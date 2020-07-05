Проверяй зрение, не выходя из дома: как школьники и студенты создали нейросеть для офтальмологов

Специально для Rusbase Young Евгений рассказал, как работает кружок и какими проектами занимаются его участники.

Школьник из Челябинска Евгений Канафин создал кружок Faraday Lab в прошлом году. Его участники работают над проектом AI-Tonometry, который использует нейросети для предсказания внутриглазного давления и создаёт рекомендательную системы для офтальмологов на основе машинного обучения. Сейчас команда участвует в первом всероссийском конкурсе от Кружкового движения НТИ.

С чего все началось

Идея сделать свой кружок пришла ко мне после Олимпиады Кружкового движения НТИ. Впервые в этих соревнованиях я участвовал по профилю «Нейротехнологии» три года назад.

Сразу после победы я горел желанием что-то создать, но не было конкретных идей. Прошлой весной я познакомился со своей будущей командой. Мы с ребятами решили поучаствовать в хакатоне от бизнес-акселератора ТюмГУ с проектом устройства для распознавания жестов. Хакатон мы выиграли, но решили отложить идею проекта — у нас было недостаточно опыта в маркетинге и сегменте b2c.

Позже мы создали кружок и начали работать над AI-Tonometry, который помогает офтальмологам минимизировать человеческий фактор в диагностике и назначении терапии и сэкономить время на принятие решений. AI-Tonometry предоставляет доступ к инструментам измерения внутриглазного давления, сохраняет истории пациентов, позволяет объединиться в группы для совместной удаленной работы внутри одной клиники или научного объединения.

Чем занимается команда кружка

Сейчас наш кружок Faraday Lab состоит из шести человек. Мы работаем с технологиями искусственного интеллекта и больших данных, интернетом вещей и технологиями беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальностью, нейротехнологиями.

Сейчас наша жизнь включает три составляющих: научную — мы работаем как команда ученых, проводим исследования, строим модели, считаем статистику; практическую — мы садимся за ноутбуки и начинаем создавать приложения и нейросети; бизнесовую — мы разрабатываем стратегии, налаживаем коммуникацию с целевой аудиторией, выделяем продуктовые гипотезы.

Важная черта кружка — кроссфункциональность. Каждый участник занимается разной деятельностью, генерирует больше возможных решений и гипотез.

Что мы делаем сейчас

Мы продолжаем работать над точностью моделей и улучшать платформу с точки зрения удобства для пользователей — создаем электронные карты пациентов, чтобы врачи могли анализировать внутриглазное давление и другие метрики в динамике.

В дальнейшем мы хотим объединить данные из разных источников (внутриглазное давление, компьютерную томографию и периметрию) и на их основании построить модель машинного обучения, которая могла бы давать рекомендации к лечению и ставить диагнозы.

COVID-19 дал идею для нового проекта

Помимо AI-Tonometry сейчас у нас есть еще пара проектов в области домашних обследований с помощью компьютера. Один из них — Home Perimetry. Он позволяет людям в домашних условиях с помощью компьютера и веб-камеры проверить поля зрения.

Идея создать такое приложение пришла во время пандемии, поскольку люди старшего поколения оказались в группе риска заражения коронавирусом и не могли посещать врачей лично.

Расширение, инвестиции и работа со школьниками

В этом году планируем устроить специальный кружок для школьников, где будем обучать их техническим и управленческим навыкам. А в следующем году хотим сделать школу для ребят из Челябинской области, на которой будем проводить лекции, хакатоны и приобщать ребят к миру науки и изобретательства.

Также мы ищем инвесторов и новых людей в команду, чтобы развиваться дальше — это одна из причин, почему мы решили участвовать во всероссийском конкурсе кружков. Сейчас нам требуются дата сайентисты, фронтендеры и другие люди, которые «горят» идеями.

Фото: пресс-служба Кружкового движения НТИ