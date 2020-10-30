5 декабря 2020 года пройдёт онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов. Представители Сбербанка и других крупных компаний расскажут школьникам про технологии искусственного интеллекта и анализ данных. Для участия надо зарегистрироваться.

Сбер проведёт онлайн-конференцию для школьников по ИИ и анализу данных