Сбер проведёт онлайн-конференцию для школьников по ИИ и анализу данных

5 декабря 2020 года пройдёт онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов. Представители Сбербанка и других крупных компаний расскажут школьникам про технологии искусственного интеллекта и анализ данных. Для участия надо зарегистрироваться.
В программе онлайн-конференции — открытые уроки от представителей Сбербанка и TikTok, квесты и мастер-классы от компании Intel. Школьники узнают про VR-технологии, создание игр и использование ИИ сегодня.
Помимо конференции можно поучаствовать в соревнованиях и показать свои знания в анализе данных и искусственном интеллекте в рамках международной программы AI Journey Contest. Лучшие получат денежные призы.
Фото на обложке: Unsplash
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