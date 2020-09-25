Дети-миллионеры: 12 историй успеха

Миллионеров, которые самостоятельно добились успеха и при этом еще даже не окончили школу, поразительное множество. Они доказали, что возраст — не помеха самореализации. Рассказываем 12 историй детей-миллионеров, у которых есть чему поучиться.

1. Кристиан Оуэнс — создатель пакета Mac Bundle Box

Кристиан заработал первый миллион еще до того, как ему исполнилось 16 лет. Он обучился веб-дизайну и основал свою первую компанию в 14 лет. Разработанный Кристианом пакет приложений Mac Bundle Box для Mac OS X (его мотиватором и вдохновителем был Стив Джобс) принес ему миллионы.

Урок: развивайтесь в любимом деле и попробуйте предложить людям то, что у них уже есть, но по более низкой цене.

2. Эмиль Мотика и его компания Motycka Enterprises

В 9 лет Эмиль основал бизнес по стрижке газонов — это может показаться довольно типичным для ребенка, но ему удалось поднять свое дело на новый уровень. Когда Эмилю было 13 лет, он получил ссуду в размере $8 тысяч на покупку коммерческой газонокосилки. К 18 годам он открыл компанию Motycka Enterprises и теперь зарабатывает миллионы.

Урок: любимое дело — приятный способ достичь высот, но и умение просто делать что-то хорошо может принести не меньший успех. Главное — делать это лучше всех.

3. Эван — создатель канала EvanTube

Эван завел канал на YouTube под названием EvanTube, когда ему было всего 8 лет. Сейчас у него более миллиона подписчиков и годовой доход около $1,3 млн. Он снимает обзоры игрушек и других вещей, интересных для детей его возраста. Да, разбогатеть можно, рассказывая о Minecraft, Angry Birds и Lego!

Урок: любимое дело может принести миллионы. Это не легко, но, если приложить усилия, вполне реально.

4. Кэмерон Джонсон — основатель Cheers and Tears

Путь к успеху Кэмерон начал с создания приглашений на вечеринку своих родителей. Открытки понравились гостям — и мальчик начал принимать заказы на новые. В 14 лет он основал компанию Cheers and Tears, а затем занялся разработкой программ и интернет-рекламой, став миллионером к старшей школе с доходом около $400 тысяч в месяц.

Урок: имеющийся навык может стать хорошей отправной точкой для развития.

5. Адам Хилдрет — создатель Dubit и Crisp

К 16 годам Адам стал миллионером, создав социальную сеть для подростков под названием Dubit (популярна в Великобритании). Затем он основал компанию Crisp, которая помогает защищать детей от опасных незнакомцев в интернете. В 2004 году он вошел в список 20 самых богатых подростков Великобритании.

Урок: успех может принести и создание собственной версии популярного тренда, а также разработка решения для уже существующей потребности.

6. Мозия Бриджес — основатель Mo’s Bows

В 9 лет Мозия основал компанию по производству галстуков-бабочек, доход которой вскоре вырос до $150 тысяч в год. Сейчас в ней работает несколько сотрудников. Мозия появлялся на страницах популярных журналов и даже принимал участие в реалити-шоу Shark Tank. На данный момент он работает над собственной линией одежды.

Урок: бизнес должен расти и расширяться. Место для развития будет всегда, а отличная команда поможет в этом.

7. Джефф, Дэйв и Кэтрин Кук — создатели соцсети My Yearbook

Джефф, Дэйв и Кэтрин Кук создали социальную сеть My Yearbook. Несмотря на сходства с Facebook, она предназначалась скорее для школьников, чем для студентов. Идея возникла, когда дети переехали в новый город и захотели завести друзей. Шесть лет спустя сайт приобрел популярность, и, в конечном итоге, Кук продали его Quepasa Corp за $100 млн.

Урок: нужно найти потребность и восполнить ее, не боясь проявить инициативу. Эти дети могли бы не беспокоиться об отсутствии друзей, но вместо этого они решили взять дело в свои руки.

8. Санджай и Шавран Кумаран — создатели GoDimensions

В возрасте 12 и 14 лет Санджай и Шавран уже управляют собственной игровой корпорацией. Сейчас у них несколько приложений с более чем 35 тысячами загрузок, среди которых — популярная игра Catch Me Cop. Скачать приложения можно бесплатно, поскольку они монетизируются исключительно за счет рекламы. Теперь братьев Кумаран приглашают на мероприятия и конференции, где они рассказывают об идеях и их воплощении.

Урок: этот пример объединяет лучшее из предыдущих уроков — любимое дело в сочетании с развитыми навыками.

9. Фархад Асидвалла — основатель агентства Rockstah Media

В 16 лет Фархад основал Rockstah Media — маркетинговое агентство с 20 сотрудниками по всему миру. Возможно, вы слышали о его компании или видели его выступления на TED. Сегодня он известен как один из самых перспективных предпринимателей. На вопрос об успехе Фархад ответил: «Команда — основа моей компании».

Урок: чтобы вывести бизнес на новый уровень, нужна сильная профессиональная команда.

10. Роберт Нэй — создатель игры Bubble Ball

В возрасте 14 лет Роберт заработал более $2 млн спустя две недели после выхода его знаменитой игры Bubble Ball. Сейчас у нее более 16 млн скачиваний, а Роберт продолжает разрабатывать новые приложения в собственной компании Nay Games. О Bubble Ball рассказывали в утреннем шоу Good Morning America, и она продолжает оставаться одной из самых популярных игр в Apple Store.

Урок: мгновенный успех реален — но не стоит делать его главной целью.

11. Ник Д’Алойсио — создатель приложения Summly

В 2013 году Ник продал свою разработку Summly компании Yahoo за $30 млн, став одним из самых молодых миллионеров в мире. Впоследствии Summly превратился в новостной сервис Yahoo News Digest. Сейчас Ник работает в Yahoo. Wall Street Journal назвал его «Новатором года», а журнал Time включил его в список самых влиятельных подростков в мире. Ник также является самым молодым предпринимателем, привлекшим инвестиции от гонконгского миллиардера Ли Ка-Шина.

Урок: возраст не должен стать преградой.

12. Леанна Арчер — создательница Leanna’s Hair

Продажу геля для волос собственного производства Леанна начала еще в 9 лет. Она использовала секретные рецепты своей прабабушки и с тех пор создала целую линейку продуктов для волос, основанных на тех же ингредиентах. Годовой доход компании Леанны составляет более $100 тысяч в год, а ее собственный капитал превышает $3 млн. Она также основала Leanna Archer Education Foundation — фонд помощи гаитянским детям.

Урок: в успехе важно не только получать, но и отдавать. Деньги — отличный инструмент для помощи другим.

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