Завершилась вторая Международная олимпиада школьников по информатике IOI-2020. Она впервые прошла в дистанционном формате. Российская сборная завоевала три золотых и одну серебряную медали на соревнованиях. В общем зачёте такое же количество медалей у сборных США и Ирана, сообщает директор МФТИ по дистанционным программам Алексей Малеев.

Российская команда завоевала три золотых и одну серебряную медаль на Международной олимпиаде по информатике