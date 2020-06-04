Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Сбербанк и НИТУ «МИСиС» открывают образовательные программы по искусственному интеллекту и робототехнике

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Сбербанк и НИТУ «МИСиС» открывают совместные программы бакалавриата и магистратуры по искусственному интеллекту и робототехнике. На базе университета откроют лабораторию сервисной робототехники, где можно будет проводить совместные исследования, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Сбербанк и НИТУ «МИСиС» открывают образовательные программы по искусственному интеллекту и робототехнике

Занятия будут вести преподаватели НИТУ «МИСиС» и инженеры-исследователи Сбербанка. Во время обучения студенты будут решать актуальные задачи бизнеса и разрабатывать собственные научные проекты под руководством специалистов Сбербанка из управления исследований и инноваций, направления исследования данных и лаборатории робототехники.

В новой лаборатории сервисной робототехники студенты смогут заниматься разработкой в области систем управления и навигации для беспилотных воздушных и наземных транспортных средств и систем с человеко-машинными интерфейсами — распознавание, синтез речи и обработка изображений.

Студенты получат возможность пройти стажировки, учебные и производственные практики в профильных подразделениях Сбербанка, а также поучаствовать в совместных программах с университетом «Сириус». 

Фото на обложке: Shutterstock / Jacob Lund

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

04 июня 2020

Go Global

04 июня 2020

Мастерская старта продаж

04 июня 2020

Акселератор ФРИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма