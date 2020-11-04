«Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» — образовательный проект для студентов и школьников со всей России, которые хотят поближе познакомиться с ИИ и реализовать себя в этой области. В ходе программы надо разработать свой проект и предложить решение заданной проблемы.

В России запустили бесплатный образовательный проект для студентов по ИИ