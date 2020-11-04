Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

В России запустили бесплатный образовательный проект для студентов по ИИ

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

«Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» — образовательный проект для студентов и школьников со всей России, которые хотят поближе познакомиться с ИИ и реализовать себя в этой области. В ходе программы надо разработать свой проект и предложить решение заданной проблемы. 

В России запустили бесплатный образовательный проект для студентов по ИИ

Образовательный проект состоит из трёх больших курсов, пяти коротких программ и лекций по шести направлениям. Все занятия проходят дистанционно и разделены на три часовых пояса — лекции будут читать по дальневосточному, иркутскому и казанскому времени. Трансляции доступны участникам в личном кабинете, после все материалы останутся в записи. Помогать в организации, следить за успеваемостью и общаться с учащимися будут координаторы проекта. 

Есть четыре этапа:

  • анализ экспертами социальных проблем и проблем образовательной сферы высоких технологий в регионах;
  • онлайн-конференции для новичков в ИИ;
  • онлайн-курсы для тех, у кого уже есть знания в ИИ;
  • презентация участниками R&D-проектов. 

По итогам презентации лучшие проекты отправят на реализацию в крупные IT-компании и региональные государственные инстанции. Итоги подведут 30 января 2021 года. 

 Фото на обложке:  Shutterstock / Stokkete

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

04 ноября 2020

Raifhack

08 ноября 2020

Lenta Generation startup

12 ноября 2020

Грантовый конкурс Умник-НТИ по тематикам рынка Нейронет

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма