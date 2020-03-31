Зачем новичку в IT наставник?

Разработчикам, которые строили карьеру вместе с наставником, предлагают повышение в пять раз чаще, чем специалистам без наставника. Но карьерный рост подопечного — не главная задача ментора. Разбираемся, кто такой наставник, как найти подходящего и чем он может тебе помочь.

Кто такой наставник

Наставник — это более опытный коллега, который берёт на себя дополнительную обязанность передавать новым или младшим коллегам опыт. Идеальный наставник разделяет ценности своей профессии и компании, обеспечивает эмоциональную и организационную поддержку, делится культурой взаимодействия в сообществе.

Чем занимается наставник

Цель наставника любой профессии — передать опыт, негласные знания и правила взаимодействия в сообществе. Но гораздо важнее сделать так, чтобы научился действовать самостоятельно.

Начинающему специалисту в ИТ чаще всего надо организовать систему координат, понять правильности своих действий, получить обратную связь, разобрать ошибки и действия. Эти потребности можно закрыть и самому, но, как правило, на это уходит больше времени, и порой ошибок не избежать. А наставник посоветует, как быстрее достичь поставленных целей, что стоит изучать, а на что не стоит тратить время и какой шаг можно пропустить.

Наставники вдохновляют и вселяют в новобранца веру в то, что успех близок. Если ты пришел в компанию — значит, хочешь там работать и учиться у экспертов этой организации. Они — живое доказательство того, что твои мечты могут стать реальностью.

Вот их основные задачи:

Отвечает на вопросы подопечного в мессенджерах или по телефону, проводит регулярные встречи и очные занятия.

Рекомендует книги, курсы и статьи в зависимости от текущих навыков, потребностей и уровня знаний.

Даёт комментарии к написанному коду, проведённому тестированию, исследованию или другой работе.

Помогает развивать внимательность, стратегическое и аналитическое мышление, логику — подбирает задания и разбирает их решение.

Погружает в реальный проект под своим руководством, допускает к решению текущих рабочих задач.

Отвечает на фундаментальные вопросы в области технологий, языков программирования и реализации проектов, погружает в тонкости и нюансы работы. Ментор может объяснить, почему для разработки конкретного приложения выбрали именно этот язык программирования, как сократить задержки исполнения кода, какие библиотеки лучше использовать, как осуществить выборку данных, каким методом провести тестирование и какие алгоритмы использовать, чтобы сократить код.

Помогает планировать карьеру.

Помогает сосредоточиться и держать фокус на выбранном направлении развития, не распыляясь на другие сферы.

Когда пора искать ментора

К сожалению, универсального ответа на этот вопрос нет. Но совершенно точно наставник не сможет помочь тебе, если ты не готов учиться, принимать поддержку и усердно трудиться.

Во время обучения наставник поможет сориентироваться в море неизвестного материала, не теряться в сомнениях и довести задуманное до конца. Он покажет, как и где применять твои знания и во что реально трансформируется вся изученная теория.

На работе наставник поможет влиться в корпоративную культуру или научиться взаимодействовать с удаленной командой. Он станет для тебя точкой входа в бизнес, но налаживать контакт с коллегами вы будете сами. Первое время он будет подсказывать, какой язык программирования или инструмент использовать в конкретной задаче, а синтаксис и документацию ты будешь изучать самостоятельно.

На какие вопросы наставник отвечает, а на какие — нет

Наставник вряд ли будет отвечать на вопросы, которые легко решить поисковым запросом, ведь ему важно научить подопечного принимать решения самостоятельно. Помощь наставника будет максимально полезна, если:

ты уже собрал и проанализировал нужную информацию;

уже есть результат, который тебя не устраивает и который хочется улучшить.

Например, тебя попросили создать простой сайт о проекте, над которым работает команда. Ты проработал блоки, заполнил их контентом, но мобильная версия сайта отображается некорректно: текст скрывается за картинками или съезжает на соседние элементы. Ты перепробовал несколько способов фиксации блоков, но решить проблему так и не получилось. Тогда тыы обращаешься к наставнику, показываешь свое решение и варианты решения проблемы. Он поможет найти первопричину некорректной работы сайта, объяснит, почему твой метод не работает. В итоге вы сформируете оптимальный способ решения этой задачи.

Если бы ты обратился к наставнику на этапе проектирования сайта, он бы помог составить план действий, но создавать продукт самостоятельно ты бы не научился.

Ко встрече с наставником лучше готовиться заранее и записать вопросы для обсуждения. Это отличный способ показать ментору, что ты видишь и ценишь его труд и время. Не злоупотребляй хорошими отношениями: если ты отправляешь человеку пять писем в день и постоянно отвлекаешь по телефону, его желание помогать превратится в поиск причин этого не делать.

Где искать наставника

Самый простой вариант — найти наставника в своей компании. Сделать это можно официально или просто попросить опытного коллегу позаниматься с тобой.

Если ты только начинаешь свой путь в ИТ и не можешь устроиться в компанию на стажировку, то ментора можно искать на обучающих курсах и в школах, где преподаватели и наставники будут помогать осваивать новые знания. В «Яндекс.Практикуме» у каждого студента есть наставник. Он направляет, мотивирует и помогает выстроить траекторию обучения, чтобы ты смог добиться цели, которую перед собой поставил.

Ещё один вариант — профессиональное сообщество.

Участвуй в конкурсах, хакатонах и конференциях, знакомься и общайся со спикерами и экспертами, делись своими планами и целями. Если они будут близки кому-то из участников, он захочет помочь тебе в их достижении.

Единственный минус такого подхода: поиски могут занять много времени и так и не закончиться успехом.

Не бойся следить за профессионалами своей области в социальных сетях: эксперты часто публикуют в своих аккаунтах проекты и ищут желающих в них поучаствовать. Перед началом работы с наставником изучи его опыт работы и преподавания. Идеально, если получится собрать отзывы студентов или коллег.

Фото на обложке: Shutterstock / Monkey Business Images