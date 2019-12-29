Новогодние каникулы 2020: чем заняться взрослым и детям
Собрали для вас подборку интеллектуальных развлечений на долгие новогодние праздники. В ней лагеря для детей, елки и курсы для взрослых и студентов. Осталось только найти для всего время!
Когда: 3-8 января 2020 (даты в каждой школе разные)
Сколько стоит: 10 945 рублей
Возраст: 8-14 лет
Каждый из пяти дней лагеря посвящен одному навыку из сферы IT. Дети будут работать с 2D-дизайном в фоторедакторах, конструировать робота, моделировать 3D-фигуры, создавать игры и работать с презентациями. Занятия проходят в игровой форме в небольших группах – и в дневное время, так что отправлять ребенка далеко за город не придется.
Смена «Юный натуралист» в школе «Гарантия знаний»Где: филиалы школы у м. Братиславская и м.Ясенево
Когда: 3-8 января 2020
Сколько стоит: 13 000 рублей
Возраст: 6-16 лет
В программе – мастер-классы по программированию, робототехнике, 3D-моделированию, творческие занятия. Дети будут проводить опыты, например, выращивать кристаллы и получать из фруктов витамины.
Shutterstock / YAKOBCHUK VIACHESLAV
Тематический лагерь от школы BELL
Где: Сент-Олбанс, Великобритания
Даты: 6 января – 16 февраля 2019, смена от 1 до 6 недель
Возраст участников: 11-17 лет
Стоимость 1 недели: 980 фунтов
Можно выбрать одну или несколько смен из шести. Например, неделю экологии – с дебатами, презентациями и походом в Музей естествознания в Лондоне. Другая неделя посвящена технологиям: дети исследуют новые технологии и навыки для жизни в мире технологий, а еще посетят Кинг Колледж Кембриджского университета.
Городской Роболагерь «Кулибин ПРО»Где: ВДНХ, Центр Космонавтика и авиация
Когда: 2-8 января 2020
Сколько стоит: от 3500 до 18 100 рублей
Возраст: 6-15 лет
У смены интригующее название «Виртуальная нереальность — Дед Мороз в VR-очках». Детей будут учить конструировать роботов и разбираться в VR-технологиях. Можно поучаствовать в робототехнических соревнованиях, а в конце смены защитить свой проект. Помимо научных опытов в программе квесты, экскурсии по ВДНХ и встречи с представителями разных профессий.
Когда: 2-8 января 2020
Сколько стоит: 31 900 рублей
Возраст: 10-15 лет
Для участников лагеря составили программу по шести направлениям: инновационно-исследовательское, бизнес, международные отношения, искусство, арт-выставка и медиа. Дети будут учиться программировать, проводить биологические исследования или выступать перед публикой. Проживание и питание входит в стоимость.
Shutterstock / Syda Productions
Когда: до 8 января 2020
Сколько стоит: от 3000 рублей
Возраст: 0+
На «Елке» аспиранты и выпускники МГУ проведут для зрителей экспериментами с жидким азотом и электричеством и проведут экскурсию по вузу. Дети получат подарки с химическим набором.
Элементарная елка 2.0 / Физика против химииГде: «Робостанция» ВДНХ
Когда: до 7 января 2020
Сколько стоит: 1300 рублей
Возраст: 0+
Тема представления – «Как круто быть ученым и изобретателем». Дети будут разгадывать научные загадки, чтобы помочь Деду Морозу. Их познакомят с цифровыми и инженерными профессиями. Кстати, сценарий для шоу создал ИИ!
Shutterstock / Likoper
Курсы для студентов и взрослых
Пока дети собирают роботов и пишут коды, родители могут вспомнить, как учиться, а студенты – поучиться еще больше. У GeekBrains на новогодних каникулах пройдут бесплатные вебинары и вот-вот запустится несколько курсов. Курсы длятся 12-14 месяцев по 2-4 занятия в неделю с теорией и практикой.
Вот расписание:
Вебинары«В веб-разработку с нуля»
3 января 20:00
«Адаптивная галерея в Grid»
4 января 18:00
«Как стать тестировщиком с нуля»
6 января 20:00
Курсы
Бизнес-аналитика
Старт: 28 декабря, 31 декабря
Стоимость: от 8 333 рублей
Управление персоналом
Старт: 26 декабря
Стоимость: от 8 928 рублей
Продакт-менеджмент
Старт: 26 декабря
Стоимость: от 8 928 рублей
Еще можно записаться на несколько курсов, которые запускают в январе. На них обучат графическому дизайну, SEO, UX/UI, PR-менеджменту, project-менеджменту и дизайну.
Фото на обложке: Shutterstock / Kamil Macniak
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