Хочу поступить в магистратуру в США: что нужно сделать и почему важно успеть до окончания эпидемии

Как поступить в американскую магистратуру и почему пандемия играет на руку абитуриентам из России? Рассказывает Мария Гурьева, основатель компании Study America , выпускница МГУ и Колумбийского университета, ментор по поступлению в американские вузы.

Всем, кто собирается поступать в США, в этом году повезло. Уже сейчас можно говорить о том, что поступление в зарубежные вузы в этом году будет «облегченным»: многие иностранные абитуриенты (и главное — их родители) запаниковали в связи с пандемией и решили перенести или отменить свои планы. По нашим прогнозам, процент приема должен повыситься, а конкуренции станет меньше. В кризис надо действовать.

Документы на поступление в американские вузы нужно подавать в декабре, а весенняя самоизоляция — отличное время, чтобы подумать о будущем и построить новые планы.

Чему учиться в магистратуре США?

В американской магистратуре есть все те же специальности, что и на бакалавриате, то есть буквально любые специальности из возможных. В каждом вузе свои курсы и образовательные программы, остается выбрать то, что интересует именно вас: бизнес (MBA), наука, гуманитарные направления, искусство.

В Америке также есть «профессиональные школы» — они специализируются на определенной профессии: юриспруденция, медицина. Для этих школ очень важно выпустить грамотных профессионалов-практиков, поэтому они целенаправленно дают рабочие навыки: учат быть юристом и врачом.

Но есть в США и общегуманитарные научные магистратуры: они не готовят к конкретной профессии, а расширяют знания в какой-то сфере.

Магистратура дает право получить образование по новой специальности или более глубокие знания по той, что вы изучали на бакалавриате. Вы можете окончить бакалавриат по экономике, но понять, насколько важно сейчас изучать языки программирования, и пойти изучать информатику.

Как выбрать магистратуру?

Нужно прежде всего определиться с вашими целями и выбрать специальность, по которой вы хотите учиться. Дальше — приступить к выбору вуза. Есть большое количество параметров, по которым можно выбрать магистратуру: по общему рейтингу, по размеру зарплат выпускников, по уровню развития инфраструктуры и так далее.

Воспользуйтесь сайтами-рубрикаторами, на которых можно просмотреть университеты по желаемой специальности, а потом отправляйтесь внимательно изучать сайты конкретных университетов.

Составьте список из трех частей:

«вузы мечты»,

наиболее адекватные варианты для поступления,

safe school.

Если список состоит только из топовых «вузов мечты» (Гарварда, Йеля, Стэнфорда), шансы поступить значительно уменьшаются. Тем не менее, их все равно необходимо добавлять в список желаний — это очень хорошая мотивация.

Но при поступлении необходимо подстраховать себя менее престижными вузами — реальными вариантами. Проанализуйте, в какие вузы поступают люди, у которых средний балл в дипломе такой же, как у вас.

Как правило, это менее популярные университеты, но очень достойные и более реалистичные варианты для поступления. Сюда можно отнести, к примеру, Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA), университет Южной Калифорнии (USC), Нью-Йоркский университет (NYU).

Третья часть списка — Safe School. Это не топовые вузы, но они подходят вам по всем характеристикам: у них хорошая инфраструктура, большой набор специальностей и вы понимаете, что окончание этой магистратуры принесет вам только плюсы.

Их отличие от топовых в том, что они набирают больше студентов, а ваши оценки даже превосходят необходимые баллы, то есть ваши результаты выше, чем нужно университету.

Составляя список, сделайте распределение вузов равномерным: треть на первую часть, треть на вторую и треть на третью.

Как поступить и что сдавать

Для поступления в магистратуру нужно сдать международные экзамены TOEFL/IELTS + GRE/GMAT.

TOEFL/IELTS — международные тесты на знание английского языка. Это аналоги, и американский вуз примет любой из этих тестов.

GRE — это тест на знание английского и математики (алгебра+геометрия), он похож на наш ЕГЭ. При этом математика очень простая для любого, кто прошел российскую школу.

GMAT — это аналог GRE, который предназначен для магистратуры по бизнесу и менеджменту. Этот экзамен изначально предназначен для MBA-программ и для них он в приоритете. Но результаты GMAT-принимают и в обычных магистратурах.

Сроки подачи документов в американскую магистратуру отличаются от российских. Все документы должны быть готовы и отправлены в приемную комиссию в декабре (сроки варьируются, но в среднем это ноябрь-январь).

На программы MBA поступление идет волнами, в каждую из которых вы можете подать заявку на поступление:

1 волна — сентябрь;

2 волна — декабрь (самый насыщенный период);

3 волна — март/апрель (самая неудачная — как правило, места уже расхватали в первые два захода либо осталось совсем немного мест).

На что смотрит приемная комиссия в первую очередь

Самая важная часть заявки при поступлении в американские вузы — эссе. Именно по нему приемная комиссия выбирает из тысяч претендентов тех, кто попадает в число студентов.

Эссе пишется в свободной форме. Для магистратуры оно должно объяснять, почему вы хотите поступать на эту программу, какой у вас предыдущий опыт, планы и цели на будущее. И почему вы не видите свое будущее без этой образовательной программы.

Важный факт: все программы магистратуры и аспирантуры просят свое, персональное эссе — их нельзя копировать. И если вы подаете заявку в шесть разных вузов, вам нужно написать свое эссе для каждого из них.

Требования к эссе для поступления в магистратуру отличаются от тех, что предъявляют в бакалавриате. Для претендующих на эту ступень нужно писать о себе историю, представлять себя со всех сторон.

Для всех университетов важно, чтобы из текста они видели полную картину: где ты был, кто ты есть, кем ты хочешь стать. Это должна быть логичная полноценная история. Приемные комиссии, анализируя вступительные эссе, основываются на том, насколько претендент подходит под их взгляды и разделяет ценности. Учитываются бэкграунд, опыт и цели каждого из претендента.

В каждом американском вузе свои ценности и принципы. Нужно внимательно читать сайты — их изучение помогает понять, что именно написать в эссе, чтобы быть замеченным, что комиссия хочет видеть в будущих студентах и что из своего опыта ей нужно показать.

При этом в эссе требуется не подстроиться под образ идеального студента, а раскрыть себя, рассказать, кто вы есть, и гордиться собой. Приемные комиссии ценят искренние истории.

Сколько стоит обучение и можно ли учиться бесплатно

Стоимость обучения в американской магистратуре начинается от $30 тысяч в год. Программа может длиться год, а может быть рассчитана на два года и стоить $60 тысяч. Самые дорогие программы обойдутся в заоблачные суммы в районе $90 тысяч в год. Дороже всего — MBA и другие специализированные программы.

Плата в любом американском вузе складывается из двух частей: Tuition — это плата за обучение, Room and Boat — за общежитие и питание.

При поступлении в американскую магистратуру у иностранных студентов есть возможность получить merit-based, то есть стипендию, которую дают за заслуги и за сильное резюме. Need-based (помощь для тех, кто находится в затруднительном финансовом положении) не дают иностранцам, претендующим на поступление в магистратуру, — только студентам бакалавриата.

Стипендий merit-based, которые дают скидку на обучение в магистратуре, очень много — значительно больше, чем на бакалавриате. Когда комиссия рассматривает заявку, она оценивает не то, насколько студент нуждается, а то, насколько он талантлив. Огромный фонд грантов распределяется прежде всего между теми, кто нужен вузу и у кого сильная заявка.

Вуз может оказать студенту финансовую помощь разными способами. К примеру, есть такой вариант: первый год вы платите со скидкой, на второй год у вас есть возможность устроиться в вузе на работу — и общая стоимость обучения может сильно сократиться.

Еще университет может помочь студенту взять кредит на обучение по более выгодным условиям. Сейчас в США буквально пара банков, которые дают деньги без поручителя-гражданина США: Prodigy Finance и MPower.

Банки могут дать от $25 тысяч до 80% всей стоимости обучения. При этом они предлагают очень выгодные условия: пока вы учитесь, платите очень маленький процент (около $70 в месяц), а основную сумму начинаете выплачивать через полгода после выпуска из вуза.

Условия могут быть еще лучше: банк может ничего не требовать во время обучения, а платить нужно только после того, как вы окончите магистратуру, найдете работу и станете платежеспособным. Процент по кредиту достаточно высок — до 11%, однако российские банки на подобные цели предлагают кредиты под 17–18%.

Как получить максимум

Не нужно сильно критиковать себя. На самом деле все реально — нужно лишь правильно спланировать и потратить время на подготовку.

Помните, что у российских студентов есть преимущества. Для американских вузов очень важно развитие diversity, то есть разнообразия во всем, в том числе в том, чтобы студенты были из разных стран. Поступающих из России не так много по сравнению с другими государствами.

Ищите уникальное в себе — это поможет вам в написании эссе. В истории каждого человека есть что-то, чего нет у других, — особенно если у вас есть цель и вы знаете, куда хотите дальше развиваться.

Не врите в эссе. В приемной комиссии работают опытные люди, которые ежегодно рассматривают огромное количество заявок, и они легко отличают ложь от правды.

Подумайте о финансовой помощи еще до момента поступления и оцените ваши возможности.

Общайтесь с вузами. Американские вузы и приемные комиссии максимально открыты для этого.

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