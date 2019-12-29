Что должны учитывать IT-компании при работе с поколением Z
Сегодня в офисах встречаются пять поколений сотрудников, каждому из которых присущи свои убеждения о взаимодействии, вовлеченности, зарплате, балансе между работой и личной жизнью и тому подобном. Новым вызовом для работодателей стало поколение Z, которое сильно отличается даже от предшествовавших ему миллениалов. Вот что IT-компаниям следует учитывать при найме зумеров.
Почему подход к миллениалам не актуален для поколения Z
Тактика общения с миллениалами может не оказаться таккой же эффективной при общении с представителями поколения Z. Недавнее исследование, которое проводили, чтобы оценить влияние зумеров на рабочую среду в Великобритании, выявило несколько ключевых потребностей этого поколения.
- Работа в ценностно-ориентированной среде. Если миллениалы отдают приоритет корпоративной культуре, то зумеры фокусируются на ценностях. Они хотят работать в компаниях, чьи ценности соответствуют их собственным убеждениям. Это означает, что на собеседовании могут всплыть вопросы, связанные с политикой компании в отношении инвестиций, экологии и других проблем.
- Возможность повлиять на роль ИИ. Исследование показало, что 77% руководителей уже приняли во внимание технические предложения поколения Z, касающиеся ИИ и автоматизации труда. Включение зумеров в разговоры об автоматизации имеет важное значение для профессионального роста и уровня удовлетворенности этих сотрудников.
- Личное общение. Несмотря на любовь к технологиям, поколение Z предпочитает не виртуальные, а личные встречи с руководителями. Этим оно отличается от прошлых поколений, чья потребность в независимости и гибкости одержала верх над желанием проводить более регулярные проверки и чаще получать обратную связь.
- Работа до тех пор, пока есть возможности для роста. Большинство молодых сотрудников хотят остаться в своих нынешних компаниях — более половины говорят, что планируют задержаться там дольше года, — при условии, что там будут возможности для роста. Они ожидают повышения в течение первого года работы, а также обучения и развития.
Таким образом, поколение Z больше других поколений руководствуется личными ценностями и возможностями роста. Они выбирают интеллектуальную и открытую рабочую среду. Зумеры быстро предлагают техническую помощь и стремятся улучшить свои компании через изменения в технологиях, коммуникации и взаимодействии.
Но если вы не будете транслировать эти ценности в ответ и не мотивируете поколение Z сильной корпоративной этикой и практическим участием, его представители, скорее всего, оставят вашу компанию ради той, что делает это. Пришло время переосмыслить политику, заточенную под миллениалов, и по-новому подойти к сотрудникам из поколения Z.
Три способа создать рабочее место, которое вдохновит поколение Z
Вам не нужно переворачивать с ног на голову корпоративную культуру или вносить серьезные изменения в бизнес, чтобы создать достойную рабочую среду. Воспользуйтесь появлением поколения Z как возможностью для воспитания нового класса увлеченных сотрудников, готовых вывести цифровую трансформацию на новый уровень. Вот три способа, которые помогут по максимуму использовать возможности нового поколения.
- Инвестируйте в их карьерный рост. Хотя зумеры не хотят часто менять места работы, они уйдут, если не увидят возможностей для роста. Это означает, что вам нужно уделить внимание карьерному пути представителей поколения Z, а также их финансовому росту и получению новых обязанностей. Дальнейшее обучение, а также участие в жизни компании и принятии решений позволят зумерам чувствовать себя более счастливыми и ценными членами команды.
- Осваивайте новые технологии. Поколение Z хорошо разбирается в технологиях и, скорее всего, предложит новые способы развития вашей компании. Воспользуйтесь их советом или рискуйте тем, что зумеры начнут использовать сторонние технологии. Они также заинтересованы в ИИ, и исследования показывают, что те специалисты, что знакомы с этой технологией лучше всего, меньше всего беспокоятся о безопасности своей работы. Таким образом, важно образовывать зумеров в вопросах, касающихся ИИ, и позиционировать его как инструмент, который должен помогать людям, а не заменять их.
- Не фокусируйтесь на таких удобствах, как столы для пинг-понга или гибкий график. Поколение Z не так заинтересовано в них, как предыдущие. Хотя эти преимущества и могут повысить лояльность, у зумеров другой набор потребностей и ценностей. Но учет их предпочтений не должен означать отказа от накопленных вами знаний о других поколениях сотрудников. Вместо этого добавьте идеи поколения Z к тем, что вы уже реализовали, — так вы сможете обеспечить рабочую среду, комфортную для всех.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter