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Лаборатория по ИИ «Сбера» запускает бесплатный онлайн-курс по машинному обучению

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор раздела YOUNG

Мария Передок

Лаборатория по искусственному интеллекту «Сбера» подготовила образовательный курс по машинному обучению. Он предназначен для исследователей данных, разработчиков и всех интересующихся темой. Для участия надо иметь опыт разработки на языке Python.

Лаборатория по ИИ «Сбера» запускает бесплатный онлайн-курс по машинному обучению

Программа курса состоит из двух частей и девяти лекций. Она продемонстрирует слушателям лучшие техники создания решений машинного обучения с использованием open-source фреймворка LAMA. Фреймворк разработан лабораторией по ИИ.

Вебинары по темам проводятся каждую среду по московскому времени. В качестве экспертов выступят действующие сотрудники Sber AI Lab


Фото на обложке: Unsplash

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