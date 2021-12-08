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YOUNG

10 полезных привычек молодых предпринимателей

YOUNG
Анна Борисова
Анна Борисова

Основатель коммуникационного агентства Like PR Agency, ведущая подкаста «Есть контакт»

Алина Алещенко

По результатам опроса HeadHunter, третье место среди самых желанных профессий для российских школьников занимает «предпринимательство». Современные медиа показывают молодому поколению возможности, которые дает бизнес: свобода, материальное обеспечение, выбор и влияние на окружающих. Но не показывают «грабли», которые встречаются на пути становления.

Традиционное среднее образование в России не рассчитано на процесс обучения прикладным навыкам, необходимым предпринимателю. Например, только в некоторых школах и лицеях можно встретить уроки по тайм-менеджменту или финансовой грамотности. Большую часть знаний о том, как заниматься бизнесом, мы получаем в процессе жизненного опыта. Специально для молодых предпринимателей Анна Борисова, основатель PR-агентства Like PR Agency, подготовила понятный чек-лист полезных привычек и навыков, которые помогут сохранить ресурс и быть эффективнее.

10 полезных привычек молодых предпринимателей

1. Не игнорируйте сон и отдых

Знаю, что это звучит крайне банально, но важность полноценного сна, чередования работы и отдыха начинаешь осознавать обычно на пороге клиники неврозов. Предпринимателю критически важно спать и переключаться с рабочих задач на отдых.

Зачем это делать, когда человек так «горит» проектом и хочет покорить мир, а сон для слабаков? Все просто. Высыпаясь и отдыхая, предприниматель сможет быть максимально эффективным для проекта, а значит, бизнес будет двигаться вперед.

Кроме того, по последним данным, во время сна наш мозг удаляет лишнюю информацию и метаболический «мусор».

 

2. Будьте смелыми

Заниматься предпринимательством в России — это уже значит бросить вызов и быть не как все. Но умение быстро оценивать ситуацию, принимать решение, а главное — внедрять полученное решение в работу и делать выборы — ключевой навык успешного предпринимателя.

Так предприниматель может сэкономить время на тестинге гипотез и нажимаеть на газ там, где другие медлят. Безусловно, важно взвешивать все «за» и «против», относиться к риску и собственным инициативам адекватно, но вовремя проявленная активность может сулить значительный выигрыш.

Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране

Здесь бы я также добавила — не стесняйтесь говорить о своих конкурентных преимуществах и сильных сторонах, ведь скромность — путь к забвению. Построение имиджа компании — поступок смелый, но с лихвой окупающий затраты.

 

3. Не жалейте денег на обучение и новые технологии

Мы живем в эру максимально быстро изменяющейся информации, это трансформирует буквально все сферы нашей привычной жизни. То, что работало год назад, перестает функционировать сегодня.

Поэтому не стоит экономить на прокачке собственных ключевых навыков и технологий для своего проекта, но важно не забывать о проверке качества и формата этих знаний. Для этого рекомендую гуглить образовательные проекты, изучать их присутствие на «твердых» платформах и подробно читать отзывы других пользователей.

Лучше выделить 1 час своего времени или делегировать задачу команде по поиску новых технологий, информации в вашей нише.

 

4. Вкладывайтесь в насмотренность и кругозор

Это поможет прокачивать свою креативность, рушить стереотипы и быть oupstanding person. Когда ты активно читаешь, видишь опыт других стран, осознаешь ценность каждого культурного кода, многие бизнес-решения приходят сами по себе.

Важно быть в тренде всех последних новостей. Подпишитесь на профильные издания, слушайте бизнес-подкасты, читайте зарубежную прессу и дайджесты после крупных западных конференций. Там всегда можно найти интересные идеи для бизнеса. И это совершенно бесплатно.

 

5. Прокачивайте свой тайм-менеджмент

Как бы я была рада, чтоб мне дали такой совет в 2010 году! Большинству из нас не рассказывали, как правильно делегировать задачи и управлять собственным рабочим днём. 15 минут на Instagram, 2 часа на планерку, обед — и день закончился.

На самом деле, 20% взрослых людей страдают хронической прокрастинацией и не способны сдвинуть свои дела с мертвой точки. Чтобы решить эту задачу, разбейте рабочий день на комфортные отрезки работы и отдыха. Например, я работаю спринтами в 1 час плотного рабочего процесса и 15-20 минутами отдыха.

Другой важный лайфхак — жесткое разграничение работы и личных дел. Как часто в течение рабочего дня вы отвлекаетесь на мемы от друзей и уведомления из социальных сетей? Чтобы не переживать от сообщений в мессенджере, я договорила с близкими общаться после 20.00. Если нет какого-то суперсрочного вопроса, безусловно.

Так вы поможете мозгу выйти из выматывающего режима постоянного переключения с задачи на задачу.

 

6. Прибегайте к планированию

Любой бизнес нуждается в планировании, иначе наступает хаос. Есть различные системы удобного планирования финансовых и других показателей компании: 6/3 месяца или ежемесячные показатели в зависимости от особенностей проекта.

Разделите планы на краткосрочные и долгосрочные. Например, сменить бухгалтера и банк — это понятные кракосрочные планы, которые выполнимы в течение недели. Запуск нового IT-продукта требует большей инвестиций времени и ресурсов, отнесем его к долгосрочным. Обратите внимание на удобные приложения Trello, Asana, Slack, бесплатный продукт Workzen от МТС для приоритизации дел.

 

7. Инвестируйте в спорт и здоровье

2020 год показал нам всем, как важно заботиться о собственном иммунитете и здоровье. Спорт отлично помогает переключаться с рабочих задач, снять напряжение и получить эмоциональную разрядку. Он также развивает конкуренцию и выдержку.

Из актуальных лайфхаков я бы добавила ежегодные медицинские чекапы и обследования. Добавьте их в свои финансовые и долгосрочные планы, поскольку любую болезнь легче «поймать» на раннем этапе. Нездоровый предприниматель — это слабый игрок и приятная добыча для конкурентов, помните об этом.

 

8. Развивайте свой нетворк

Думаю, что уже каждому молодому предпринимателю знакома теория шести рукопожатий. При правильном подходе и грамотной коммуникации проект может выйти на принципиально другой уровень.

Я бы посоветовала сделать ставку на офлайн-знакомства (при соблюдении всех норм безопасности): сегодня форумы, конференции и выставки бьют рекорды по посещаемости. Бизнес-сообщество опасается нового локдауна и, скажем честно, устало от удаленного формата общения.

Составьте интеллект-карту тех знакомств, которые нужны вам для развития и профессионального роста, подготовьте краткий рассказ о себе и своем проекте, создайте QR-визитку — и вперед. Для надежности перечитайте п.2 — будьте смелыми, ведь с кем-то из новых знакомых, возможно, получится сделать коллаборацию уже в 2022 году и вывести свой бизнес на новый уровень.

 

9. Оградите себя от токсичных людей и лишнего контента

Пандемия, экономический кризис ударили по малому и среднему бизнесу в России сильнее всего — на август 2021 года в России зарегистрировано всего 3,6 млн ИП по данным «СПАРК-Интерфакс», это значит, что, возможно, для многих со стороны ваш проект будет казаться странным, утопичным и нестабильным.

«Пустая трата времени» и «найди себе нормальную работу» — я слышала разные высказывания от коллег и приятелей, которые работали в крупных корпорациях.

Токсичное окружение (люди, информация) убивают в человеке веру в масштаб проекта и возможности. К тому же негативное сообщество и информационный шлейф из новостей с #всеплохо сказывается на психологическом состоянии. Зачем лишний раз себя раскачивать?

 

10. Не экономьте на специалистах

Можно сэкономить на аренде офиса и еженедельном заказе свежих цветов на рабочий стол, но не на работе с профессионалами. Юрист, IT-специалист, бухгалтер и дизайнер для твоих бизнес-задач — сотрудничайте с лучшими экспертами из тех, кого может позволить себе бизнес сейчас.

Проблемы с законом, неработающий сайт, неуплаченные налоги или «дешевая» презентация способны принести бизнесу колоссальный вред и финансовые потери. А хорошие специалисты не могут работать дёшево.

Бизнес — это всегда про получение нового опыта и тест на ответственность. Попробуйте внедрить 1-2 изменения, замерьте результат. Если за нововведениями начнет качественного меняться жизнь, то можно добавлять оставшиеся пункты.

Фото на обложке: Shutterstock / oatawa

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