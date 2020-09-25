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Российская команда завоевала три золотых и одну серебряную медаль на Международной олимпиаде по информатике

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Завершилась вторая Международная олимпиада школьников по информатике IOI-2020. Она впервые прошла в дистанционном формате. Российская сборная завоевала три золотых и одну серебряную медали на соревнованиях. В общем зачёте такое же количество медалей у сборных США и Ирана, сообщает директор МФТИ по дистанционным программам Алексей Малеев.

Российская команда завоевала три золотых и одну серебряную медаль на Международной олимпиаде по информатике

Золотые медали завоевали Ильдар Гайнуллин, выпускник лицея им. Н.И. Лобачевского (Татарстан), Семён Савкин, ученик №57 школы г. Москвы и Андрей Ефремов, выпускник президентского физико-математического лицея №239 (Санкт-Петербург). Серебряную медаль получил Егор Лифарь из школы-интерната им. Колмогорова (Москва). 

Команда международного этапа формировалась из школьников, которые проявили себя на Всероссийской олимпиаде. В 2020 году организаторы отменили очный этап в Сингапуре и перевели состязания в онлайн-формат. Участники отметили, что дистанционные соревнования немного комфортнее в психологическом плане, чем офлайн встречи.

Всего в олимпиаде поучаствовали более 300 школьников из 87 стран мира. 

Фото на обложке: Shutterstock / Halfpoint

 

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