Сбербанк и НИТУ «МИСиС» открывают образовательные программы по искусственному интеллекту и робототехнике

Сбербанк и НИТУ «МИСиС» открывают совместные программы бакалавриата и магистратуры по искусственному интеллекту и робототехнике. На базе университета откроют лабораторию сервисной робототехники, где можно будет проводить совместные исследования, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Занятия будут вести преподаватели НИТУ «МИСиС» и инженеры-исследователи Сбербанка. Во время обучения студенты будут решать актуальные задачи бизнеса и разрабатывать собственные научные проекты под руководством специалистов Сбербанка из управления исследований и инноваций, направления исследования данных и лаборатории робототехники.

В новой лаборатории сервисной робототехники студенты смогут заниматься разработкой в области систем управления и навигации для беспилотных воздушных и наземных транспортных средств и систем с человеко-машинными интерфейсами — распознавание, синтез речи и обработка изображений.

Студенты получат возможность пройти стажировки, учебные и производственные практики в профильных подразделениях Сбербанка, а также поучаствовать в совместных программах с университетом «Сириус».