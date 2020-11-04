В России запустили бесплатный образовательный проект для студентов по ИИ

«Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» — образовательный проект для студентов и школьников со всей России, которые хотят поближе познакомиться с ИИ и реализовать себя в этой области. В ходе программы надо разработать свой проект и предложить решение заданной проблемы.
Образовательный проект состоит из трёх больших курсов, пяти коротких программ и лекций по шести направлениям. Все занятия проходят дистанционно и разделены на три часовых пояса — лекции будут читать по дальневосточному, иркутскому и казанскому времени. Трансляции доступны участникам в личном кабинете, после все материалы останутся в записи. Помогать в организации, следить за успеваемостью и общаться с учащимися будут координаторы проекта.
Есть четыре этапа:
- анализ экспертами социальных проблем и проблем образовательной сферы высоких технологий в регионах;
- онлайн-конференции для новичков в ИИ;
- онлайн-курсы для тех, у кого уже есть знания в ИИ;
- презентация участниками R&D-проектов.
По итогам презентации лучшие проекты отправят на реализацию в крупные IT-компании и региональные государственные инстанции. Итоги подведут 30 января 2021 года.
Фото на обложке: Shutterstock / Stokkete
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