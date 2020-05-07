Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

10 книг про саморазвитие — для предпринимателей и не только

YOUNG
Артем Арбузов
Артем Арбузов

Студент Волоколамского филиала Красногорского колледжа

Анна Меликян

Собрали для вас подборку книг, которые помогут разобраться в природе лидерства, финансовых вопросах — личных и рабочих, самодисциплине, методах управления командой и многом другом. 

И напоминаем, что полезные книги можно читать не только на карантине! 

10 книг про саморазвитие — для предпринимателей и не только

1. «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее». Эшли Вэнс

Олимп-бизнес

Даже если вы не предприниматель, а просто ищите себя, советую прочитать эту книгу. В ней много инсайтов о природе лидерства, интересные факты из биографии Илона Маска и полезная информация о технологиях. Кроме желания стремиться к чему-то новому может после прочтения этой книги может появиться желание следить за жизнью Маска 

2. «Следующий уровень. Книга для тех, кто достиг своего потолка». Александр Кравцов

На нашу полку попадают книги, которые рекомендуют герои наших интервью и колумнисты. Получите месяц на Bookmate бесплатно по промокоду RUSBASE.

Манн, Иванов и Фербер

Здесь описано несколько историй того, как начинающие и преуспевающие в своем деле предприниматели сталкивались с проблемами и так или иначе решали их. Книга дает понять, что нужно делать если ты достиг своего потолка, какие решения принимать для исправления этой ситуации. И речь в ней не только о карьере и бизнесе. 

3. «Самый богатый человек в Вавилоне». Джордж Клэйсон

Попурри

Эта книга — отличный учебник для преодоления бедности. На примере интересных историй о жизни в Вавилоне автор даёт советы, как решить свои финансовые трудности. 

4. «Alibaba. История мирового восхождения от первого лица». Кларк Дункан

Эксмо

История об одном из самых успешных и богатых людей мира Джеке Ма. История о том, как бывший учитель английского смог построить огромную империю — и при этом ничуть не измениться. 

5. «Нет оправданий». Брайан Трейси

Попурри

Книга, которая поможет вам быть более дисциплинированными в разных аспектах жизни. Автор обещает, что научит вас самодисциплине, и я думаю, что к концу книги вы почувствуете результат. 

6. «PIXAR. Перезагрузка. Гениальная книга по антикризисному управлению». Лоуренс Леви

Бомбора

История о развитии одной из самых узнаваемых компаний в мире — американской киностудии компьютерной анимации. В книге описано, как компания смогла за четверть века из малоизвестной превратиться в мастодонта своей индустрии, какая в ней система управления и что же нужно, чтобы достичь такого уровня. 

7. «Как работает Google». Алан Игл, Эрик Шмидт

Эксмо

Его название стало нарицательным, им пользуются миллиарды людей ежедневно. Но как компании удалось добиться такого феноменального успеха? Как даже сейчас компания постоянно экспериментирует и привлекает к себе лучшие умы человечества? На эти и многие другие вопросы ответит книга, созданная председателем совета директоров Эриком Шмидтом, вице президентом Джонатаном Розенбергом, исполнительным директором по коммуникациям Аланом Иглом. 

8. Scrum. Джеффри Сахерланд

Манн, Иванов и Фербер

Если вы хотите повысить продуктивность вашей компании, то эта книга для вас. Джеффри Сахерланд — основатель методики Scrum, которая помогает команде работать сообща, эффективно распределять обязанности и всё делать вовремя. Кстати, для личных дел эта система тоже отлично подходит. 

9. «Как быть стоиком. Античная философия и современная жизнь». Массимо Пильюччи

Альпина

Первый вопрос, который вы зададите, что связывает эту книгу и предпринимательство? Для того, чтобы быть успешным руководителем нужно иметь мудрость и душевное спокойствие. Вот книга, которая сможет вам в этом помочь. 

10. «Как стать бизнесменом». Олег Тиньков

Альпина

Я думаю, что этого предпринимателя знают все, но все ли знают, какие методы он использовал для достижения своей цели. В этой книге как раз четко написано, как привлечь капитал, где искать правильных людей. Если вы начинающий предприниматель, то эта книга точно для вас.

Фото на обложке: Shutterstock / Sinseeho

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 мая 2020

#HackCOVID19

07 мая 2020

Авиахакатон

08 мая 2020

Иннобизнес: зеленые технологии

10 мая 2020

Онлайн-отбор в Бизнес-инкубатор

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

07 мая 2020

#HackCOVID19

07 мая 2020

Авиахакатон

08 мая 2020

Иннобизнес: зеленые технологии

10 мая 2020

Онлайн-отбор в Бизнес-инкубатор

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма