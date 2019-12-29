Новогодние каникулы 2020: чем заняться взрослым и детям

Собрали для вас подборку интеллектуальных развлечений на долгие новогодние праздники. В ней лагеря для детей, елки и курсы для взрослых и студентов. Осталось только найти для всего время!

Зимний IT-лагерь в Москве

Где: 4 школы в Москве

Когда: 3-8 января 2020 (даты в каждой школе разные)

Сколько стоит: 10 945 рублей

Возраст: 8-14 лет

Каждый из пяти дней лагеря посвящен одному навыку из сферы IT. Дети будут работать с 2D-дизайном в фоторедакторах, конструировать робота, моделировать 3D-фигуры, создавать игры и работать с презентациями. Занятия проходят в игровой форме в небольших группах – и в дневное время, так что отправлять ребенка далеко за город не придется.

Смена «Юный натуралист» в школе «Гарантия знаний»

В программе – мастер-классы по программированию, робототехнике, 3D-моделированию, творческие занятия. Дети будут проводить опыты, например, выращивать кристаллы и получать из фруктов витамины.

Shutterstock / YAKOBCHUK VIACHESLAV

Тематический лагерь от школы BELL

Где: Сент-Олбанс, Великобритания

Даты: 6 января – 16 февраля 2019, смена от 1 до 6 недель

Возраст участников: 11-17 лет

Стоимость 1 недели: 980 фунтов

Можно выбрать одну или несколько смен из шести. Например, неделю экологии – с дебатами, презентациями и походом в Музей естествознания в Лондоне. Другая неделя посвящена технологиям: дети исследуют новые технологии и навыки для жизни в мире технологий, а еще посетят Кинг Колледж Кембриджского университета.

Городской Роболагерь «Кулибин ПРО»

У смены интригующее название «Виртуальная нереальность — Дед Мороз в VR-очках». Детей будут учить конструировать роботов и разбираться в VR-технологиях. Можно поучаствовать в робототехнических соревнованиях, а в конце смены защитить свой проект. Помимо научных опытов в программе квесты, экскурсии по ВДНХ и встречи с представителями разных профессий.

Детский зимний лагерь «Юниум»

Для участников лагеря составили программу по шести направлениям: инновационно-исследовательское, бизнес, международные отношения, искусство, арт-выставка и медиа. Дети будут учиться программировать, проводить биологические исследования или выступать перед публикой. Проживание и питание входит в стоимость.

Shutterstock / Syda Productions

Научная Елка МГУ

На «Елке» аспиранты и выпускники МГУ проведут для зрителей экспериментами с жидким азотом и электричеством и проведут экскурсию по вузу. Дети получат подарки с химическим набором.

Элементарная елка 2.0 / Физика против химии

Тема представления – «Как круто быть ученым и изобретателем». Дети будут разгадывать научные загадки, чтобы помочь Деду Морозу. Их познакомят с цифровыми и инженерными профессиями. Кстати, сценарий для шоу создал ИИ!

Shutterstock / Likoper

Курсы для студентов и взрослых

Пока дети собирают роботов и пишут коды, родители могут вспомнить, как учиться, а студенты – поучиться еще больше. У GeekBrains на новогодних каникулах пройдут бесплатные вебинары и вот-вот запустится несколько курсов. Курсы длятся 12-14 месяцев по 2-4 занятия в неделю с теорией и практикой.

Вот расписание:

Вебинары

3 января 20:00

«Адаптивная галерея в Grid»

4 января 18:00



«Как стать тестировщиком с нуля»

6 января 20:00

Курсы

Бизнес-аналитика

Старт: 28 декабря, 31 декабря

Стоимость: от 8 333 рублей



Управление персоналом

Старт: 26 декабря

Стоимость: от 8 928 рублей



Продакт-менеджмент

Старт: 26 декабря

Стоимость: от 8 928 рублей

Еще можно записаться на несколько курсов, которые запускают в январе. На них обучат графическому дизайну, SEO, UX/UI, PR-менеджменту, project-менеджменту и дизайну.

Фото на обложке: Shutterstock / Kamil Macniak