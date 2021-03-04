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«Альфа-Банк» открывает набор на бесплатную программу Alfa Students

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Alfa Students — образовательная программа для студентов, которая помогает разобраться, как устроен бизнес, поучаствовать в реальных кейсах и прокачать soft skills. Зарегистрироваться на программу можно до 15 марта. Необходимо пройти вступительный тест.

«Альфа-Банк» открывает набор на бесплатную программу Alfa Students

Стажировка длится три месяца. Чтобы попасть в Alfa Students, вы должны учиться на последних курсах бакалавриата или в магистратуре, быть амбициозным и проактивным, а также предлагать свои идеи. Программа научит работе с банковскими рисками и финансовому анализу. Студенты приобретут навыки деловой коммуникации и научатся вести переговоры. 

По окончании стажировки лучшие кандидаты получат оффер в «Альфа-Банк». Alfa Students пройдёт в следующих городах: Москва, Барнаул, Краснодар, Пенза, Чебоксары, Уфа, Ростов-на-Дону. 


Фото на обложке: Unsplash

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