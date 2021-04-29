Лаборатория по ИИ «Сбера» запускает бесплатный онлайн-курс по машинному обучению

Мария Передок
Лаборатория по искусственному интеллекту «Сбера» подготовила образовательный курс по машинному обучению. Он предназначен для исследователей данных, разработчиков и всех интересующихся темой. Для участия надо иметь опыт разработки на языке Python.
Лаборатория по ИИ «Сбера» запускает бесплатный онлайн-курс по машинному обучениюМария Передок
Программа курса состоит из двух частей и девяти лекций. Она продемонстрирует слушателям лучшие техники создания решений машинного обучения с использованием open-source фреймворка LAMA. Фреймворк разработан лабораторией по ИИ.
Вебинары по темам проводятся каждую среду по московскому времени. В качестве экспертов выступят действующие сотрудники Sber AI Lab
Фото на обложке: Unsplash
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