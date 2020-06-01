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21 бизнес-урок, которому предприниматели научились у детей

YOUNG
Оксана Селендеева
Оксана Селендеева

Основатель школы программирования для детей CODDY

Анна Меликян

Взрослым всегда хочется чему-то научить детей — и мы не исключение. Но мы также верим, что посмотреть под другим углом на вопросы бизнеса может помочь детский взгляд — не запыленный, творческий и бесстрашный. 

Оксана Селендеева, основательница международной школы программирования для детей CODDY, поинтересовалась у предпринимателей и топ-менеджеров, чем общение с детьми полезно для бизнеса, и рассказала, почему они оказались лучшими персональными коучами и бизнес-консультантами. 

21 бизнес-урок, которому предприниматели научились у детей

Не сдаваться

Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU:

Моей дочери во втором классе в качестве проектной деятельности выдали контейнер с коконом бражника. Задача — вырастить бабочку, ухаживать, проследить сколько времени проживет. Бабочка покинула кокон, и встал вопрос, чем её кормить.

Мы сделали сладкий раствор из воды и мёда, положили блюдце в контейнер. Во время еды бабочка намочила крылья и не смогла их расправить. Я мысленно уже похоронил бражника и стал объяснять дочери, что насекомому не жить. 

Но дочь никак не хотела мириться с этим и предложила смочить крылья, чтобы смыть сладкую воду. Несмотря на мои комментарии о бессмысленности этой затеи, мы помыли крылья и поместили мокрого бражника обратно в контейнер. Дело было к ночи, но ребёнок не сдавался. Вместе с мамой они прочли в интернете, что надо посадить бражника на ветку. Нашли во дворе подходящую, принесли домой, посадили на неё насекомое. К утру крылья просушились, бражник их расправил и стал летать!

Вывод: взрослый человек с большим опытом уже дважды «похоронил» бабочку, а ребёнку всё нипочём. Дети учат не сдаваться даже тогда, когда опыт и здравый смысл подсказывают, что ситуация не стоит того, чтобы ей заниматься. С таким детским наивным задором нужно подходить к каждому стартапу, не бояться пивотов и сложностей.

Не забывать о творчестве

Ева Кац, сooснователь рекламного агентства Digital Bands:

Пока мы на планерках обсуждали, как идут дела у нашего клиента (застройщика недвижимости), дочь партнера по бизнесу Полина, слушала все обсуждения. На очередной планерке, где мы ломали голову, как зайти в TikTok, ребенок сжалился и написал нам инструкцию — хардкорную, настоящую, без воды. 

Мы вывели стратегию продажи недвижимости в этой соцсети. Стратегия работает, а мы готовим кейс, как начали продавать квартиры в TikTok. 

Ольга Сорокина, управляющий партнер юридической компании O2Consulting, мама 8 детей:

Сын научил меня нестандартному для юридического бизнеса подходу к пиару и продвижению. Сказал, что мой бизнес про доверие и что очень важна коммуникация от человека к человеку, а не только B2B. После такого комментария я завела Instagram и сделала более живой Facebook. 

У дочки я учусь эмпатии и неравнодушию, благодаря чему лучше работаю с командой. Она умеет выявлять лучшие качества людей и фокусироваться на них, соотносить их с моими — я часто это применяю в отношении сотрудников. Она часто незаметно присутствует на онлайн-собеседованиях и помогает увидеть человека другими глазами.

Евгения Ханоянц, основатель и генеральный директор издательства VoiceBook:

Каждый новый продукт моего издательства — переосмысление того, что подсказывают дети. Дети непосредственны — для них нет «плохого» и «хорошего» творчества. Они часто играют в перевоплощения, меняются ролями, представляют «а что, если…». Так и я примерила на себя эту роль и представила, а как выглядела бы сказка «Гадкий Утенок» написанная в стиле Ван Гога? А если бы Пикассо иллюстрировал Снежную Королеву, какие бы были Кай и Герда? А сказка «Три поросенка» в стиле Василия Кандинского? Вообразила — воплотила!

Ольга Данилова, основатель студии здорового фитнеса:

Я инструктор по йоге — специалист по восстановлению после серьезных травм. «Встань и иди» — про нашу работу. Когда я работала с детьми, поняла — не надо умничать. Если ты взрослого увлекаешь так, как ребёнка, то легко приучишь его к физической нагрузке. 

Даже шестидесятилетние бабули с удовольствием занимаются в игровой форме — когда весело и забавно. Именно такой формат тренировки я ввела в студии, чем привлекла дополнительных 30% клиентов. 

Александр Крайник, директор по развитию страхового бизнеса Сравни.ру

Мы с сыном играли в логическую игру, там была нарисована парковка с номерными знаками парковочных мест, на одном месте стояла машина. И был вопрос — какой номер под машиной. Я чуть ли не интегралы рисовал, а сын посмотрел на меня, передвинул машину пальцем и сказал: «Папа, здесь цифра девять под машиной». Я чуть не умер. Нестандартность мышления.

Быть эмпатичным к оппоненту и уметь договариваться

Лилия Алеева, директор по маркетингу в ICL Services:

Мой пятилетний ребенок ежедневно помогает мне совершенствовать навык ведения переговоров — на его фоне любой персонаж из корпоративной жизни кажется верхом договороспособности.

Мои самые важные выводы из этих ежедневных упражнений: во-первых, в любых переговорах оценивать потребности и мотивацию оппонента. Удовлетворить их — первый шаг к успеху. Во-вторых, нужно доносить предложение максимально просто и ясно. И, наконец, абсолютное спокойствие и предельная вежливость имеют большое значение для успеха в работе как с детьми, так и с клиентами.

Александр Лихтман, основатель и руководитель PR-агентства 2L и коммуникационной группы Премиком:

Кризис 2008 года мы преодолели потому, что перестали воспринимать клиентов сложными, непонятными и капризными. Этому меня научил мой сын, которому тогда было три. Ты же не думаешь, что твой сын — глупый, а стараешься понять его, поговорить. Так и с клиентом, когда тот капризничает — у него что-то «болит». 

Юлия Савина, сооснователь коммуникационного агентства Vizluv:

С детьми, как и с членами команды, работает правило: «Делай не как я говорю, а как я делаю». Если ты сам не занимаешься спортом, не читаешь, не убираешь вещи на место — дети тоже не будут этого делать. 

Учиться многозадачности и тайм-менеджменту

Мария Лапук, сооснователь Vinci Agency:

Ты можешь варить кашку, успокаивать одного ребенка, играть со вторым — и всё это на супер важном совещании или брифинге клиента. Это дзэн. 

Раньше я готовилась к звонкам, делала аналитику, заранее проверяла работает ли вся техника. Теперь я думаю, главное подключиться не забыть! А дети в карантине — это уже не дзэн, а нирвана.

Владимир Трофименко, генеральный директор представительства компании Mankiewicz в России и странах СНГ:

Давно известно из практики, что лучший секретарь — многодетная мама. Потому что она не только знает, как лучше всего установить свои порядки и правила, но и может найти подход к абсолютно любому человеку.

Доступно объяснять и жить «в потоке»


Ольга Собченко, управляющий партнер Центра корпоративных коммуникаций С-ГРУП:

Во-первых, дети учат чистоте восприятия и подачи информации. Этот навык помогает руководителям не додумывать, а точно воспринимать информацию собеседника. А это формирует открытые коммуникации. Например, в дневнике у крестника (восемь лет) запись учителя: «Не выполнено домашнее задание». Диалог:

— Сережа, что же ты задание не сделал. Садись и делай!

— Зачем?

— Как зачем? Потому что написано, что д/з не сделано!

— Ну, да.

— Так садись за уроки!

— Почему я должен делать?

— Потому что написано!

— Там не написано, что нужно сделать. Учительница написала, что я не сделал задание, но она не написала его делать.

И, действительно, если подумать, ребенок прав.

Во-вторых, дети учат отсутствию ограничивающих убеждений. Вера в успех — половина победы. Отсутствие жизненного опыта у детей позволяет им быть уверенными в успехе и получать желаемое быстрее, чем взрослым.

Когда моей дочери было семь лет, каждое утро в одно и тоже время мы ездили на машине в школу. И на радио Алла Довлатова вела передачу, в которой, набрав в рот воды, напевала популярную мелодию. Дозвонившийся в студию должен был её угадать. Дочь всегда внимательно слушала и практически всегда угадывала. Однажды она предложила позвонить. Я с трудом удержалась от скептицизма, мол «не дозвонимся, зачем нам это?» и прочие обременения взрослого мозга. Но мы дозвонились сразу! Я остановилась на обочине и с замиранием сердца слушала, как дочь отвечает на вопросы, а затем угадывает песню. Сказать, что я была рада — не сказать ничего. Материнская гордость. В школе классная руководитель спросила меня, выиграла ли Вика сегодня? Я удивилась:

— Вы слушали эфир?

— Нет, не слушала.

— А откуда вы знаете? Мы же только вошли, когда Вика успела рассказать?

— Она нам вчера ещё сказала, что завтра позвонит на радио и угадает мелодию.

Мария Самарина, основатель технологических стартапов Кремниевой долины, основатель и руководитель онлайн школы осознанности «Поток»:

У меня две дочки. Старшей Саше — семь лет, младшей Кате — три. Вместе мы построили самую крупную в СНГ школу осознанности всего за год. Они помогают переводить научный язык на человеческий и рассказывать о сложных вещах образно, сказками. Я перед своими выступлениями иногда говорю Саше то, что собираюсь донести неподготовленной аудитории. Для неё приходится придумывать что-то простое, с примерами и историями. Если поймёт дочка — поймёт любой! 

А ещё дети дают пример 100% жизни здесь и сейчас. Надо рассказывать, как это важно? Мы вместе с ними встречаем рассветы, наблюдаем за птицами и животными, жжем костры и слушаем стук дождя по крыше. Дышим жизнью! 

Радоваться достижениям и не бояться ошибок 


Анна Деньгина, преподаватель и автор школы семейных финансов «Деньгин’s»:

Дети искренне радуются даже небольшим достижениям. Когда им удается что-то продать, что-то посчитать, что-то произвести, даже просто поставить все галочки в расписании дня — это вызывает искреннюю радость.

Олеся Авякина, сертифицированный организатор порядка:

Рисуем с дочкой (2 года 9 месяцев) фломастером. Она — как может, и я примерно на её уровне. Дочка: «Мама, а что ты любишь рисовать?». Я говорю: «Да я не умею...». А она тычет пальчиком на лист, где я нарисовала свои каракули, и в недоумении: «Как не умеешь? Ты же вот уже нарисовала!». И вроде ерунда, но я поняла, что мы заморачиваемся, ищем идеала и даже когда что-то хорошо делаем, нам кажется — недостаточно. А ведь правда — нарисовала и это факт. Зачем отрицаю? Причем даже не перед художником, а дочкой до трех лет. 

Елизавета Гольман, основатель галереи искусств RIVA GALLERY:

Я долго собиралась открыть галерею. Около двух лет искала подходящее место, время, количество денег. И в какой-то из дней сын придумал свою очередную идею по захвату мира, и, как обычно, пошел немедленно её воплощать. 

И я осознала — откладывать, бояться, переживать можно бесконечно. Надо просто сделать! Я арендовала неидеальное помещение, сделала неидеальный сайт и понеслось! Нашей уютной галерее уже 1,5 года.

Наталья Галкина, частный репетитор:

Я давно рисовала в мечтах свой развивающий центр и тут же отодвигала мечты: нет времени, денег, вдруг не получится. Как-то встречала сына после уроков и разговор зашёл о мечтах и я поделилась своей. И сын спросил: 

— А почему ты не делаешь свой развивающий центр? Ты же всё знаешь.

— Ну, я боюсь, что не справлюсь, — я пожала плечами. 

— Мама, но ты же сама говоришь, что ошибаться — не страшно! Попробуй!

Попробовала! Сейчас у меня своя маленькая развивающая студия. 

Задавать эффективные вопросы

Кирилл Сидоров, генеральный директор Hawking Brothers:

В период удаленной работы все планерки я проводил дома, и мой сын постоянно интересовался, что происходит. Важная вещь, которой он меня научил, — это задавать вопросы «Зачем?» и «Почему?». Например, у нас была ситуация — клиент задерживал отправление закрывающих актов. Когда я рассказывал об этом сыну, он спросил — «Почему?» Логичный вопрос. Но я заметил, что из-за постоянной занятости мы часто забываем уточнять элементарные вещи. А это создает путаницу и тормозит процессы. 

Нина Синицына, сооснователь компании «Дружеская регата»:

Дети, а их у нас трое, очень помогают в нашем бизнесе — путешествиях под парусом. Они всегда дают очень четкую обратную связь в отношении команды, капитанов и вожатых. Как правило те люди, которых дети любят безоговорочно, проявляют в наших путешествиях свои лучшие человеческие качества. Мы прислушиваемся к ним и соответственно формируем команду. 

Слушать «внутреннего ребёнка»

Рамиль Шайхутдинов, руководитель Контур.Эльбы:

Недавно «Эльба» взялась писать книжку для детей о предпринимателях, назвали её «Сказки Эльбы». Мы 10 лет работаем для предпринимателей и захотели рассказать детям, что это за люди и почему они молодцы. Общаясь с героями, мы поняли что часто вдохновением для бизнеса был их собственный «внутренний ребёнок». Детские увлечения, мечты и проблемы оказались лучшей мотивацией. Например, #Sekta Оли Маркес родилась из её детских неудач в физкультуре, фабрика мороженого Morojko выросла из девичьей мечты о фургончике с мороженым, а компания Koffer — из любви мальчишки к конструктору и технике. 

Алла Филина, основатель, владелец и тренер в футбольной академии #tagsport, женской футбольной школе GirlPower и DRAFTme.pro:

Дети научили меня быть ребенком. Я снова вспомнила, что можно не бояться, что надо быть проще и легче, просить о помощи — это ок, важно ценить процесс не меньше цели и результата, всегда можно делать то, что ты хочешь, нет ничего важнее, чем люди. Важен каждый человек! Без исключений. Дети так живут. И нам надо жить в их мире, а не снисходительно разрешать им жить в нашем.

Фото на обложке: Unsplash

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