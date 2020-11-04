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«Это позволило мне жить так, как всегда хотел»: как в 23 года сделать блокировщик контента и заработать на нём 15 миллионов рублей

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Салават Ханов создал сервис 1Blocker, когда ему было 23 года. Это приложение, которое помогает блокировать нежелательный контент в интернете и защищает юзеров от онлайн-отслеживаний и сбора данных. В первый месяц работы приложение стало приносить прибыль и активно скачиваться пользователями. Но самое интересное, что это был не мимолётный успех: 1Blocker закрепился в топе App Store и теперь приносит стабильный доход. 

Потом история превратилась почти в фантастическую — о приложении стали писать известные российские и зарубежные СМИ, а Салавата как перспективного молодого разработчика заметила компания Apple и пригласила к себе на конференцию в США.

Мы поговорили с Салаватом о его успехе, сложностях, с которыми он столкнулся при разработке приложения, и планах на будущее. 

«Это позволило мне жить так, как всегда хотел»: как в 23 года сделать блокировщик контента и заработать на нём 15 миллионов рублей

— Как давно ты занимаешься разработкой? С чего начинался твой путь?

— У меня было два блога. Один посвящён Apple тематике: обзоры приложений, туториалы, полезности и пояснения, как можно что-то сделать на MAC, например, обновить или установить операционку. И второй блог, где я рассказывал о мобильной фотографии, делал обзоры приложений, которые позволяют обрабатывать фото. 

Со временем я понял, что, когда делаю обзор, описываю чужую работу. Я был впечатлён тем, что делают разработчики, и мне тоже захотелось создать приложение. Так загорелся идеей начать изучать программирование, попробовать делать свои продукты.

— Когда и как возникла идея создать именно 1Blocker? 

— В 2015 году я получил scholarship от Apple и смог поехать в США. Тогда было задание — сделать приложение по типу резюме, где ты показываешь, как креативно используешь технологии Apple, и рассказываешь о себе. Я прошёл отбор и поехал в Калифорнию на их конференцию. Там компания анонсировала технологию блокировщика контента для iPhone. Раньше этого технически нельзя было сделать. 

После конференции я вернулся в Россию и захотел сделать cвоё приложение.

Начал смотреть все новые штуки, которые Apple анонсировала, прикидывать, что можно реализовать. Сидел и на листочке всё выписывал. В конечном итоге остановился на блокировщике контента.

— С какими сложностями ты столкнулся при разработке приложения? 

— Самое сложное с технической точки зрения — ограничения, которые Apple накладывает на приложения. Например, все приложения на iOS не могут постоянно работать в фоновом режиме, у них есть определённые лимиты, поэтому нельзя бесконечно там что-то делать. Для нас это критично, потому что фильтры, которые мы используем, надо постоянно обновлять, несколько раз в неделю. Есть ограничения по их количеству — не более 50 тысяч. Приходится подстраиваться. В этом основные сложности. 

Конечно, Apple можно понять. Их рамки хороши для конечного пользователя, но не всегда удобны разработчикам. 

Второй сложный момент — строить бизнес в App Store. За 5 лет, как я выпустил приложение, было два момента, когда мы были на грани.

— Что это были за моменты?

— Изначально у нас было бесплатное приложение, а дополнительные функции к нему можно было купить за единоразовую плату. Человек платил пять долларов, чтобы разблокировать весь функционал. При такой бизнес-модели это работает так: приложение приносит доход только когда вышло, о нём написала пресса и пользователи начинают активно его скачивать. Потом всё идёт на спад.

В 2015 году мы выпустили 1Blocker, а ближе к 2016 денег от него стало очень мало, потому что те люди, которые до этого купили приложение, нам больше не платили. Чтобы продолжать, надо было привлекать новых пользователей, а это требует инвестиций.

В итоге мы выпустили дополнительно MAC-версию и на этом ещё немного заработали. 



Потом деньги снова стали заканчиваться. В 2018 году мы решили выпустить отдельное, полностью платное приложение — в несколько раз лучше предыдущего. В нём было в четыре раза больше фильтров, другой интерфейс, мы много что улучшили, поменяли. Многим пользователям это не понравилось, но в целом это позволило нам выжить. 

В прошлом году в ноябре мы перешли на подписочную модель, и теперь финансовая ситуация улучшилась. Многие приложения переходят на подписку, потому что невозможно выпускать обновления много лет подряд, делать поддержку без постоянного источника дохода.

— Какой положительный опыт от проекта ты приобрёл?

— Во-первых, я очень сильно развил свои навыки как iOS-разработчик. А во-вторых, это позволило мне жить так, как всегда хотел. То есть я не зависим от какой-то компании, не работаю на кого-то, я могу находится в любой стране, работать в любое время над своим продуктом, который мне нравится и интересен.

— Что ты почувствовал, когда увидел, что приложение пользуется успехом? 

— В 2015 году, когда мы только выпустили приложение, я сначала не поверил, что оно действительно так хорошо всем зашло. Думал: «Окей, это всё ненадолго и скоро прекратится». У меня было впечатление, что это история на месяц или два.

— Как тогда тебе удалось удержаться в App Store и сделать историю не однодневной, а долгосрочной?

— Мне кажется, наше отличие в том, что мы постоянно пытались создавать инфоповод. Мы всегда были в чём-то первыми: например, первые сделали MAC-версию блокировщика контента. Можно было зайти на любой сайт и стереть любой элемент. 

Мы постоянно создавали новые фичи и продукты или по-другому делали существующие, старались выпускать обновления каждый год.

Затем я питчил наш продукт блогерам, прессе, мы получали бесплатные обзоры. Одно время мы зависели от прессы и от блогеров — если обзоры будут хорошие, у нас появится достаточно загрузок. Это приносило нам деньги. 

— Есть ли у проекта сторонние инвестиции?

— Весь проект полностью принадлежит мне, никаких сторонних инвестиций не было. Лично я на разработку первой версии потратил только своё время. Наверное, к расходам можно добавить стоимость макбука и айфона, одностраничный сайт за $12 в месяц и $100 в год стоимость аккаунта — разработчика Apple Developer Program.

— У тебя принципиальная позиция — не привлекать инвесторов? Или ты планируешь это сделать в дальнейшем? 

— Я думаю, если будем приглашать инвесторов в проект, то у нас может измениться фокус. Наша цель — сделать приложение максимально полезным. Мы ориентируемся на конечного пользователя, на его нужды. Если мы пригласим инвестора, появится третья сторона со своими интересами. Тогда нам придётся думать ещё и про рост, про захват рынка. В какой-то момент пользователь отойдёт на второй план, как часто это случается, когда инвестиции приходят. Мы бы этого не хотели. Нам хорошо сейчас в том размере, в котором мы есть.


— А сколько вообще можно с помощью такого приложения заработать? 

— Оборот в прошлом году составил 15,2 миллионов рублей.

— Как приложение изменилось за пять лет? Что представляет из себя сейчас?

— Изначально было только iOS-приложение, сейчас у нас широкий профиль: мы выпустили MAC-приложение и версию для Safari. За пять лет мы три раза меняли интерфейс.

— Как ты будешь развивать продукт в дальнейшем?

— Не хочу заранее сообщать о каких-то конкретных новых фичах приложения до официального релиза. В целом, я планирую расширять функционал и предоставлять пользователям услуги по сохранению их информации, когда они пользуются интернетом на устройствах Apple. В эти услуги входит защита от онлайн-трекинга, назойливой рекламы.

Есть несколько направлений, который я рассматриваю. Одно из них, о котором могу сказать — блокировка трекинга не только в браузере Safari, но и в Instagram или Facebook, которые известны тем, что собирают кучу информации о пользователе.

— Какая у тебя в проекте команда? С кем ты работаешь и чем занимаются эти люди? 

— Первую версию я сделал полностью сам: разработку, дизайн, маркетинговое продвижение, всё описание в App Store. Через год после релиза мне надо было заняться дипломом для университета. В это время к проекту присоединился мой брат Ринат, он тоже iOS-разработчик. Он сделал MAC-версию и iCloud синхронизацию, чтобы фильтры соотносились между устройствами, если у тебя несколько девайсов. Сейчас Ринат ушёл работать в Apple. 

В команде два человека: я и сотрудник техподдержки, который отвечает на все запросы и взаимодействие с клиентами.

— Ты планируешь расширять команду?

— Думаю, да. Потенциально есть ещё возможность для роста внутри команды, потому что работы очень много.

— Чем будешь заниматься в дальнейшем? Есть ли у тебя какая-то идея-максимум, к чему ты стремишься?

— Однозначно буду работать над приложением и растить его дальше. Сейчас с внедрением подписки появляется возможность нанимать людей, как раз за счёт повторяющихся платежей. Я могу освобождать своё время, не заниматься разработческими делами, а продуктом, стратегией продвижения. 

В целом, я бы хотел продолжать заниматься разработкой своих приложений, делать что-то под iPhone и MAC.


Фото на обложке и в тексте: архив героя материала

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