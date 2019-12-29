Что должны учитывать IT-компании при работе с поколением Z

Сегодня в офисах встречаются пять поколений сотрудников, каждому из которых присущи свои убеждения о взаимодействии, вовлеченности, зарплате, балансе между работой и личной жизнью и тому подобном. Новым вызовом для работодателей стало поколение Z, которое сильно отличается даже от предшествовавших ему миллениалов. Вот что IT-компаниям следует учитывать при найме зумеров.

Почему подход к миллениалам не актуален для поколения Z

Тактика общения с миллениалами может не оказаться таккой же эффективной при общении с представителями поколения Z. Недавнее исследование, которое проводили, чтобы оценить влияние зумеров на рабочую среду в Великобритании, выявило несколько ключевых потребностей этого поколения.

Работа в ценностно-ориентированной среде. Если миллениалы отдают приоритет корпоративной культуре, то зумеры фокусируются на ценностях. Они хотят работать в компаниях, чьи ценности соответствуют их собственным убеждениям. Это означает, что на собеседовании могут всплыть вопросы, связанные с политикой компании в отношении инвестиций, экологии и других проблем.

Если миллениалы отдают приоритет корпоративной культуре, то зумеры фокусируются на ценностях. Они хотят работать в компаниях, чьи ценности соответствуют их собственным убеждениям. Это означает, что на собеседовании могут всплыть вопросы, связанные с политикой компании в отношении инвестиций, экологии и других проблем. Возможность повлиять на роль ИИ. Исследование показало, что 77% руководителей уже приняли во внимание технические предложения поколения Z, касающиеся ИИ и автоматизации труда. Включение зумеров в разговоры об автоматизации имеет важное значение для профессионального роста и уровня удовлетворенности этих сотрудников.

Исследование показало, что 77% руководителей уже приняли во внимание технические предложения поколения Z, касающиеся ИИ и автоматизации труда. Включение зумеров в разговоры об автоматизации имеет важное значение для профессионального роста и уровня удовлетворенности этих сотрудников. Личное общение. Несмотря на любовь к технологиям, поколение Z предпочитает не виртуальные, а личные встречи с руководителями. Этим оно отличается от прошлых поколений, чья потребность в независимости и гибкости одержала верх над желанием проводить более регулярные проверки и чаще получать обратную связь.

Несмотря на любовь к технологиям, поколение Z предпочитает не виртуальные, а личные встречи с руководителями. Этим оно отличается от прошлых поколений, чья потребность в независимости и гибкости одержала верх над желанием проводить более регулярные проверки и чаще получать обратную связь. Работа до тех пор, пока есть возможности для роста. Большинство молодых сотрудников хотят остаться в своих нынешних компаниях — более половины говорят, что планируют задержаться там дольше года, — при условии, что там будут возможности для роста. Они ожидают повышения в течение первого года работы, а также обучения и развития.

Таким образом, поколение Z больше других поколений руководствуется личными ценностями и возможностями роста. Они выбирают интеллектуальную и открытую рабочую среду. Зумеры быстро предлагают техническую помощь и стремятся улучшить свои компании через изменения в технологиях, коммуникации и взаимодействии.

Но если вы не будете транслировать эти ценности в ответ и не мотивируете поколение Z сильной корпоративной этикой и практическим участием, его представители, скорее всего, оставят вашу компанию ради той, что делает это. Пришло время переосмыслить политику, заточенную под миллениалов, и по-новому подойти к сотрудникам из поколения Z.

Три способа создать рабочее место, которое вдохновит поколение Z

Вам не нужно переворачивать с ног на голову корпоративную культуру или вносить серьезные изменения в бизнес, чтобы создать достойную рабочую среду. Воспользуйтесь появлением поколения Z как возможностью для воспитания нового класса увлеченных сотрудников, готовых вывести цифровую трансформацию на новый уровень. Вот три способа, которые помогут по максимуму использовать возможности нового поколения.

Инвестируйте в их карьерный рост. Хотя зумеры не хотят часто менять места работы, они уйдут, если не увидят возможностей для роста. Это означает, что вам нужно уделить внимание карьерному пути представителей поколения Z, а также их финансовому росту и получению новых обязанностей. Дальнейшее обучение, а также участие в жизни компании и принятии решений позволят зумерам чувствовать себя более счастливыми и ценными членами команды.

Хотя зумеры не хотят часто менять места работы, они уйдут, если не увидят возможностей для роста. Это означает, что вам нужно уделить внимание карьерному пути представителей поколения Z, а также их финансовому росту и получению новых обязанностей. Дальнейшее обучение, а также участие в жизни компании и принятии решений позволят зумерам чувствовать себя более счастливыми и ценными членами команды. Осваивайте новые технологии. Поколение Z хорошо разбирается в технологиях и, скорее всего, предложит новые способы развития вашей компании. Воспользуйтесь их советом или рискуйте тем, что зумеры начнут использовать сторонние технологии. Они также заинтересованы в ИИ, и исследования показывают, что те специалисты, что знакомы с этой технологией лучше всего, меньше всего беспокоятся о безопасности своей работы. Таким образом, важно образовывать зумеров в вопросах, касающихся ИИ, и позиционировать его как инструмент, который должен помогать людям, а не заменять их.

Поколение Z хорошо разбирается в технологиях и, скорее всего, предложит новые способы развития вашей компании. Воспользуйтесь их советом или рискуйте тем, что зумеры начнут использовать сторонние технологии. Они также заинтересованы в ИИ, и исследования показывают, что те специалисты, что знакомы с этой технологией лучше всего, меньше всего беспокоятся о безопасности своей работы. Таким образом, важно образовывать зумеров в вопросах, касающихся ИИ, и позиционировать его как инструмент, который должен помогать людям, а не заменять их. Не фокусируйтесь на таких удобствах, как столы для пинг-понга или гибкий график. Поколение Z не так заинтересовано в них, как предыдущие. Хотя эти преимущества и могут повысить лояльность, у зумеров другой набор потребностей и ценностей. Но учет их предпочтений не должен означать отказа от накопленных вами знаний о других поколениях сотрудников. Вместо этого добавьте идеи поколения Z к тем, что вы уже реализовали, — так вы сможете обеспечить рабочую среду, комфортную для всех.

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