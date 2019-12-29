Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Новогодние каникулы 2020: чем заняться взрослым и детям

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Собрали для вас подборку интеллектуальных развлечений на долгие новогодние праздники. В ней лагеря для детей, елки и курсы для взрослых и студентов. Осталось только найти для всего время! 

Новогодние каникулы 2020: чем заняться взрослым и детям

Зимний IT-лагерь в Москве

Где: 4 школы в Москве
Когда: 3-8 января 2020 (даты в каждой школе разные)
Сколько стоит: 10 945 рублей
Возраст: 8-14 лет

Каждый из пяти дней лагеря посвящен одному навыку из сферы IT. Дети будут работать с 2D-дизайном в фоторедакторах, конструировать робота, моделировать 3D-фигуры, создавать игры и работать с презентациями. Занятия проходят в игровой форме в небольших группах – и в дневное время, так что отправлять ребенка далеко за город не придется.  

Смена «Юный натуралист» в школе «Гарантия знаний» 

Где: филиалы школы у м. Братиславская и м.Ясенево
Когда: 3-8 января 2020
Сколько стоит: 13 000 рублей
Возраст:  6-16 лет

В программе – мастер-классы по программированию, робототехнике, 3D-моделированию, творческие занятия. Дети будут проводить опыты, например, выращивать кристаллы и получать из фруктов витамины. 

Хочешь писать на темы предпринимательства, образования и технологий? Стать автором Rusbase Young может каждый. Узнать как

Shutterstock / YAKOBCHUK VIACHESLAV

Тематический лагерь от школы BELL

Где: Сент-Олбанс, Великобритания
Даты: 6 января – 16 февраля 2019, смена от 1 до 6 недель
Возраст участников: 11-17 лет
Стоимость 1 недели: 980 фунтов

Можно выбрать одну или несколько смен из шести. Например, неделю экологии – с дебатами, презентациями и походом в Музей естествознания в Лондоне. Другая неделя посвящена технологиям: дети исследуют новые технологии и навыки для жизни в мире технологий, а еще посетят Кинг Колледж Кембриджского университета. 

Городской Роболагерь «Кулибин ПРО»  

Где: ВДНХ, Центр Космонавтика и авиация
Когда: 2-8 января 2020
Сколько стоит: от 3500 до 18 100 рублей 
Возраст:  6-15 лет

У смены интригующее название «Виртуальная нереальность — Дед Мороз в VR-очках». Детей будут учить конструировать роботов и разбираться в VR-технологиях. Можно поучаствовать в робототехнических соревнованиях, а в конце смены защитить свой проект. Помимо научных опытов в программе квесты, экскурсии по ВДНХ и встречи с представителями разных профессий. 

Детский зимний лагерь «Юниум» 

Где: База отдыха «Красная гвоздика» (МО)
Когда: 2-8 января 2020
Сколько стоит: 31 900 рублей
Возраст: 10-15 лет

Для участников лагеря составили программу по шести направлениям: инновационно-исследовательское, бизнес, международные отношения, искусство, арт-выставка и медиа. Дети будут учиться программировать, проводить биологические исследования или выступать перед публикой. Проживание и питание входит в стоимость. 

Shutterstock / Syda Productions

Научная Елка МГУ

Где: МГУ (Ленинские горы)
Когда: до 8 января 2020
Сколько стоит: от 3000 рублей
Возраст: 0+

На «Елке» аспиранты и выпускники МГУ проведут для зрителей экспериментами с жидким азотом и электричеством и проведут экскурсию по вузу. Дети получат подарки с химическим набором. 

Элементарная елка 2.0 / Физика против химии

Где: «Робостанция» ВДНХ
Когда: до 7 января 2020
Сколько стоит: 1300 рублей
Возраст: 0+

Тема представления – «Как круто быть ученым и изобретателем». Дети будут разгадывать научные загадки, чтобы помочь Деду Морозу. Их познакомят с цифровыми и инженерными профессиями. Кстати, сценарий для шоу создал ИИ! 

Shutterstock / Likoper

Курсы для студентов и взрослых

Пока дети собирают роботов и пишут коды, родители могут вспомнить, как учиться, а студенты – поучиться еще больше. У GeekBrains на новогодних каникулах пройдут бесплатные вебинары и вот-вот запустится несколько курсов. Курсы длятся 12-14 месяцев по 2-4 занятия в неделю с теорией и практикой. 

Вот расписание: 

Вебинары 

«В веб-разработку с нуля»
3 января 20:00 

«Адаптивная галерея в Grid» 
4 января 18:00

«Как стать тестировщиком с нуля»
6 января 20:00

Курсы

Бизнес-аналитика
Старт: 28 декабря, 31 декабря
Стоимость: от 8 333 рублей

Управление персоналом
Старт: 26 декабря
Стоимость: от 8 928 рублей

Продакт-менеджмент
Старт: 26 декабря
Стоимость: от 8 928 рублей

Еще можно записаться на несколько курсов, которые запускают в январе. На них обучат графическому дизайну, SEO, UX/UI, PR-менеджменту, project-менеджменту и дизайну.

Фото на обложке: Shutterstock / Kamil Macniak

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Карьера в сфере эко: 8 специальностей, актуальных в 2020 году
  2. 2 Почему не нужно учить трехлетних детей программированию
  3. 3 Игры на английском и викторины о космосе: 11 приложений для самообразования

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

21 января 2020

Лидерство в управлении изменениями

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

21.01.2020

Лидерство в управлении изменениями

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

20 января — 27 мая 2020

«Энергия HR». Программа развития HR и бизнес руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ