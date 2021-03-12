В детском технопарке «Альтаир» школьников научат анализировать биржевые котировки и создавать графические приложения

С 15 марта детский технопарк «Альтаир» запускает два новых онлайн-курса для школьников 8-10 классов. Ребят научат программировать на C#, а также применять математику для анализа бирж и прогнозирования котировок, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

На новых курсах школьники изучат теоретические и практические основы программирования, смогут создавать полноценные приложения для Microsoft Windows с оконным интерфейсом. На второй программе обучающиеся познакомятся с основными понятиями теории вероятностей, им расскажут, как применять теории в жизни. В качестве примеров используют биржевые котировки.

Занятия будут проходить в закрытых группах во «ВКонтакте» в формате видеолекций и вебинаров.

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