«Это позволило мне жить так, как всегда хотел»: как в 23 года сделать блокировщик контента и заработать на нём 15 миллионов рублей

Мы поговорили с Салаватом о его успехе, сложностях, с которыми он столкнулся при разработке приложения, и планах на будущее.

Потом история превратилась почти в фантастическую — о приложении стали писать известные российские и зарубежные СМИ, а Салавата как перспективного молодого разработчика заметила компания Apple и пригласила к себе на конференцию в США.

Салават Ханов создал сервис 1Blocker, когда ему было 23 года. Это приложение, которое помогает блокировать нежелательный контент в интернете и защищает юзеров от онлайн-отслеживаний и сбора данных. В первый месяц работы приложение стало приносить прибыль и активно скачиваться пользователями. Но самое интересное, что это был не мимолётный успех: 1Blocker закрепился в топе App Store и теперь приносит стабильный доход.

— Как давно ты занимаешься разработкой? С чего начинался твой путь?

— У меня было два блога. Один посвящён Apple тематике: обзоры приложений, туториалы, полезности и пояснения, как можно что-то сделать на MAC, например, обновить или установить операционку. И второй блог, где я рассказывал о мобильной фотографии, делал обзоры приложений, которые позволяют обрабатывать фото.

Со временем я понял, что, когда делаю обзор, описываю чужую работу. Я был впечатлён тем, что делают разработчики, и мне тоже захотелось создать приложение. Так загорелся идеей начать изучать программирование, попробовать делать свои продукты.

— Когда и как возникла идея создать именно 1Blocker?

— В 2015 году я получил scholarship от Apple и смог поехать в США. Тогда было задание — сделать приложение по типу резюме, где ты показываешь, как креативно используешь технологии Apple, и рассказываешь о себе. Я прошёл отбор и поехал в Калифорнию на их конференцию. Там компания анонсировала технологию блокировщика контента для iPhone. Раньше этого технически нельзя было сделать.

После конференции я вернулся в Россию и захотел сделать cвоё приложение.

Начал смотреть все новые штуки, которые Apple анонсировала, прикидывать, что можно реализовать. Сидел и на листочке всё выписывал. В конечном итоге остановился на блокировщике контента.

— С какими сложностями ты столкнулся при разработке приложения?

— Самое сложное с технической точки зрения — ограничения, которые Apple накладывает на приложения. Например, все приложения на iOS не могут постоянно работать в фоновом режиме, у них есть определённые лимиты, поэтому нельзя бесконечно там что-то делать. Для нас это критично, потому что фильтры, которые мы используем, надо постоянно обновлять, несколько раз в неделю. Есть ограничения по их количеству — не более 50 тысяч. Приходится подстраиваться. В этом основные сложности.

Конечно, Apple можно понять. Их рамки хороши для конечного пользователя, но не всегда удобны разработчикам.

Второй сложный момент — строить бизнес в App Store. За 5 лет, как я выпустил приложение, было два момента, когда мы были на грани.

— Что это были за моменты?

— Изначально у нас было бесплатное приложение, а дополнительные функции к нему можно было купить за единоразовую плату. Человек платил пять долларов, чтобы разблокировать весь функционал. При такой бизнес-модели это работает так: приложение приносит доход только когда вышло, о нём написала пресса и пользователи начинают активно его скачивать. Потом всё идёт на спад.

В 2015 году мы выпустили 1Blocker, а ближе к 2016 денег от него стало очень мало, потому что те люди, которые до этого купили приложение, нам больше не платили. Чтобы продолжать, надо было привлекать новых пользователей, а это требует инвестиций.

В итоге мы выпустили дополнительно MAC-версию и на этом ещё немного заработали.

Потом деньги снова стали заканчиваться. В 2018 году мы решили выпустить отдельное, полностью платное приложение — в несколько раз лучше предыдущего. В нём было в четыре раза больше фильтров, другой интерфейс, мы много что улучшили, поменяли. Многим пользователям это не понравилось, но в целом это позволило нам выжить.

В прошлом году в ноябре мы перешли на подписочную модель, и теперь финансовая ситуация улучшилась. Многие приложения переходят на подписку, потому что невозможно выпускать обновления много лет подряд, делать поддержку без постоянного источника дохода.

— Какой положительный опыт от проекта ты приобрёл?

— Во-первых, я очень сильно развил свои навыки как iOS-разработчик. А во-вторых, это позволило мне жить так, как всегда хотел. То есть я не зависим от какой-то компании, не работаю на кого-то, я могу находится в любой стране, работать в любое время над своим продуктом, который мне нравится и интересен.

— Что ты почувствовал, когда увидел, что приложение пользуется успехом?

— В 2015 году, когда мы только выпустили приложение, я сначала не поверил, что оно действительно так хорошо всем зашло. Думал: «Окей, это всё ненадолго и скоро прекратится». У меня было впечатление, что это история на месяц или два.

— Как тогда тебе удалось удержаться в App Store и сделать историю не однодневной, а долгосрочной?

— Мне кажется, наше отличие в том, что мы постоянно пытались создавать инфоповод. Мы всегда были в чём-то первыми: например, первые сделали MAC-версию блокировщика контента. Можно было зайти на любой сайт и стереть любой элемент.

Мы постоянно создавали новые фичи и продукты или по-другому делали существующие, старались выпускать обновления каждый год.

Затем я питчил наш продукт блогерам, прессе, мы получали бесплатные обзоры. Одно время мы зависели от прессы и от блогеров — если обзоры будут хорошие, у нас появится достаточно загрузок. Это приносило нам деньги.

— Есть ли у проекта сторонние инвестиции?

— Весь проект полностью принадлежит мне, никаких сторонних инвестиций не было. Лично я на разработку первой версии потратил только своё время. Наверное, к расходам можно добавить стоимость макбука и айфона, одностраничный сайт за $12 в месяц и $100 в год стоимость аккаунта — разработчика Apple Developer Program.

— У тебя принципиальная позиция — не привлекать инвесторов? Или ты планируешь это сделать в дальнейшем?

— Я думаю, если будем приглашать инвесторов в проект, то у нас может измениться фокус. Наша цель — сделать приложение максимально полезным. Мы ориентируемся на конечного пользователя, на его нужды. Если мы пригласим инвестора, появится третья сторона со своими интересами. Тогда нам придётся думать ещё и про рост, про захват рынка. В какой-то момент пользователь отойдёт на второй план, как часто это случается, когда инвестиции приходят. Мы бы этого не хотели. Нам хорошо сейчас в том размере, в котором мы есть.

— А сколько вообще можно с помощью такого приложения заработать?

— Оборот в прошлом году составил 15,2 миллионов рублей.

— Как приложение изменилось за пять лет? Что представляет из себя сейчас?

— Изначально было только iOS-приложение, сейчас у нас широкий профиль: мы выпустили MAC-приложение и версию для Safari. За пять лет мы три раза меняли интерфейс.

— Как ты будешь развивать продукт в дальнейшем?

— Не хочу заранее сообщать о каких-то конкретных новых фичах приложения до официального релиза. В целом, я планирую расширять функционал и предоставлять пользователям услуги по сохранению их информации, когда они пользуются интернетом на устройствах Apple. В эти услуги входит защита от онлайн-трекинга, назойливой рекламы.

Есть несколько направлений, который я рассматриваю. Одно из них, о котором могу сказать — блокировка трекинга не только в браузере Safari, но и в Instagram или Facebook, которые известны тем, что собирают кучу информации о пользователе.

— Какая у тебя в проекте команда? С кем ты работаешь и чем занимаются эти люди?

— Первую версию я сделал полностью сам: разработку, дизайн, маркетинговое продвижение, всё описание в App Store. Через год после релиза мне надо было заняться дипломом для университета. В это время к проекту присоединился мой брат Ринат, он тоже iOS-разработчик. Он сделал MAC-версию и iCloud синхронизацию, чтобы фильтры соотносились между устройствами, если у тебя несколько девайсов. Сейчас Ринат ушёл работать в Apple.

В команде два человека: я и сотрудник техподдержки, который отвечает на все запросы и взаимодействие с клиентами.

— Ты планируешь расширять команду?

— Думаю, да. Потенциально есть ещё возможность для роста внутри команды, потому что работы очень много.

— Чем будешь заниматься в дальнейшем? Есть ли у тебя какая-то идея-максимум, к чему ты стремишься?

— Однозначно буду работать над приложением и растить его дальше. Сейчас с внедрением подписки появляется возможность нанимать людей, как раз за счёт повторяющихся платежей. Я могу освобождать своё время, не заниматься разработческими делами, а продуктом, стратегией продвижения.

В целом, я бы хотел продолжать заниматься разработкой своих приложений, делать что-то под iPhone и MAC.

Фото на обложке и в тексте: архив героя материала