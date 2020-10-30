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Сбер проведёт онлайн-конференцию для школьников по ИИ и анализу данных

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

5 декабря 2020 года пройдёт онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов. Представители Сбербанка и других крупных компаний расскажут школьникам про технологии искусственного интеллекта и анализ данных. Для участия надо зарегистрироваться. 

Сбер проведёт онлайн-конференцию для школьников по ИИ и анализу данных

В программе онлайн-конференции — открытые уроки от представителей Сбербанка и TikTok, квесты и мастер-классы от компании Intel. Школьники узнают про VR-технологии, создание игр и использование ИИ сегодня. 

Помимо конференции можно поучаствовать в соревнованиях и показать свои знания в анализе данных и искусственном интеллекте в рамках международной программы AI Journey Contest. Лучшие получат денежные призы. 

Фото на обложке: Unsplash

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