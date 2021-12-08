10 полезных привычек молодых предпринимателей

Традиционное среднее образование в России не рассчитано на процесс обучения прикладным навыкам, необходимым предпринимателю. Например, только в некоторых школах и лицеях можно встретить уроки по тайм-менеджменту или финансовой грамотности. Большую часть знаний о том, как заниматься бизнесом, мы получаем в процессе жизненного опыта. Специально для молодых предпринимателей Анна Борисова, основатель PR-агентства Like PR Agency, подготовила понятный чек-лист полезных привычек и навыков, которые помогут сохранить ресурс и быть эффективнее.

По результатам опроса HeadHunter, третье место среди самых желанных профессий для российских школьников занимает «предпринимательство» . Современные медиа показывают молодому поколению возможности, которые дает бизнес: свобода, материальное обеспечение, выбор и влияние на окружающих. Но не показывают «грабли», которые встречаются на пути становления.

1. Не игнорируйте сон и отдых

Знаю, что это звучит крайне банально, но важность полноценного сна, чередования работы и отдыха начинаешь осознавать обычно на пороге клиники неврозов. Предпринимателю критически важно спать и переключаться с рабочих задач на отдых.

Зачем это делать, когда человек так «горит» проектом и хочет покорить мир, а сон для слабаков? Все просто. Высыпаясь и отдыхая, предприниматель сможет быть максимально эффективным для проекта, а значит, бизнес будет двигаться вперед.

Кроме того, по последним данным, во время сна наш мозг удаляет лишнюю информацию и метаболический «мусор».

2. Будьте смелыми

Заниматься предпринимательством в России — это уже значит бросить вызов и быть не как все. Но умение быстро оценивать ситуацию, принимать решение, а главное — внедрять полученное решение в работу и делать выборы — ключевой навык успешного предпринимателя.

Так предприниматель может сэкономить время на тестинге гипотез и нажимаеть на газ там, где другие медлят. Безусловно, важно взвешивать все «за» и «против», относиться к риску и собственным инициативам адекватно, но вовремя проявленная активность может сулить значительный выигрыш.

Здесь бы я также добавила — не стесняйтесь говорить о своих конкурентных преимуществах и сильных сторонах, ведь скромность — путь к забвению. Построение имиджа компании — поступок смелый, но с лихвой окупающий затраты.

3. Не жалейте денег на обучение и новые технологии

Мы живем в эру максимально быстро изменяющейся информации, это трансформирует буквально все сферы нашей привычной жизни. То, что работало год назад, перестает функционировать сегодня.

Поэтому не стоит экономить на прокачке собственных ключевых навыков и технологий для своего проекта, но важно не забывать о проверке качества и формата этих знаний. Для этого рекомендую гуглить образовательные проекты, изучать их присутствие на «твердых» платформах и подробно читать отзывы других пользователей.

Лучше выделить 1 час своего времени или делегировать задачу команде по поиску новых технологий, информации в вашей нише.

4. Вкладывайтесь в насмотренность и кругозор

Это поможет прокачивать свою креативность, рушить стереотипы и быть oupstanding person. Когда ты активно читаешь, видишь опыт других стран, осознаешь ценность каждого культурного кода, многие бизнес-решения приходят сами по себе.

Важно быть в тренде всех последних новостей. Подпишитесь на профильные издания, слушайте бизнес-подкасты, читайте зарубежную прессу и дайджесты после крупных западных конференций. Там всегда можно найти интересные идеи для бизнеса. И это совершенно бесплатно.

5. Прокачивайте свой тайм-менеджмент

Как бы я была рада, чтоб мне дали такой совет в 2010 году! Большинству из нас не рассказывали, как правильно делегировать задачи и управлять собственным рабочим днём. 15 минут на Instagram, 2 часа на планерку, обед — и день закончился.

На самом деле, 20% взрослых людей страдают хронической прокрастинацией и не способны сдвинуть свои дела с мертвой точки. Чтобы решить эту задачу, разбейте рабочий день на комфортные отрезки работы и отдыха. Например, я работаю спринтами в 1 час плотного рабочего процесса и 15-20 минутами отдыха.

Другой важный лайфхак — жесткое разграничение работы и личных дел. Как часто в течение рабочего дня вы отвлекаетесь на мемы от друзей и уведомления из социальных сетей? Чтобы не переживать от сообщений в мессенджере, я договорила с близкими общаться после 20.00. Если нет какого-то суперсрочного вопроса, безусловно.

Так вы поможете мозгу выйти из выматывающего режима постоянного переключения с задачи на задачу.

6. Прибегайте к планированию

Любой бизнес нуждается в планировании, иначе наступает хаос. Есть различные системы удобного планирования финансовых и других показателей компании: 6/3 месяца или ежемесячные показатели в зависимости от особенностей проекта.

Разделите планы на краткосрочные и долгосрочные. Например, сменить бухгалтера и банк — это понятные кракосрочные планы, которые выполнимы в течение недели. Запуск нового IT-продукта требует большей инвестиций времени и ресурсов, отнесем его к долгосрочным. Обратите внимание на удобные приложения Trello, Asana, Slack, бесплатный продукт Workzen от МТС для приоритизации дел.

7. Инвестируйте в спорт и здоровье

2020 год показал нам всем, как важно заботиться о собственном иммунитете и здоровье. Спорт отлично помогает переключаться с рабочих задач, снять напряжение и получить эмоциональную разрядку. Он также развивает конкуренцию и выдержку.

Из актуальных лайфхаков я бы добавила ежегодные медицинские чекапы и обследования. Добавьте их в свои финансовые и долгосрочные планы, поскольку любую болезнь легче «поймать» на раннем этапе. Нездоровый предприниматель — это слабый игрок и приятная добыча для конкурентов, помните об этом.

8. Развивайте свой нетворк

Думаю, что уже каждому молодому предпринимателю знакома теория шести рукопожатий. При правильном подходе и грамотной коммуникации проект может выйти на принципиально другой уровень.

Я бы посоветовала сделать ставку на офлайн-знакомства (при соблюдении всех норм безопасности): сегодня форумы, конференции и выставки бьют рекорды по посещаемости. Бизнес-сообщество опасается нового локдауна и, скажем честно, устало от удаленного формата общения.

Составьте интеллект-карту тех знакомств, которые нужны вам для развития и профессионального роста, подготовьте краткий рассказ о себе и своем проекте, создайте QR-визитку — и вперед. Для надежности перечитайте п.2 — будьте смелыми, ведь с кем-то из новых знакомых, возможно, получится сделать коллаборацию уже в 2022 году и вывести свой бизнес на новый уровень.

9. Оградите себя от токсичных людей и лишнего контента

Пандемия, экономический кризис ударили по малому и среднему бизнесу в России сильнее всего — на август 2021 года в России зарегистрировано всего 3,6 млн ИП по данным «СПАРК-Интерфакс», это значит, что, возможно, для многих со стороны ваш проект будет казаться странным, утопичным и нестабильным.

«Пустая трата времени» и «найди себе нормальную работу» — я слышала разные высказывания от коллег и приятелей, которые работали в крупных корпорациях.

Токсичное окружение (люди, информация) убивают в человеке веру в масштаб проекта и возможности. К тому же негативное сообщество и информационный шлейф из новостей с #всеплохо сказывается на психологическом состоянии. Зачем лишний раз себя раскачивать?

10. Не экономьте на специалистах

Можно сэкономить на аренде офиса и еженедельном заказе свежих цветов на рабочий стол, но не на работе с профессионалами. Юрист, IT-специалист, бухгалтер и дизайнер для твоих бизнес-задач — сотрудничайте с лучшими экспертами из тех, кого может позволить себе бизнес сейчас.

Проблемы с законом, неработающий сайт, неуплаченные налоги или «дешевая» презентация способны принести бизнесу колоссальный вред и финансовые потери. А хорошие специалисты не могут работать дёшево.

Бизнес — это всегда про получение нового опыта и тест на ответственность. Попробуйте внедрить 1-2 изменения, замерьте результат. Если за нововведениями начнет качественного меняться жизнь, то можно добавлять оставшиеся пункты.