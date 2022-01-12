8 новых профессий в EdTech, которые будут актуальны в 2022 году

Подборку из 8 профессий на острие EdTech, которые появились недавно, но уже востребованы, составила Ирина Харлакина, директор приемной комиссии международной сети школ-пансионов EF Academy.

В образовании постоянно появляются новые технологии и методики. Профессионалам приходится отвечать на этот вызов, чтобы оставаться востребованными. По-прежнему важен хороший уровень английского языка: это позволяет не только читать статьи и методические материалы от зарубежных коллег, но и расширяет географию потенциальных работодателей.

Последние полтора года встряхнули сферу EdTech. Свою роль сыграли и мощное влияние онлайна на образование, и популяризация концепции lifelong learning (когда обучение непрерывно и становится образом жизни), и HR- глобализация.

Методист онлайн-курсов

Онлайн-образование активно растет: +35% в 2020 году. В 2021 рост продолжился, и нет причин думать, что это изменится в ближайшее время. Будут еще более востребованы специалисты, которые формируют концепции онлайн-курсов, ищут и готовят экспертов для занятий, систематизируют контент.

Методист — это связующее звено между преподавателем и учеником. Его задача — помочь автору курса проработать практические упражнения и проанализировать эффективность программы, чтобы усовершенствовать ее на следующем запуске. Методист всегда в курсе, что происходит в индустрии: какие появились технологии и методики, что улучшит образовательный процесс и выделит онлайн-школу на фоне конкурентов.

Билингвальный куратор

Профессия одновременно в сферах образования и туризма. Это специалист, который сопровождает школьников и студентов в образовательных в поездках. Несмотря на ковидные ограничения, сейчас ребята регулярно ездят на экскурсии, в том числе, и за рубеж.

Билингвальный куратор помогает ребятам в таких поездках: например, переводит экскурсоводов, решает организационные вопросы, проводит игры и тимбилдинги.

Кроме свободного английского, такому куратору стоит знать язык страны, куда он едет с группой. Важно ориентироваться в бытовых и бюрократических вопросах, уметь увлекательно рассказывать и находить общий язык с подопечными.

Тьютор

Современная версия специалиста по профориентации. Он работает индивидуально: тщательно изучает характеристики ученика и разрабатывает его дорожную карту в обучении и подготовке к профессии.

Тьютор находится на стыке образования и психологии: с одной стороны, он должен ориентироваться в современном рынке труда, чтобы предлагать актуальные и востребованные профессии. С другой — хорошо разбираться, какими качествами обладает его подопечный, чтобы его выборка профессий была релевантной.

Существуют также корпоративные бизнес-тьюторы, они помогают сотрудникам развить свой потенциал и принести максимум пользы в компании. Бизнес-тьюторы разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты, помогают выявить точки роста и развить новые компетенции — все это для того, чтобы сотрудники росли и развивались внутри компании, а не уходили за карьерой к другому работодателю.

Преподаватель бизнес-английского

Свободный или хотя бы на уровне Upper intermediate английский — обязательный минимум в любой компании, которая работает на международном рынке или планирует на него выходить.

Сейчас более востребованы преподаватели, которые решают конкретную задачу клиента: улучшить бизнес-английский, развить навыки переговоров, подтянуть язык к поступлению в магистратуру или иностранный MBA.

Например, правила деловой переписки в англоязычных странах сильно отличаются от привычных нам. Просто перевести письмо на английский недостаточно, оно покажется слишком безапелляционным, если не грубым. О всех тонкостях, формальностях и способах вежливо донести свою точку зрения и расскажет преподаватель.

Аналитик

Программа, разработанная индивидуально под каждого ученика, позволяет обучиться быстрее и эффективнее. Задания должны быть не слишком легкими (будет скучно), но и не чересчур сложными — теряется мотивация. Кроме того, результаты обучения будут лучше, если программа и контент разработаны специально для нужд обучающегося. Поэтому современные образовательные платформы работают в плотной связке с аналитикой.

Обучающие программы подстраиваются под каждого ученика на основании поведенческих реакций и прошлых результатов. Отслеживается соотношение между верными и неверными ответами, трек прогресса, время, за которое успевают сделать задание, и другие подобные метрики. Аналитик настраивает систему сбора данных и оптимизирует образовательный процесс, делая его эффективней.

Педагогический дизайнер

Если коротко, то педагогический дизайн позволяет максимально эффективно научить чему-то за короткий срок. В его основу легли принципы, сформулированные американских психологом Робертом Ганже:

привлечь внимание;

объяснить цели и задачи;

предоставить новый материал и удержать внимание;

сопровождать ученика;

проводить практическая занятия;

получать от учеников обратную связь;

оценивать знания;

проверять практические навыки в полевых условиях.

Педагогический дизайнер проектирует образовательные онлайн-курсы и системы индивидуальных учебных заданий. Он анализирует цели обучения, разрабатывает и тестирует системы дидактических средств.

VR-разработчик

VR сейчас на подъеме, это следующий шаг в онлайн-образовании. Например, в Пекине детям преподавали один и тот же предмет, но одной группе — классическим методом, а второй — с использованием VR. По результатам теста, спустя две недели VR-группа показала более глубокое понимание темы и лучше закрепила полученные знания.

В России сфера образовательных VR-технологий даже включена в государственную программу. В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» к концу 2021 года не менее 12 000 школьников должны использовать в учебе цифровые технологии, включая VR и AR.

Сфера очень популярная, а вот специалистов не хватает. Поэтому люди, умеющие проектировать виртуальную реальность и реализовывать ее в образовательных проектах, будут все сильнее востребованы.

Разработчик образовательных приложений

С развитием дистанционного обучения потребность в разработчиках, специализирующихся именно на образовательных платформах, только растет. Нужны программисты из самых разных областей, так как цифровизация образования набирает обороты.

Экосистемы, образовательные платформы, обучающие приложения и даже трекинг успехов ребенка, который учится за рубежом, — вариантов с каждым годом становится только больше. И разработчик с релевантным опытом будет неизменно востребован.

Чем точнее обучение отвечает на запросы студента, чем лучше программа подстраивается под конкретного ученика — тем качественнее результат. Здесь важен не только материал, но и изначальный уровень студента, его цели и задачи, способности к концентрации и мотивация. И потребность в специалистах, создающих индивидуализированные образовательные программы, в будущем будет только расти.

Сейчас прослеживается тенденция к слиянию областей: образование плюс психология, программирование и дизайн, аналитика и методология. Поэтому будут цениться специалисты, умеющие применять опыт из смежных сфер.

Фото на обложке: Shutterstock / MarcoVector