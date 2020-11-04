Фармацевтическая компания ГЕРОФАРМ разработала систему «Спектограмма», которая выявляет нарушения речи у детей от 2 до 6 лет. Родители с помощью чат-бота могут определить, есть ли у ребёнка дефект или нет. Умные алгоритмы, встроенные в систему, сканируют аудиофайл и сообщают о наличии или отсутствии проблем, рассказали в пресс-службе ГЕРОФАРМ.

В России разработали приложение на основе ИИ для распознавания дефектов речи у детей