«Альфа-Банк» открывает набор на бесплатную программу Alfa Students

Alfa Students — образовательная программа для студентов, которая помогает разобраться, как устроен бизнес, поучаствовать в реальных кейсах и прокачать soft skills. Зарегистрироваться на программу можно до 15 марта. Необходимо пройти вступительный тест.

Стажировка длится три месяца. Чтобы попасть в Alfa Students, вы должны учиться на последних курсах бакалавриата или в магистратуре, быть амбициозным и проактивным, а также предлагать свои идеи. Программа научит работе с банковскими рисками и финансовому анализу. Студенты приобретут навыки деловой коммуникации и научатся вести переговоры.

По окончании стажировки лучшие кандидаты получат оффер в «Альфа-Банк». Alfa Students пройдёт в следующих городах: Москва, Барнаул, Краснодар, Пенза, Чебоксары, Уфа, Ростов-на-Дону.

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