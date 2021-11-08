Что на самом деле нужно уметь, чтобы создавать уроки в онлайн-школе: 7 ключевых скиллов

Анастасия Екушевская, методист английского в школе Skysmart , рассказала, без чего не обойтись тому, кто хочет развиваться в профессии методиста онлайн-уроков.

Кто такой методист в онлайн-школе? Обычно люди представляют себе школьного учителя, который с легкостью объяснит разницу между Past Simple и Present Perfect. Отчасти так и есть.

Все наши методисты английского языка — профессионалы с кучей дипломов и международных сертификатов.

Но достаточно ли этого, чтобы стать частью команды разработки онлайн-курсов? Нет.

На самом деле для этого нужно еще семь очень специфических умений и навыков. Делюсь маст-хэв скиллами в этой статье и рассказываю, как они применяются в процессе создания уроков.

Умение структурировать

В начале работы над курсом команда методистов встречается на совместном брейншторме и создает первый шаблон в Miro, давая старт роадмепу всего курса. Это похоже на церемонию заложения первого камня грандиозного здания.

Флоу создания урока в нашей онлайн-школе

Не случайно же методиста онлайн-курсов называют педагогическим дизайнером или архитектором обучения. Он структурирует знания и опыт по той или иной теме, превращая их в онлайн-курс. Он проектирует весь процесс обучения от старта до получения результата.

В плане онлайн-урока прописывается его структура, типы упражнений, вся необходимая лексика и скиллы, на развитие которых направлено занятие

Для такой работы важны системность, дотошность и невероятная усидчивость, ведь процесс создания логики курса может затянуться надолго.

В том числе и потому, что каждый методист — истинный исследователь, который находится в вечном поиске новых методов и способов обучения.

Быть с учениками на одной волне

Вот карта всего курса готова, логика продумана, методический материал грамотно распределен по урокам. Настало время переходить к написанию конкретной единицы контента — урока.

Приступая к новому уроку, каждый наш методист задумывается о слушателе курса.

Кто он? Сколько ему лет? А что его волнует? Чем он живет?

Методисту просто необходимо быть на одной волне с конечным учеником, ведь только тогда контент получится вовлекающим и мотивирующим. Поэтому мы проводим регулярные количественные и качественные исследования и предварительно тестируем уроки совместно с нашей собственной редакцией подростков.

Кажется, написать сценарий обучающего мультика не так уж сложно. Но представьте, что такой сценарий нужно втиснуть в две минуты, добавить не менее 10 новых слов из урока, применить Present Simple и проследить, чтобы в истории ни разу не встречалось Present Continuous.

И при этом мультик должен быть увлекательным, забавным, интересным и понятным. Без понимания того, что хочет увидеть ученик, такая задача была бы непосильной.

Сценарии мультиков наполнены новыми словами и обучающими диалогами. Минимум времени — максимум пользы

Навыки дизайна

Уже на этапе создания плана урока методист должен задуматься о визуализации. Как в будущем будет выглядеть его материал на сайте или платформе? Какую картинку стоит подобрать под задание? А если картинка будет не одна?

Понимание основ UX-дизайна тут будет совсем нелишним. Ведь неправильно размещенные блоки урока могут повлиять на эффективность восприятия материала.

Методисты часто включают интерактивный контент в структуру онлайн-урока для более глубокого вовлечения ученика и повышения усваиваемости материала

Знание законов и правил этики

Представьте, что вы создаете урок про кино и находите в интернете вот такую фотографию знаменитостей. Не поставить ли ее в урок?

Пример контента, который нельзя добавлять в урок

«Почему бы и нет» — неправильный ответ. Да, мы нашли снимок в интернете. Мы считаем неэтичным использовать фотографии известных людей из их частной жизни. Если человек явно не позирует, то, скорее всего, это фото нарушает его право на частную жизнь.

А что если бы мы нашли такое же фото, но на красной дорожке, где актеры красуются перед камерами? И снова нет. Красивые фотографии с фестивалей и премьер принадлежат известным фотографам и защищены законом об авторском праве.

Создатели курсов отлично разбираются в законе об авторском праве. Такие знания помогают методистам чувствовать себя уверенно. А юристам компании не снятся страшные сны с миллионными штрафами за нарушение авторского права.

Умение работать в команде

Если методисту нужно добавить в урок видеоролик или картинку, на помощь придет команда иллюстраторов и специалистов по видео. В таких случаях важно четко формулировать ТЗ, чтобы команда смогла эффективно выполнить задачу и собрать подходящий для урока материал.

Зачастую над контентом работает большая команда экспертов — кроме методистов, в нее входят дизайнеры, копирайтеры, художники, операторы, монтажеры и еще много разных людей. Поэтому умение работать в команде и гибкость — очень важный навык для всех, кто создает онлайн-курсы.

Базовые знания верстки

После окончания работы над ТЗ следует этап верстки. Верстка — это структурированное сочетание изображений, заголовков, подзаголовков, таблиц, инфографики, текста и других элементов на странице c помощью языка разметки.

В некоторых компаниях верстальщик — это отдельный технический специалист. А у нас версткой урока может заниматься и сам методист.

В любом случае базовые знания верстки повысят ваши шансы получить работу методиста онлайн-курсов. Однако, как мне кажется, важнее не умение верстать материал на платформу, сайт, а умение и желание постоянно учиться. Если оно у вас есть, то обучение верстке не займет много времени.

Умение работать с метриками

Ну вот, материал готов, сверстан и выпущен на платформу или сайт. Расходимся? Нет, выпуск продукта — это лишь начало пути.

Как работа врача основывается на доказательной медицине, так и работа методиста опирается на доказательную эффективность. После выпуска курса начинается сбор обратной связи от учеников и преподавателей, анализ образовательных метрик и корректировки курса на основе полученных данных.

От методиста онлайн-курсов не требуется умение создавать сложные отчеты. Но крайне важно понимать и уметь интерпретировать основные образовательные метрики, чтобы на их базе найти новые точки роста.

Например, лайки и дизлайки учеников за задание могут показать актуальность материалов для современного поколения, понятность инструкций. Если score урока слишком высокий, возможно ваш материал слишком легкий, и наоборот, если слишком низкий, возможно нужно подумать над упрощением материала.

Доходимость курсов, домашек — все эти метрики помогут комплексно оценить выпущенный контент и принять взвешенное решение о его актуализации, замене.

В нашей школе преподаватели — такие же клиенты, как и ученики, поэтому отслеживание tNPS (индекс лояльности преподавателей) или доли негативной реакции на контент просто необходимо! Оперативное реагирование на тревожные звоночки поможет сэкономить компании много денег.

Метрика tNPS показывает общий уровень лояльности преподавателей и дает нам понимание о качестве составленного контента

Итак, из вас выйдет отличный создатель онлайн-курсов, если вы: всегда стремитесь разложить все по полочкам;

любите работать в команде;

готовы посмотреть на ситуацию с позиции ученика или учителя;

не представляете свою жизнь без самообразования;

знаете азы дизайна и верстки, а если не знаете, то готовы научиться;

понимаете, как важно соблюдать законы об авторском праве;

умеете работать с метриками;

и самое важное — любое занятие превращаетe в творческий процесс.

И немного о hard skills

Скиллсет методиста онлайн-курсов может значительно отличаться от компании к компании. Отличную попытку систематизировать необходимые умения и навыки для этой профессии сделали руководители методических команд Skyeng, Skillbox и Edmarket. Они создали скиллсет методиста и попытались описать все задачи, с которыми сталкиваются при разработке образовательного продукта специалисты такого профиля.

Например, в список повседневных задач методиста:

Сформулировать учебные цели и задачи курса «Профориентация для подростков»;

Написать сценарий образовательного мультика;

Проанализировать tNPS и выдвинуть гипотезы по его увеличению;

Составить чек-лист качества материала;

Посмотреть последний сезон Sex Education и собрать референсы к новым подростковым урокам.

Где можно узнать о профессии методиста онлайн-курсов побольше?