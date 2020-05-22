«Делать стартап — это будто бежать марафон». Как создать ИТ-платформу для помощи бизнесу

Мы поговорили с ее создателем Иваном Шумиловым и выяснили, как он придумал проект, как объяснял компаниям пользу от свое платформы, почему так сложно эффективно управлять командой и почему главный ресурс в стартапе — это не деньги.

АБВ — компания, которая предоставляет комплекс услуг по развитию и систематизации бизнес-процессов коммерческих проектов. Команда разрабатывает ИТ-платформу и помогает управлять бизнесом и всеми его сервисами в едином окне на основе аналитики.

Образование и увлечение бизнесом

Я окончил девять классов, а потом Кадетский корпус. Дальше передо мной стоял выбор — идти по военной службе, либо по гражданской линии и реализовывать свой потенциал. Я всегда был с компьютером на «ты», соображал в вопросах, связанных с программным обеспечением.

В итоге решил не идти в военную службу, а поступил на программиста, увлекся изучением биографий предпринимателей и сразу решил, что буду делать бизнес, связанный с интернет-технологиями.

Как создавался проект

Я начал кастдевить местных амурских предпринимателей и услышал следующие боли — они хотели комплексно и правильно получать все услуги в единой системе, перестать давать возможности различным аутсорсинговым компаниями экспериментировать на их некомпетентности и получить возможность управлять своим бизнесом на основе данных.

Я эту проблему зафиксировал, организовал ребят, с которыми мы уже взаимодействуем и работаем, и стал предлагать комплексную систему развития процессов на основе данных.

В сентябре 2016 родился бренд под названием АБВ, что в расшифровке означает «Аналитика. Бизнес. Внедрения», и тем самым, с текущей философией системного подхода к развитию бизнеса с максимальной оцифровкой, мы начали завоевывать клиентов.

Сложности, с которыми сталкиваешься в начале пути

На всероссийском образовательном форуме «Амур» я познакомился с трекерами, экспертами и ребятами из «Сколково», ФРИИ, которые мне помогли приобрести базовые понимания, как необходимо развивать мое решение ИТ-проект «Платформа АБВ».

Я им транслировал запрос, что у нас есть финансовый результат, а вот как масштабироваться, я не знаю. В итоге мы начали копать глубже в кастдев и пользовательский опыт разных регионов.

Проблема была в том, что мы это делали в Амурской области, и там большинство предпринимателей крутили пальцем у виска, мол, я какой-то ерундой занимаюсь, создаю что-то непонятное, предлагали работать как все, пытались мой фокус внимания увести в обыденное русло.

Но важно отдать должное директору агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павлу Игоревичу Пузанову за трезвую оценку инвестиционного потенциала связанного с ИТ-отраслью в Амурской области и всевозможный интро продакшн.

Было три неудачных попытки при создании платформы компании АБВ, когда разработки обнулялись, затраты себя не оправдывали и часто появлялись мысли все бросить, так как все инвестиции вкладываем в проект была прибыль моей компании и моя личная прибыль в том числе.

Как менялся проект

В 2016 году вообще не было понимания и представления, что такое ИТ-проект, венчур, привлечение инвестиций, что такое сервисы и как они строятся с точки зрения бизнеса.Были базовые знания предпринимателя-программиста. В 2019 году благодаря упорному труду, я попал в список «Молодых Лидеров Рунет», дальше — «Премии Рунета».

Сегодня есть несколько разработанных модулей. Платформы АБВ — это конкретный четкий алгоритм оцифровки, ее структура и метод управления. Есть понятная технология, как мы проводим анализ, который лежит в основе нашей системы. Есть четкий метод синхронизации с сервером и автоматизации сложных процессов за считанные минуты без программирования. Базовая оцифровка бизнеса одним человеком – это уже реальность. Всего меньше месяца я даже близко не понимал, как можно настолько упростить внедрение платформы в бизнес МСП и проекты крупного бизнеса.

И если раньше анализ мы делали дней 10, то теперь — за три часа.

Мы пришли к данному инсайту на акселераторе «Физтех.Старт V» благодаря качественной программе и нетворкингу.

Важность нетворкинга и проактивности

При построении стартапа я участвовал в мероприятиях и конкурсах. Это позволяло знакомиться с новыми людьми и заявлять о себе. Создавался дополнительный пул доверия, возможностей, мы получали рекомендации и предложения. Проактивность привела к тому, что мы участвовали в конкурсе «Цифровом прорыве», начали ездить по всероссийским образовательным форумам, например, форум «Восток».

Профессиональное комьюнити — это значимый бонус, якорь для развития, генератор новых возможностей через нетворкинг.

Как выглядит команда проекта

У нас нет стандартного штата. Есть те, с кем мы постоянно работаем, кто нам по верстке помогает, либо делает технологически сложные продукты. А есть исполнители, которые помогают доработать или протестировать модуль платформы ИТ-решения АБВ .

Раньше я переживал, что нет фиксированного штата.

А выяснилось, что это признак эффективного стартапа — есть костяк пофункциональных разработчиков, которые ту или иную функцию реализуют и получают оплату за количество и объем сделанного при этом являются амбассадорами метода сотрудничества от АБВ.

Это другой метод оплаты труда, расходов и финансовой модели, который позволил сохранить мне целостность доли в компании. По-прежнему я являюсь единственным основателем в компании с достаточным количеством желающих талантливых ребят помочь нам в разработке, не претендуя на долю в компании, а с желанием стать внутренними партнерами по созданию виджетов и скриптов автоматизации на нашем программном обеспечении RPA

Об инвестициях и деньгах

Пока мы растем на свои и клиентские деньги. Еще были инвестиционные офферы, но я от них отказывался, потому что предприниматели хотели сыграть в простой бизнес, а я хочу уйти в венчурную историю. То есть это оценка капитализации, игра с большими активами. И там нужны инвесторы, которые разбираются в венчурной индустрии и дадут свой актив, в виде дополнительного доступа к комьюнити на международный уровень.

Главный ресурс в стартапе

Раньше мне казалось, что играть по-крупному в бизнесе — это исключительно про деньги, а оказывается, что деньги — один из ресурсов. Есть еще время, твои силы, энергия, фокус, желание, страсть. И я понимаю, что играть по-крупному — это когда свой самый главный свой ресурс — время — инвестируешь.

Время идет, ты смотришь, как другие ребята, которые параллельно с тобой шли, достигли какого-то потолка в своем деле. А ты не останавливаешься, идешь к мечте и пытаешься достичь того уровня, который изначально казался тебе мечтой из телевизора. Через десятки тысяч часов кропотливого труда ты подходишь к желаемому отрезку и понимаешь, что можно пойти еще выше, собираешься с мыслями, собираешь волю в кулак и движешься дальше к мечте.

Стартап учит, несмотря на внешние факторы, идти дальше, двигаться и реализовывать свое решение, даже если в самом начале 9 из 10 человек говорили, что у тебя не получится.

Главное — разобраться, почему такая обратная связь. Я верю, что венчурный бизнес — это единственный возможный способ построить платформу АБВ и получить шанс значимо помочь предпринимателям в развитии их дела.

Какой положительный опыт дает стартап

Делать стартап — это будто бежать марафон. Ты часто думаешь все бросить и начать стандартным бизнесом заниматься, либо все-таки здесь дотянуть и очень качественно «выстрелить» в качестве продукта, увеличить ресурсный потенциал, заявить о решении в очень высоком масштабе. Вот в этой дилемме постоянно и учишься терпеть, верить в то, что ты делаешь, используя каждый миг для создания возможности играть по-крупному.

Планы на будущее

Сейчас мы получили поддержку от Фонда содействия развития инновациям. Закроем грантовые обязательства и реализуем экспериментальную версию платформы. Мы не будем зацикливаться на российской среде и пойдем дальше. Это будут европейские и американские рынки, потому что у них более развита потребность на практический консалтинг и системы управления ИТ-инфраструктурой. А на российский рынок мы, как полноценная сильная платформа с активным трафиком, планируем зайти с точки активного роста спроса на комплексные системы управления ближе к 2030 году.

В дальнейшем хочу занять более крупные истории в сфере биоинженерии. Хорошая мировая репутация и реализованное ИТ-решение от моей компании «АБВ» — платформы по управлению бизнесом — помогут управлять биоинженерными проектами более эффективно, проверять текущие гипотезы в синергии с лидерами данной отрасли и строить новые продукты, связанные с биотехнологиями

Фото: архив героя материала