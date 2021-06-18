«Технолидеры будущего» научат детей делать стартапы

Стартовала регистрация в акселератор для школьников 8-11 классов «Технолидеры будущего» – детей будут учить делать стартапы. Лучшие проекты получат шанс на получение поддержки со стороны инвесторов.

Регистрация на подготовительный этап акселератора открылась и продлится до 15 августа. Подать заявку можно по ссылке.

Прием заявок с технологическими проектами пройдет в августе-сентябре.

«Технолидеры будущего» – это ежегодная пятимесячная образовательная онлайнпрограмма для школьников, которая фактически дает каждому возможность попробовать свои силы и запустить бизнес-проект на основе собственных технологических разработок, отметили в пресс-службе Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы «Роснано», являющимся организатором акселератора.

«Участников программы учат думать как предпринимателей, правильно определять коммерческий потенциал разработки, ее целевую аудиторию, продвигать в соцсетях, рассказывают, как подобрать команду и распределить в ней роли, найти инвестиции на реализацию стартапа и при этом обеспечить защиту собственных прав», – отметила руководитель направления по развитию дополнительного образования детей и педагогов ФИОП Светлана Решетникова.

Победителей включат в реестр одаренных детей Государственного информационного ресурса «Таланты России», выпускникам 11 класса вузы-партнеры предоставят дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении.

Лучшие проекты получат шансы на поддержку от инвесторов, а работавшие над проектами школьники смогут посетить летнюю школу одного из федеральных детских центров.

В прошлом сезоне на «Технолидеров будущего»было подано 114 заявок, дошли до оформления своего бизнес-плана 72 команды. Победителями акселератора стали 26 участников.

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