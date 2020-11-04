В России разработали приложение на основе ИИ для распознавания дефектов речи у детей

Фармацевтическая компания ГЕРОФАРМ разработала систему «Спектограмма», которая выявляет нарушения речи у детей от 2 до 6 лет. Родители с помощью чат-бота могут определить, есть ли у ребёнка дефект или нет. Умные алгоритмы, встроенные в систему, сканируют аудиофайл и сообщают о наличии или отсутствии проблем, рассказали в пресс-службе ГЕРОФАРМ.
Основной подход новой системы в том, что она не травмирует психику ребёнка — чат-бот работает в игровой форме и предлагает ответить на несколько вопросов. Упражнения для тестирования разработаны сертифицированными логопедами и адаптированы под созданный интерфейс. Пока ребёнок отвечает на вопросы, родитель с помощью телефона и специальной программы записывает аудиофайл для сканирования.
Виджет чат-бота работает на основе машинного обучения. В процессе диагностики практически не участвует человек — всю работу делают алгоритмы ИИ. После сканирования разговора нейросеть отправляет результат врачу-логопеду, а тот принимает решение, нужна ли ребёнку консультация. После чего решение отправляют родителю в личный кабинет.
В дальнейшем планируется полностью автоматизировать программу.
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