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Что читать предпринимателю для пользы и вдохновения — еще 7 книг

YOUNG
Артем Арбузов
Артем Арбузов

Студент Волоколамского филиала Красногорского колледжа

Анна Меликян

Бумажные, электронные, аудиокниги — времени на полезную литературу не может не хватать. Поэтому держите новую подборку вдохновляющих и обучающих книг для предпринимателей.

Что читать предпринимателю для пользы и вдохновения — еще 7 книг

«Антистресс по-скандинавски». Малене Фриис Андерсен и Мари Кингстон

Я уверен, что в любом коллективе должна быть комфортная психологическая обстановка, и если ее нет, то люди будут отказываться работать у вас даже за хорошие деньги. Эта книга помогает найти или создать такую обстановку у вас в компании и в итоге получить выгоду, среди которых: производительность труда повысится, общение со своей командой наладится.

«Почему никто не рассказал мне это в 20? Интенсив по поиску себя в этом мире». Тина Силиг

Манн, Иванов и Фербер

Одна из самых мотивирующих и одновременно реалистичных книг. Книга рассказывает о том, с чем сталкиваются люди на пути к успеху и как с этим справляются. Автор книги убежден, что у человека всегда могут быть трудности, с которыми надо уметь справляться, потому что именно они меняют наше мировоззрение и дают бесценный опыт.

«Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости». Нассим Талеб

КоЛибри

Я не мог пропустить эту книгу потому, что она одна из лучших в своем роде. Существует событие, предположим, Мировой финансовый кризис 2008 года — все считали, что такого не могло быть, но оно произошло. Это событие имеет огромные последствия для всего мира. После наступления, в ретроспективе, событие имеет рационалистическое объяснение, как если бы событие было ожидаемым. Автор старается объяснить читателю, как спрогнозировать эти события, выйти из них в выигрыше и не оказаться за бортом истории.

«Адвокат бизнеса. 20 юридических консультаций понятным языком». Дмитрий Гриц

Альпина Паблишер

Когда вы открываете свой бизнес, появляется множество задач и ситуаций, среди которых особняком от остальных стоят юридические. Эта книга помогает разобраться в них. Мне нравится, что она написана простым и понятным языком, так что она подойдет широкому кругу читателей.

«Дело не в кофе. Корпоративная культура Starbucks». Говард Бехар

Альпина Паблишер

Книга и правда не о кофе, она об отношении к клиентам и сотрудникам. Все просто: если ты относишься ко всем с уважением и почтением, то в итоге ты получишь свои плоды, среди которых — довольные клиенты, которые всегда возвращается к тебе, и уважающие тебя сотрудники, которые будут работать с удовольствием и добиваться хороших результатов в работе.

«Путь к богатству. Автобиография». Бенджамин Франклин

Эксмо

А у нас на очереди книга из цикла «что она здесь делает»? На самом деле эта книга одна из самых лучших для саморазвития, общения с людьми и понимания самого себя. Она точно не оставит никого равнодушной.

«Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать». Ричард Талер

Эксмо

Автор на протяжении долгого времени изучал, какие эмоции испытывает человек при покупке нового продукта или когда берет кредит в банке. Какие особенности должны присутствовать в вашей компании, чтобы выбрали именно вас, а не конкурентов. Об этом вам будет рассказано в этой книге.

Фото на обложке: Shutterstock / OlekStock

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