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В России разработали приложение на основе ИИ для распознавания дефектов речи у детей

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Фармацевтическая компания ГЕРОФАРМ разработала систему «Спектограмма», которая выявляет нарушения речи у детей от 2 до 6 лет. Родители с помощью чат-бота могут определить, есть ли у ребёнка дефект или нет. Умные алгоритмы, встроенные в систему, сканируют аудиофайл и сообщают о наличии или отсутствии проблем, рассказали в пресс-службе ГЕРОФАРМ. 

В России разработали приложение на основе ИИ для распознавания дефектов речи у детей

Основной подход новой системы в том, что она не травмирует психику ребёнка — чат-бот работает в игровой форме и предлагает ответить на несколько вопросов. Упражнения для тестирования разработаны сертифицированными логопедами и адаптированы под созданный интерфейс. Пока ребёнок отвечает на вопросы, родитель с помощью телефона и специальной программы записывает аудиофайл для сканирования.

Виджет чат-бота работает на основе машинного обучения. В процессе диагностики практически не участвует человек — всю работу делают алгоритмы ИИ. После сканирования разговора нейросеть отправляет результат врачу-логопеду, а тот принимает решение, нужна ли ребёнку консультация. После чего решение отправляют родителю в личный кабинет. 

В дальнейшем планируется полностью автоматизировать программу. 

Фото на обложке: Shutterstock / issaro prakalung

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