Как российскому студенту поступить в американский вуз в 2020

Как изменились привычные схемы поступления в зарубежные вузы, какие моменты надо учитывать и чего ждать абитуриентам в 2020 году, читайте в статье Rusbase Young.

Этот год изрядно встряхнул мир: изменились привычные вещи, образ жизни, формат работы и учёбы. Границы закрылись, люди напугались и подумали — как раньше уже не будет. В реальности всё не так, и образование за рубежом до сих пор актуально!

Академический тест теперь не обязателен (но лучше всё равно сдавать!)

Scholastic Aptitude/Assessment Test (Академический оценочный тест) раньше являлся обязательным при поступлении в высшие учебные заведения Америки. В этом году приёмные комиссии решили — если нет результатов теста, не беда! При этом никто не говорит, что сдавать его не стоит. Отличный балл по SAT остаётся бонусом в портфолио абитуриента. Помните про стипендию за блестящие академические результаты (merit-based aid), для которой также пригодятся результаты SAT.

Поэтому если вы уже начали подготовку к тесту, старайтесь и пробуйте силы. А если балл будет маленьким, шансы на поступление не исчезнут.

Так как многие теперь откажутся от сдачи SAT, вузам придется сравнивать абитуриентов иначе. Значит надо усилить остальную часть вашей заявки.

Университеты тоже «в шоке»

Вузы в смятении, они не знают, как организовать процесс зачисления и обучения в 2020 году (а вдруг опять вернётся самоизоляция?). Они вынуждены проявлять гибкость, идти на уступки, рассматривать каждый конкретный случай и принимать по нему решение. Действует принцип: «Мы всё понимаем, мы всё поймем». Это связано с тем, что многие школы в Америке сейчас в принципе не работают, а значит у выпускников нет оценок. Именно поэтому документы могут подаваться без школьных табелей и SAT.

Как никогда становится важным holistic review — анализ кандидата по всем факторам. Смотрят на условия обучения в классах и школе, разные системы образования, страны. Оцениваются академические успехи абитуриента и его персональная заявка, жизненный путь, эссе.

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Ориентироваться на прошлогодние цифры некорректно

Раньше при подготовке абитуриенты заходили на сайт желаемого учебного заведения или в базы данных и оценивали свои силы в сравнении с предыдущим годом. Теперь это не работает. Из-за пандемии активности и оценки у поступающих могли пострадать. У кого-то закрыта школа, кто-то надеялся за время, выпавшее на пандемию, набрать для портфолио галочки за волонтёрство, соревнования, массовые мероприятия, но не смог, так как были приняты карантинные меры.

Поэтому важно понимать, что оценивать себя и своих конкурентов с предыдущим годом, не самый лучший вариант.

Студенты в США будут выбирать вузы поближе к дому

Мечта американского подростка в 16 лет — выпуститься из школы и уехать далеко от родителей, стать независимыми, строить студенческую жизнь самостоятельно. Сейчас тенденция меняется, финансовое положение у большинства американцев ухудшилось. Абитуриенты чаще будут оставаться дома, продолжат жить с родителями, экономить деньги и получать скидки на обучение. Многим придётся выбирать государственные вузы, принадлежащие штату и стоящие дешевле. Соответственно изменится состав и количество поступающих в частные вузы США, доступные для поступления иностранным гражданам.

День открытых дверей теперь в интернете

В Америке есть традиция посещать вуз перед поступлением: приехать, отметиться, попасть в базу, пообщаться со студентами и приёмной комиссией, набрать материал для сочинения, продемонстрировать интерес к месту. В пандемию все оставались дома, университеты перекочевали в онлайн. Появились виртуальные туры по всему кампусу, онлайн-экскурсии, встречи потенциальных студентов с приёмными комиссиями теперь проходят в формате видеоконференций и видео-чатов. Этим надо активно пользоваться, потому что раньше немногие иностранные студенты могли поехать в Америку заранее и встретиться с представителями вуза, а теперь такая возможность появилась у всех. Демонстрация вашего интереса к университету и личное интервью в этом году могут стать одними из решающих факторов при зачислении.

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Финансовой поддержке быть

Вузы заявляют, что с пониманием относятся к тому, что у семей студентов сильно просела финансовая ситуация, а у кого-то могли появиться непредвиденные расходы, на которые пришлось потратить многолетние накопления на колледж. Поэтому университеты активно расширяют фонды. Здесь очень важно следить за дедлайнами, они могут меняться в этом году. Например, вузы поставят условие и окажут финансовую поддержку только тем, кто подаст документы не позже 30 ноября (а это на месяц раньше обычного).

Чек-лист для поступающих в США в этом году:

По возможности сдавайте SAT;

Используйте все ресурсы по усилению остальной части заявки (активности, награды, грамоты, дополнительные материалы, рекомендации, сильные эссе);

Конкурс вероятнее всего будет ниже, воспользуйтесь моментом;

Посещайте онлайн-мероприятия вузов, записывайтесь на видео-чаты с приёмными комиссиями;

Мониторьте новости вузов и сроки подачи заявлений на стипендии.

Будьте на чеку, оставайтесь гибкими и готовыми к любым сценариям развития событий.

Фото на обложке: Shutterstock / Matej Kastelic