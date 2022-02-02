5 советов, которые помогут устроиться на первую работу после вуза и не разочароваться

Устроиться на работу сразу после института бывает непросто. Еще сложнее — сразу найти вакансию в компании мечты, из которой не захочется сбежать через год. Как понять, в какие компании стоит отправлять резюме и можно ли спланировать свою карьеру хотя бы на несколько лет вперед? Павел Козлов, первый проректор Технической академии Росатом с 17-летним опытом работы в различных структурах атомной отрасли и член жюри премии HR Impact, составил специальный чек-лист для поиска работы. Он особенно пригодится студентам и школьникам старших классов.

Как искать работу после выпускного (а лучше — задолго до)

Когда вчерашний студент выходит на рынок труда в первый раз, самое важное — не то, как правильно составить резюме или выбрать компанию, в которую хочешь податься. Действительно сложная история — понять, чем ты на самом деле хочешь заниматься в жизни.

У меня было много случаев, когда студент приходил после юридического вуза, а через полгода-год сообщал, что выгорел наглухо: «В университете были тусовки, а тут — сплошная рутина. Я понял, что это не мое. Помогите мне организовать карьерную ротацию в HR: хочу работать в конференц-менеджменте, создавать корпоративную культуру — там драйв, веселье».

В принципе, довольно часто проблему действительно можно решить ротацией — особенно пока студент молодой, с горящими глазами и только пришел на стартовую позицию. Но мой главный совет — нужно начинать думать о своей первой работе задолго до окончания вуза. И выходить на рынок труда сразу в контексте того, кем ты себя видишь и чем хочешь заниматься.

Начинайте поиск как можно раньше

Не ждите окончания вуза — как минимум до выпуска стоит определиться, чем вы хотите заниматься. Как только вы это для себя выяснили — не надо бросать институт: оставшееся время понадобится для того, чтобы попасть туда, куда хочется.

Далеко не факт, что вы в итоге будете работать там, где предполагали. Или вообще может случиться так, что вы окажетесь совершенно на другой должности и будете заниматься совсем другими вещами. Но можно приложить максимум усилий для того, чтобы добиться желаемого: так или иначе, такая активная позиция принесет свои плоды.

Даже тем, кто на 100% угадал со специальностью в вузе и уверен в своем будущем карьерном пути, не стоит сидеть сложа руки. Уже в институтские годы можно набраться опыта и увеличить свои шансы попасть именно в ту компанию, куда вы нацелились. Или больше узнать о рынке и вообще поменять свои карьерные приоритеты.

Это лучше, чем на первом же месте работы разочароваться в своем выборе.

Ищите компании с ценностями, которые разделяете

Если вам близки темы устойчивого развития, ищите компании с активной ESG-политикой. Акроним ESG означает «environment, social and corporate governance» — это экология, социальное и корпоративное управление. Принципы ESG основаны на идеях ответственного подхода к защите окружающей среды, а также созданию благоприятных социальных условий и устойчивых механизмов управления.

Как принципы ESG могут быть связаны с карьерным выбором? Например, если вы всей душой болеете за альтернативные источники энергии, то вряд ли захотите работать в нефтяной или угольной корпорации. Лучше обратить внимание на те компании, которые активно заявили приверженность ESG. Обычно об этом можно прочитать на сайте компании.

Следите за деятельностью компаний, которые вас интересуют

Один из самых эффективных способов понять, интересна ли вам компания — регулярно следить за её проектами. Лучше начинать делать это хотя бы за год-два до выхода на рынок труда.

Этого времени достаточно, чтобы понаблюдать за деятельностью бизнеса и решить, хотите ли вы в нем участвовать. Подпишитесь на компанию в соцсетях, читайте о ней в СМИ — все это может помочь вам при составлении резюме и на собеседовании.

Многие соискатели приходят на собеседование, ничего не зная о своем потенциальном работодателе. «Я слышал, что у вас интересно работать и много платят», — с такой мотивацией человек точно имеет меньше шансов на прием, чем тот, кто последние пару лет следил за компанией, знает о ее планах и стратегии, и тем более — участвовал в ее молодежных проектах.

Устройте себе карьерный тест-драйв (возможно, даже не один)

Многие компании проводят разнообразные программы и кампании для привлечения талантливой молодежи — выпускников вузов, студентов или даже школьников. Это могут быть дни карьеры, хакатоны, различные конкурсы. Участие в таких мероприятиях помогает больше узнать и об индустрии, и о конкретной компании.

Например, у РЖД есть целая комплексная программа по профориентации школьников, которая помогает детям познакомиться с железнодорожным сектором. Это различные детские технопарки, образовательные смены в летних лагерях, школы — все это дает возможность увидеть различные пути карьерного развития внутри этой сферы.

Для студентов и выпускников таких программ еще больше. Опять-таки, у РЖД это специальные учебные центры для молодежи, у других компаний это могут быть курсы, лаборатории и стажировки — часто с последующим трудоустройством.

Если начать изучать подобные возможности хотя бы за год до выпуска, можно успеть попробовать себя в разных направлениях. Это здорово помогает определиться, чем вам все-таки хочется заниматься — и чем точно не хочется.

Составляйте резюме под конкретные вакансии

Рассылать одно и то же резюме во все компании — не самая выигрышная стратегия. Из общего описания навыков (особенно сразу после вуза, когда опыт работы отсутствует или минимален) работодателю далеко не всегда понятно, чем ему может быть полезен конкретный молодой специалист. Тут-то и пригодятся все ваши знания о компаниях, в которые вы целились: для каждой из них нужно будет составить свое резюме.

Подчеркивайте в резюме те навыки и инструменты, которые можно применить на желаемой должности.

Если вакансия в IT — указывайте языки программирования, которыми владеете, дайте ссылки на свои учебные проекты.

Если в продажах — выделите навыки переговоров и коммуникации.

Внимательно читайте текст вакансии и анализируйте, что хочет видеть ваш будущий работодатель. На это и делайте акцент.

Если вы участвовали в тех самых стажировках, хакатонах и других мероприятиях компании — обязательно напишите об этом в резюме или в отклике. Так вы лишний раз дадите понять, что вы откликаетесь на вакансию осознанно и понимаете, что хотите работать именно у них.

Не слишком рассчитывайте на HeadHunter и другие подобные агрегаторы вакансий — серьезные крупные игроки рынка редко ищут там сотрудников. Практически у любой компании есть свой карьерный портал или хотя бы адрес для отправки резюме. Через них и стоит откликаться, как только ваше резюме будет готово и заточено под этого работодателя.

По возможности постарайтесь заручиться рекомендациями хотя бы у своих преподавателей в институте — это поможет работодателю принять решение, звать ли вас на собеседование. Если вы проходили стажировки или какие-то практические программы, обязательно попросите рекомендации у них.

Старайтесь планировать на несколько лет вперед

Заключительный совет — задуматься перед трудоустройством о том, видите ли вы себя в этой организации в перспективе 3-5 лет.

Спросите себя: «Хватит ли мне эндорфинов? Будет ли работа все так же приносить мне удовольствие спустя время? Что, если я останусь на той же должности? Если я хочу вырасти, то кем я хотел бы стать в рамках этой компании?»

Без долгосрочного видения есть риск осознать лет через 5, что расти хочется, но в рамках этой организации желаемый рост невозможен.

Сейчас ротация среди молодежи происходит довольно быстро — многие меняют место работы через 1-3 года. В этом нет ничего страшного, но в серьезных корпорациях и структурах это так не работает.

В крупные холдинги и многокомпонентные организации есть смысл заходить с прицелом на длительную перспективу — лучше сразу хотя бы на 5-10 лет, чтобы по-настоящему вырасти в ней и полностью раскрыть свой профессиональный потенциал.

В двух словах

Если поиск первой работы вам еще только предстоит, держите под рукой наш план:

Начинайте задумываться о своей будущей работе за пару лет до выпуска. Ищите работодателей с близкими ценностями. Следите за компаниями, в которые целитесь. Участвуйте в образовательных программах и мероприятиях от бизнесов, которые вам интересны. Составляйте отдельное резюме под каждую компанию. Сформируйте долгосрочное карьерное видение.

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