вас. Джеффри Сахерланд — основатель методики Scrum, которая помогает команде работать сообща, эффективно распределять обязанности и всё делать вовремя. Кстати, для личных дел эта система тоже отлично подходит.
9. «Как быть стоиком. Античная философия и современная жизнь». Массимо Пильюччи
Первый вопрос, который вы зададите, что связывает эту книгу и предпринимательство? Для того, чтобы быть успешным руководителем нужно иметь мудрость и душевное спокойствие. Вот книга, которая сможет вам в этом помочь.
10. «Как стать бизнесменом». Олег Тиньков
Я думаю, что этого предпринимателя знают все, но все ли знают, какие методы он использовал для достижения своей цели. В этой книге как раз четко написано, как привлечь капитал, где искать правильных людей. Если вы начинающий предприниматель, то эта книга точно для вас.
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