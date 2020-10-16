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7 советов, как построить стартап, когда у вас ничего нет на старте

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Любой стартап начинается с искрометной идеи — которая либо остается витать в воздухе, либо получает шанс стать большим бизнесом. Артем Кумпель, управляющий директор «Авито Работа», на конференции Rusbase Young поделился своей историей предпринимательства и дал несколько советов тем, кто находится на самом старте. 

7 советов, как построить стартап, когда у вас ничего нет на старте

Рассчитывайте не только на себя — стройте сильную команду 

В начале пути может казаться, что вашей энергии и мотивации достаточно, чтобы свернуть горы. А еще — что сделать это можно в одиночку. Все же знают, кто основал Facebook или Apple. Это так, но не совсем. 

Стартап — как правило, детище нескольких людей. Особенно, если у вас еще нет огромных ресурсов, прокачанного бренда и безусловного конкурентного преимущества. В начале пути этим самым преимуществом становится команда, которая может затащить вас на любую гору. Она, к слову, была и у великих: вместе с Марком Цукербергом Facebook придумывал Эдуардо Саверин, а у истоков Apple стояли два Стива — Джобс и Возняк. 

От того, с кем вы работаете, во многом зависит успешность бизнеса.

Поэтому, прежде чем приглашать человека стать частью команды, постарайтесь понять: подходит ли он вам по духу, готов ли вкладываться в дело с той степенью увлеченности, которую вы от него ожидаете, и какова основная мотивация человека работать с вами. 

Если вы понимаете, что вам по пути, — зафиксируйте все договоренности на бумаге до того, как начать сотрудничество. Лучше потратить какое-то время на согласования формулировок в контракте, но застраховать себя от возможных недопониманий в будущем. 

Важно: ищите людей сами. И помните, что лучше нанять одного профессионала, чем трех новичков. 

Нанимайте сотрудников под задачу 

Несмотря на то, что в стартапе обычно «все делают всё», правильнее искать людей, которые готовы осуществить конкретную идею и знают, как это сделать. 

Если у вас интернет-стартап, не обойтись без технических специалистов, которые понимают, как устроен онлайн-продукт с изнанки. Если вы запускаете что-то в офлайне, вам понадобятся люди, которые знают, например, как работает транспортная логистика. В любом случае, самый верный путь — отталкиваться от задачи и обсуждать с потенциальными сотрудниками ее решение. Так у вас появятся специалисты, которые будут нести ответственность за конкретный процесс или направление деятельности.  

Заражайте окружающих своей идеей 

Любой стартапер мечтает о классном инвесторе и команде супер-специалистов. Однако на первых порах у вас, скорее всего, не будет ничего, кроме идеи, в которую вы очень верите. С нее и важно начать. 

Как правило, стартапу не нужны люди из крупных компаний — они стоят дорого и не всегда готовы работать 24х7. Стартапу нужны люди, которые, как и вы, будут гореть идеей и готовы расти вместе с компанией.

Здорово, если у сильного сотрудника появится и финансовая мотивация работать с вами. Если вы не можете предложить хорошую зарплату в моменте, пообещайте человеку долю в компании. На момент старта это будет фантомный опцион, зато у специалиста появится дополнительный стимул поднять ваш проект. 

Научитесь навыкам презентации: вы должны уметь объяснить за минуту конечному потребителю и потенциальному инвестору, о чем ваш проект и почему сотрудничать с вами перспективно.

Здесь можно посмотреть выступление американского бизнесмена Дэвида Роуза, который сначала получил десятки миллионов долларов от венчурных инвесторов, а затем сам оказался на стороне размещающих капитал  — о том, что обязательно нужно отражать в презентации проекта. А здесь советую прочесть 18 советов для блестящего питча от финалистов акселератора GenerationS. 

Где начинать поиск своих людей? В стартап-среде есть правило трех F: Family, Friends, Fools — это те группы людей, где проще всего организовать процесс «заражения» и где вы сможете найти первые инвестиции. 

Изучайте потребности рынка 

Добрая половина стартапов погибает потому, что люди не ощущают потребность в  товаре или услуге, которую предлагает бизнес. Поэтому не забывайте: 

1.  Четко формулировать для себя, какую проблему решает ваш проект

Помните, как возникла идея создания Uber, одного из самых дорогих стартапов в истории? Бизнесмены Гаррет Кэмп и Трэвис Каланик больше часа не могли найти такси в центре Парижа — и поняли, что электронный сервис такси здорово облегчит жизнь туристов и горожан. 

2. Убеждаться, что проблема лежит в плоскости интересов потребителей (а не, например, ваших личных) 

С этим пунктом прокалываются даже мастодонты: Google Glass закрыли, потому что было не ясно, какую потребность клиентов решает «проект X», к тому же пользователи не были уверены в том, что использовать очки безопасно. А социальная сеть Google+ не стала популярной, так и не доказав потребителям, в чем основная польза этого продукта. 

3. Собирать обратную связь от пользователей

Узнайте, за что они точно готовы платить, какие услуги, возможно, будут не актуальны, а над внедрением каких опций стоит задуматься. Посмотрите, как это делает, например, Илон Маск: предприниматель может обратить внимание на твит, в котором рядовой пользователь Tesla жалуется на скопление автомобилей на зарядных станциях — и поменять правила их работы. 

Всегда ориентируйтесь на цифры

Любой бизнес строится на цифрах. Нет, увы, не на удаче, не на творчестве и не на «правильном месте в правильный час». То есть все это, конечно, важно, но гораздо важнее уметь считать. Как минимум:

  • юнит-экономику: чтобы понимать, сколько ваш бизнес стоит на уровне взаимодействия с одним клиентом;
  • доходы и расходы, выручку и прибыль: эти базовые показатели помогут вам составить план продаж, а инвесторам — определить целесообразность вложений в проект;
  • операционные и накладные затраты: чтобы знать, на что уходят средства, какие из этих показателей стоит оптимизировать.

Вообще-то метрик, с которыми должен быть знаком предприниматель, гораздо больше — Rusbase как-то писал о 16-ти, которые вошли в список важных показателей от венчурного фонда Andreessen Horowitz.

Так или иначе, главная идея в том, что любой процесс должен иметь измеримые показатели. Только в этом случае текущие метрики можно соотносить с запланированными и на основании этого составлять бизнес-стратегию на будущее. 

Доверяйте чужому опыту и не занимайтесь микроменеджментом 

Если вы только начинаете и еще плохо разбираетесь в том, что происходит — опирайтесь на опыт других. Сомневаетесь, верно ли установлены бизнес-показатели? Обратитесь к консультантам. Не уверены, что правильно настраиваете процессы? Идите в акселераторы — посмотрите программы GenerationS, GoTech, ФРИИ и Cколково. 

Вы не можете хорошо делать все сразу, поэтому учитесь делегировать.

Самое сложное при этом — не контролировать ход выполнения каждой задачи и методы ее реализации. Помните, что микроменеджмент — это плохо и неэффективно в первую очередь потому, что погружение в любой процесс требует вашей энергии и времени. Учитесь доверять своим сотрудникам — иначе зачем вам команда?

Не воспринимайте ошибки как негативный опыт 

2020 год лишний раз доказал: мы живем мире, где нет стабильности — привычный уклад жизни и бизнеса может моментально полностью измениться. Никто не знает, как будет завтра, а планировать что-то на год вперед можно, если у вас есть в запасе план B и C. 

В условиях множества неизвестных переменных работает только метод эксперимента. Любой эксперимент может выстрелить, а может — нет. Отрицательный результат — это тоже опыт, и иногда он даже полезнее положительного. 

Неправильно видеть в ошибках негатив — нужно учиться с ними работать: смотреть, что получилось, анализировать, менять подход, пытаться еще раз.

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab

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