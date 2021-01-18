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«Хобби переросло в нечто большее»: истории разработчиков, которые начали программировать ещё со школы

YOUNG
Гаянэ Симонян
Гаянэ Симонян

Руководитель департамента разработки олимпиад «Учи.ру»

Мария Передок

Сфера информационных технологий — одна из самых динамично развивающихся во всём мире. Не удивительно, что многие подростки уже сегодня задумываются о том, как обучиться основам программирования и сделать первый шаг к получению востребованной IT-профессии. Образовательная платформа «Учи.ру» и Mail.ru Group устраивают для школьников 1-9 классов Всероссийскую онлайн-олимпиаду по программированию, дают возможность попробовать силы в этом направлении. Почему так важно участвовать в подобных мероприятиях, и как навыки программирования могут помочь в будущем?

Своим опытом поделились молодые успешные IT-специалисты, которые занялись изучением информационных технологий ещё со школьной скамьи.

«Хобби переросло в нечто большее»: истории разработчиков, которые начали программировать ещё со школы

Илья Компаниец, старший разработчик в компании Acronis

Моё увлечение программированием началось ещё в начальных классах. Сначала я принимал активное участие в олимпиадах по математике, а уже во время обучения в Московском физико-математическом лицее «Вторая школа» стал пробовать свои силы в информатике. Постепенно интерес к IT-сфере нарастал. Мне нравилось писать коды и видеть конкретный результат своей работы. Одним из поворотных моментов в жизни стал день самоуправления, когда я проводил уроки вместо Дединского Ильи Рудольфовича, легенды в области преподавания программирования.

По окончании лицея я поступил в МФТИ и первое время, как многие студенты, мечтал создать какую-нибудь увлекательную игру. На 3 курсе я попал на кафедру Acronis, и тогда понял, что могу быть полезен бизнесу и решать реальные задачи. Получив степени бакалавра и магистра, я продолжаю обучение в аспирантуре. Параллельно работаю в компании Acronis в должности старшего разработчика. Школа «Физтеха» дала уникальные знания и привила стремление к научному подходу. Я до сих пор с удовольствием изучаю различные концепции, а также читаю лекции про работу распределённых хранилищ студентам родного института.

Как узнать своего пользователя и заработать на этом деньги


Степан Минин, младший инженер ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

После 16 лет в моей жизни наступил переломный момент: я стал искать своё призвание. Спасибо школе — она дала возможность попробовать себя в разных проектах. С одним из них, о прикладных способах ускорения работы нейросетей в реальных задачах, я даже выиграл Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее», проводимый в МГТУ им. Баумана в 2018 году. Однако больше всего я хотел создать свою игру. Первый пет-проект («InScale») был реализован на игровом движке Unity3D, но прежде пришлось самостоятельно изучить язык программирования C#. Так я и нашёл увлечение по душе.

Со временем хобби переросло в нечто большее, я стал задумываться о его монетизации и занялся фрилансом. Первые деньги мне удалось заработать благодаря созданию Telegram-бота для мониторинга курсов криптовалют. Сегодня я являюсь сотрудником отдела промышленных решений в компании «КРОК». В мои обязанности входит разработка ПО для различных крупных компаний. Пишу в основном на C#, с которого и начинал свой путь в IT.


Лейла Велиева, JavaScript-разработчик образовательной онлайн-платформы «Учи.ру»

Я была чистым гуманитарием, и неожиданно даже для себя в 17 лет связала жизнь со сферой IT. Признаюсь, по началу было сложно, но я быстро втянулась. 

Я поступила в Российский государственный гуманитарный университет на факультет «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», на котором изучила несколько языков программирования. Одним из самых запоминающихся проектов во время обучения было создание программы распознавания жестов, где требовалось одновременно использовать два языка — С++ для бэкенда и JavaScript для фронтенда.

Помню, тогда на меня произвело большое впечатление, что можно мгновенно увидеть результат своей работы на экране — JavaScript даёт возможность быстро писать то, с чем будет взаимодействовать пользователь.

После окончания вуза мне удалось продолжить занятие любимым делом. Сегодня я — JavaScript-разработчик на платформе «Учи.ру». На мой взгляд, наша команда вносит большой вклад в обучение подрастающего поколения основам программирования. На данный момент мы занимаемся разработкой 9 острова (уровня) курса по программированию для начальной школы, и я продумываю логику движения объекта, который выполняет написанный код.

Эти истории — яркие примеры того, как детское хобби перерастает в дело всей жизни. Не важно, в каком классе учится ребёнок — участие в олимпиадах по программированию становится отличным стартом для тех, кто решил связать будущее со сферой IT. Решая алгоритмические задачи, школьники получают ценные навыки: учатся быстро усваивать правила любого объёма, искать наиболее рациональные решения, систематизировать информацию и применять её на практике.


Фото на обложке: Unsplash

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