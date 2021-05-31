5 инструментов для быстрого освоения новых знаний и навыков

Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления» , рассказывает, как правильно использовать обучение для реализации карьерных целей. Советы будут полезны молодым специалистам и тем, кто хочет прокачать профессиональные навыки в новой для себя сфере.

Последние несколько лет стало очень модно учиться. Работодатели регулярно отправляют своих сотрудников на различные курсы повышения квалификации и тренинги. Причем это не смогли изменить даже пандемия и кризис. Большинство руководителей понимают, что успех компании зависит прежде всего от профессионализма сотрудников, которые в ней работают, и продолжают обучать персонал.

Сами сотрудники тоже осознают важность регулярного повышения квалификации. На рынке труда сейчас колоссальная конкуренция, а выделиться из толпы отлично помогает арсенал профессиональных знаний и навыков. Регулярное обучение постепенно становится одним из главных конкурентных преимуществ.

Несмотря на эту жажду знаний, в итоге и работодатели, и сотрудники редко получают то, чего они так хотят добиться. Пройти обучение – это лишь полдела. Гораздо важнее усвоить всю полученную информацию, переработать ее и научиться применять на практике.

Существует несколько техник, которые помогают быстро превратить знания в реальные рабочие навыки. Если следовать этим простым правилам, то можно в разы увеличить практическую пользу от обучения. Именно эти принципы мы используем при разработке своих программ обучения и рекомендуем тем, кто продолжает учиться самостоятельно.

1. Дробите обучение на части

Не стоит бросаться с головой в «омут» обучения и стараться охватить максимум тем за минимальные сроки. Если информации слишком много, то быстро усвоить ее довольно сложно. К концу обучения вы уже забудете то, что изучали в начале.

Лучше всего действовать планомерно. Рассматривайте интересующие вас темы по очереди и каждый раз закрепляйте изученное на практике.

Не бойтесь сразу применять новые знания и навыки в реальной работе, но действуйте при этом постепенно: сначала четко отработайте один навык и только потом переходите к другому. Это позволит избежать большого количества ошибок при внедрении изменений и не снижать эффективность работы.

Что делать

Разделите нужную вам тему на несколько частей и решите, в каком порядке будете заниматься. Если тема большая, то лучше дополнительно разбить ее еще на несколько пунктов. Работайте короткими спринтами: определили тему – изучили – отработали на практике. Так вы сможете максимально быстро и эффективно усвоить материал любой сложности.

2. Выбирайте правильные кейсы

Многие допускают большую ошибку, выбирая в качестве примера для подражания глав крупных международных компаний или известных бизнес-тренеров. Ведь путь к успеху у каждого свой, и он всегда связан с непредсказуемыми поворотами событий. То, что получается у одного, может не получиться у другого.

Учитесь у тех, кто начинал со средних результатов и в итоге добился больших успехов в своем деле. Истории о «миллионерах из трущоб» не всегда адаптивны.

Что делать

Определите задачи, которые хотите решить, и подберите кейсы с похожими исходными данными. Обращайтесь к опыту российских компаний из смежных отраслей, изучайте опыт зарубежных коллег. Тогда можно будет не сомневаться в том, что выбранные инструменты сработают на российском рынке, так как отработанный прошлый опыт других – это ваша модель поведения сегодня.

Найти подходящие кейсы несложно. Сейчас есть много деловой литературы, основанной на личных историях успеха. Вы легко сможете подобрать историю, которая подойдет в вашей ситуации. Например, для начала можно взять книгу «И ботаники делают бизнес» с вдохновляющей историей успеха основателя «Додо Пиццы» или книгу «Доставляя счаcтье» об истории компании Zappos.

Кроме того, полезно читать интервью и статьи профессионалов в интересной для вас области. Они часто рассказывают о том, как строят свою карьеру, каких успехов добиваются и какими инструментами пользуются. Найти такие авторские колонки можно в большинстве крупных деловых СМИ (Forbes, РБК, Ведомости) и площадках для предпринимателей (например, RB.ru и VC.ru).

3. Не отходите от намеченного плана

Успешно освоить что-то новое невозможно без постоянной работы над собой. Чтобы не упустить из поля зрения ничего важного и гарантированно усвоить все, что вы узнали на обучении, нужно составить план своего развития. Так вам будет проще принимать решения и не отвлекаться на второстепенные задачи.

Что делать

Набросайте небольшую памятку с основной информацией, которую необходимо изучить. Разделите ее на навыки, которыми хотите овладеть, и по каждому из них составьте план ваших действий. Дополните памятку планом практических занятий: к чему можно применить, когда начать отрабатывать и как действовать.

4. Ищите опытных наставников

Найдите человека, который уже давно владеет нужными вам навыками. Он поможет разобраться в сложных моментах изучаемой темы. Если в компании не существует системы наставничества, то ищите другие площадки, где можете получить необходимый опыт.

Это могут быть деловые встречи по работе, блоги, профессиональные конференции. При поиске по максимуму используйте все возможности нетворкинга (как при личных встречах, так и в онлайне). Например, можно найти наставника среди тех, кто ведет свои профессиональные блоги в Яндекс.Дзене или Инстаграме.

Для них подобный опыт сотрудничества может стать отличным вариантом для дополнительного контента. Если вам больше подходит формат общения в рамках деловых конференций, то искать подходящие варианты можно на All-events.ru. И, конечно, стоит обратиться за советом к более опытным коллегам. Ведь они тоже заинтересованы в повышении вашего профессионального уровня.

Что делать

Найдите наставника, который будет готов помогать вам в профессиональном развитии. Он не обязательно должен постоянно находиться с вами рядом. Достаточно, чтобы наставник дал вам реперные точки, на которые нужно опираться при отработке новых навыков.

Выделите из всего изученного материала основные инструменты, которые вы хотите отработать на практике. Обсудите с наставником план по внедрению этих инструментов в работу. Разберите с ним, какие трудности могут встретиться на пути и как их можно избежать.

5. Готовьтесь к спадам энтузиазма

Отработка новых навыков не дается легко. Иногда требуется много раз повторить одно действие, чтобы добиться нужного результата. И к этому нужно быть готовым.

Столкнувшись со сложностями при освоении новой темы, многие опускают руки и забрасывают самостоятельные занятия. Чтобы этого не случилось, заранее продумайте, как будете вести себя в такой ситуации.

Что делать

Разработайте систему самомотивации. За успешное выполнение каждого пункта плана освоения знаний назначьте себе награду. Это может быть что угодно: поход в кино или театр, ужин в новом ресторане, покупка одежды или сладостей. Главное – чтобы для вас этот мотиватор точно сработал.

Дополнительно можно подстраховаться системой наказаний за несоблюдение сроков. Например, запретите себе заниматься любимым хобби, пока все не будет сделано.

Чтобы действительно чему-то научиться, мало просто посещать курсы и читать деловую литературу. Гораздо важнее создать систему собственного развития по итогам этого обучения. Определите цели, подберите материалы, составьте план, продумайте мотивацию и найдите наставника. Эти пять несложных действий помогут вам стать настоящим профессионалом в своем деле.

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