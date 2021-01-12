«Учиться новому и сложному лучше в "боевых" условиях»: победители AI Junior о своих проектах и планах на будущее

Участники недавней сессии младше 18 лет рассказали о своем пути в Data Science и машинном обучением, об участии в соревновании и целях на будущее.

AI Journey Junior — онлайн-конференция для учащихся средних и старших классов. С её помощью ребята могут прокачать навыки по искусственному интеллекту и анализу данных, послушать мастер-классы и лекции от лидеров индустрии и создать свои собственные проекты.

Александр Гоптарь

Я начал свой путь в Data Science и машинном обучении три года назад с участия в Олимпиаде НТИ по искусственному интеллекту. Это была и классная тусовка, и возможность развиваться в сфере передовых ИТ-технологий. Более рационально и осознанно занялся этим в прошлом году. Повлиял локдаун, появилось много времени на саморазвитие.

Сейчас я работаю data-аналитиком в Университете НТИ 2035, а также над запуском стартапа Сommon Data в роли ML-engineer. Мы делаем платформу для сбора данных в проекты с помощью искусственного интеллекта. Непосредственно я работаю над системой премодерации проектов с помощью алгоритмов машинного обучения для выявления незаконного использования персональных данных.

В этом мне очень помогает опыт, приобретенный в Natural Language Processing в AI Journey, а именно — решение задачи по генерации эссе. Изначально было дано базовое решение.

Всегда есть два пути:

доработать имеющийся проект;

начать с нуля свое.

Я дополнил предложенную базу сочинений, потом вручную отобрал наиболее корректные, обработал их структуры по критериям ЕГЭ. Создал в них специальные метки, где написаны: введение, аргументация, мнение и заключение. RuGPT можно эффективно обучить выделению этих мест в тексте. Дальше, после обучения нейросети генерации эссе, с помощью дополнительных функций приводил итоговый продукт в читабельный вид.

Кроме этого, у меня была дополнительная гипотеза, что по каждому предмету нужно обучать отдельные модели, но такое разделение дало худший результат. Данные уменьшаются примерно в четыре раза, и нейросеть начинает путаться в структурировании текста.

В AI Journey я прокачался в генерации текстов и NLP, а также открыл для себя крутую технологию, которую я очень хочу использовать в каком-нибудь в своем проекте.

Даниил Цимерман

Сейчас я учусь на первом курсе в ИТМО. Туда я поступил благодаря совместному профилю «Искусственный интеллект» Олимпиады НТИ и «Академии искусственного интеллекта» для школьников. Я увлекся Data Sceince и машинным обучением в 10 классе. До этого я занимался веб-разработкой, но решил попробовать поучаствовать в «Больших вызовах» и самостоятельно начал изучать нейросети. В итоге я прошел региональный отбор от родного Приморского края с прототипом программы, которая анализирует расходы и дает советы, на чем можно сэкономить.

После этого у меня начался этап более системного и глубокого изучения искусственного интеллекта. Проходил курсы на Coursera, подтянул знания по математическому анализу, теории вероятностей и линейной алгебре. Потом была смена в «Сириусе». Это позволило понять, как работает машинное обучение, увидеть математику «в действии».

Параллельно с этим я пытался соревноваться, мне хотелось пробовать и проверять себя, но до начала 2020 года все было безуспешно. Потом пошли первые результаты: десятое место на олимпиаде по искусственному интеллекту НТИ и «Академии ИИ», другие соревнования, где удавалось занимать призовые места, и, наконец, победа во «взрослом конкурсе» от Сбербанка на формирование временных рядов по распространению коронавируса. С тех пор я стараюсь не пропускать интересные соревнования по ИИ.

AI Journey привлек меня большими призовыми и интересным прикладным заданием — нужно было сделать модель, которая может расшифровать рукописи Петра I на картинке в оцифрованный текст.

До этого я ни разу пробовал работать с optical character recognition. Теперь у меня есть опыт работы с задачей, которая часто встречается в реальном мире, и я могу это использовать.

После победы в AI Journey я хочу больше пробовать себя во «взрослых» соревнованиях с интересными задачами. Это дает новые знания и навыки, которые пригодятся в будущем.

В нем я вижу себя технопредпринимателем с пакетом прибыльных стартапов. Технологии ИИ подходят больше всего для этого из-за своей применимости в любых сферах. Не нужно беспокоиться о рыночной ценности того, что ты можешь делать, так как твои знания и навыки будут применимы в любой сфере.

Иван Конюшенко

Искусственный интеллект попал в поле моих интересов полтора года назад, в девятом классе. В 2019 году в нашей школе открыли «ИТ-Класс» (московский образовательный проект). Участвуя в проекте, я изучал анализ данных и машинное обучение, а также математику с фокусом на линейной алгебре. Это помогает лучше понять эту сферу.

Часть свободного времени вне школы я обучался Data Science на курсах от ведущих компаний страны. На них мы решали множество разных задач. Они имели учебный характер. Я понимаю, что они нужны для освоения новых знаний, но очень хотелось подняться на уровень выше. Мне стали любопытны задания с разных хакатонов, в которых надо проявить смекалку, исследовательские навыки. Кроме того, в них меня привлекала связь с реальностью, с практикой.

Когда я увидел описание задачи NoFloodWithAI о разработке алгоритма краткосрочного прогнозирования уровней воды реки Амур для предотвращения чрезвычайных ситуаций в регионах России, я загорелся и решил поучаствовать в AI Journey. Особенно заряжало то, что это может принести пользу людям и уменьшить ущерб от паводков.

Работая над решением, я начал с изучения теории: надо было разобраться в анализе временных рядов. Дальше мне удалось написать код и взять приз джуниорского трека.

Это был очень увлекательный опыт, когда нет однозначных ответов и есть свобода для подбора наиболее подходящих инструментов.

Благодаря участию в AI Journey я убедился в том, что машинное обучение и анализ данных можно использовать для самых разных исследовательских задач. Это больше всего привлекает меня в этих технологиях.

Мои ближайшие планы — это победа в совместном профиле «Искусственный интеллект» Олимпиады КД НТИ и «Академии ИИ» для школьников и поступление в университет по её преференциям.

Краснояружский Сергей

Искусственный интеллект стал мне по-настоящему интересен благодаря моему преподавателю Виталию Прахову. Ему еще нет 30 лет, и он может общаться с нами на одном языке. Несмотря на это, он очень крутой специалист и очень увлечен своим предметом. Это мотивирует и заряжает нас.

Вместе с ним мы работали над множеством проектов. Делали нейросети, которые могут генерировать новостные заголовки и использоваться для анализа текстов. Он и готовил меня к AI Journey, как и к олимпиаде по профилю искусственного интеллекта НТИ и «Академии ИИ» для школьников, в которой я победил в прошлом году и еще участвую в этом. Участие в таких соревнованиях позволяет сделать большой рывок — иногда лучше учиться чему-то новому и сложному в «боевых» условиях.

Я участвовал в двух треках AI Journey:

расшифровка рукописей Петра I;

генерация сложных текстов.

Нужно было просто сесть и написать алгоритмы. Второе задание было более прикладным и интересным для меня. Решая его, я познакомился с технологией ruGPT-3, которая может «писать» осмысленные тексты всего лишь по одному запросу на естественном языке.

В итоге мне удалось создать решение, которое генерирует эссе по обществознанию уровня ЕГЭ в 11-ом классе. Получаемые сочинения было сложно отличить от тех, что написаны людьми. Это принесло мне приз в джуниорской специальной номинации.

Подобные результаты — это очень круто. Надеюсь, что в будущем смогу совершить прорыв в развитии ИИ на мировом уровне и сделать его качественно сильнее. Вообще тема сильного искусственного интеллекта особенно мне интересна. Такие амбициозные цели нужны людям и отвлекут их от неважных вещей. Мне нравится не только сам процесс решения задач и работы с нейросетями, но и рассуждения на тему ИИ. Без этого машинное обучение становится чем-то обычным или, как говорят, «теряет свой шарм».

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