10 книг про саморазвитие — для предпринимателей и не только

И напоминаем, что полезные книги можно читать не только на карантине!

Собрали для вас подборку книг, которые помогут разобраться в природе лидерства, финансовых вопросах — личных и рабочих, самодисциплине, методах управления командой и многом другом.

1. «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее». Эшли Вэнс

Олимп-бизнес

Даже если вы не предприниматель, а просто ищите себя, советую прочитать эту книгу. В ней много инсайтов о природе лидерства, интересные факты из биографии Илона Маска и полезная информация о технологиях. Кроме желания стремиться к чему-то новому может после прочтения этой книги может появиться желание следить за жизнью Маска

2. «Следующий уровень. Книга для тех, кто достиг своего потолка». Александр Кравцов

Манн, Иванов и Фербер

Здесь описано несколько историй того, как начинающие и преуспевающие в своем деле предприниматели сталкивались с проблемами и так или иначе решали их. Книга дает понять, что нужно делать если ты достиг своего потолка, какие решения принимать для исправления этой ситуации. И речь в ней не только о карьере и бизнесе.

3. «Самый богатый человек в Вавилоне». Джордж Клэйсон

Попурри

Эта книга — отличный учебник для преодоления бедности. На примере интересных историй о жизни в Вавилоне автор даёт советы, как решить свои финансовые трудности.

4. «Alibaba. История мирового восхождения от первого лица». Кларк Дункан

Эксмо

История об одном из самых успешных и богатых людей мира Джеке Ма. История о том, как бывший учитель английского смог построить огромную империю — и при этом ничуть не измениться.

5. «Нет оправданий». Брайан Трейси

Попурри

Книга, которая поможет вам быть более дисциплинированными в разных аспектах жизни. Автор обещает, что научит вас самодисциплине, и я думаю, что к концу книги вы почувствуете результат.

6. «PIXAR. Перезагрузка. Гениальная книга по антикризисному управлению». Лоуренс Леви

Бомбора

История о развитии одной из самых узнаваемых компаний в мире — американской киностудии компьютерной анимации. В книге описано, как компания смогла за четверть века из малоизвестной превратиться в мастодонта своей индустрии, какая в ней система управления и что же нужно, чтобы достичь такого уровня.

7. «Как работает Google». Алан Игл, Эрик Шмидт

Эксмо

Его название стало нарицательным, им пользуются миллиарды людей ежедневно. Но как компании удалось добиться такого феноменального успеха? Как даже сейчас компания постоянно экспериментирует и привлекает к себе лучшие умы человечества? На эти и многие другие вопросы ответит книга, созданная председателем совета директоров Эриком Шмидтом, вице президентом Джонатаном Розенбергом, исполнительным директором по коммуникациям Аланом Иглом.

8. Scrum. Джеффри Сахерланд

Манн, Иванов и Фербер

Если вы хотите повысить продуктивность вашей компании, то эта книга для вас. Джеффри Сахерланд — основатель методики Scrum, которая помогает команде работать сообща, эффективно распределять обязанности и всё делать вовремя. Кстати, для личных дел эта система тоже отлично подходит.

9. «Как быть стоиком. Античная философия и современная жизнь». Массимо Пильюччи

Альпина

Первый вопрос, который вы зададите, что связывает эту книгу и предпринимательство? Для того, чтобы быть успешным руководителем нужно иметь мудрость и душевное спокойствие. Вот книга, которая сможет вам в этом помочь.

10. «Как стать бизнесменом». Олег Тиньков

Альпина

Я думаю, что этого предпринимателя знают все, но все ли знают, какие методы он использовал для достижения своей цели. В этой книге как раз четко написано, как привлечь капитал, где искать правильных людей. Если вы начинающий предприниматель, то эта книга точно для вас.