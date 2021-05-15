Аранжировка карьеры: начинающему композитору в кино

Совершенствуя собственный бренд, участвуя в кинокомпозиторских конкурсах, ежедневно оттачивая мастерство и презентуя свои работы, Ивану удалось заинтересовать профессиональное сообщество и не только в России, что открыло дорогу новым вызовам и работе над большими проектами.

Иван Синцов — молодой (21 год) российский композитор и аранжировщик в сфере кино и телевидения. 26 апреля на 43-м Московском международном кинофестивале состоялась премьера фильма «Маленький воин», музыку для ленты написал Иван. Это не первая работа Ивана в кино.

Его музыка звучит в сериале «Текст. Реальность» — расширенной версии фильма «Текст» с Александром Петровым в главной роли. Кроме того, Иван работал над музыкой к фильму «По ту сторону стен» (лауреат международных кинофестивалей и кинопремий в номинации «Лучший оригинальный саундтрек»). Среди фестивалей — Los Angeles CineFest, Cult Critic Movie Awards, Hollywood International Moving Pictures Film Festival.

1. Карьера композитора

Увлечение музыкой и любимая профессия

Профессионально заниматься музыкой я начал с самого детства. В 6 лет я поступил в ДШИ им. Балакирева Ярославля на отделение народных инструментов и начал играть на домре. Такой путь сулил мне карьеру концертного исполнителя, но спустя 10 лет после начала обучения, я осознал, что хочу писать музыку. Триггером, побудившим меня сменить музыкальный вектор стал фильм «Помни меня» (2010 г.). Финальная сцена и монолог главного героя под музыку Марсело Зарвоса настолько сильно поразила меня, что заставила плакать.

Дополнительное образование

Я осваивал программы для написания музыки в интернете, знакомился с разными людьми из этой сферы, смотрел видео, сочинял, импровизировал и постоянно пробовал. В 2016 году я прошел интенсивный курс Film Scoring в Berklee Online (онлайн-подразделение Berklee College of Music), а в 2018 году получил диплом кинокомпозитора в «Московской школе кино». Главное, что я усвоил — только практика может сделать тебя лучше и в век современных технологий многие дороги открыты. Естественно, надо любить свое дело, чтобы стать композитором, но кроме того необходимо постоянно самосовершенствоваться и развиваться, брать и делать.

Где учиться, что читать и смотреть

Тем, кто хочет писать музыку для фильмов на профессиональном уровне, нужно заниматься не только практикой, но и теорией. Нельзя однозначно сказать, где лучше получать образование и в какой форме, но в России я бы обратил внимание на программу «Композитор в кино» МШК. Дистанционно — Berklee Online (начиная от общего Music Education, заканчивая Music Production и Film Scoring). Оба заведения предлагают только платное обучение, но, если вы хотите получить знания самостоятельно, вам поможет литература и каналы в интернете.

Книга «Основы оркестровки» Римского-Корсакова позволит вам познакомиться с инструментами симфонического оркестра и правилам работы с ними, дополняя теоретические знания грамотными музыкальными примерами великих композиторов. Книга Complete Guide to Film Scoring от Ричарда Дэвиса расскажет об изнанке профессии композитора для кино, с примерами и полезными советами. Достаточно информации можно почерпнуть и на YouTube: каналы Ashton Gleckman, John Powell, Junkie XL, Cinematic Composing, Listening In и многие другие позволят наглядно увидеть процесс работы композиторов из кино, разборы саундтреков и музыкальной драматургии.

2. Знаменитые композиторы в кино

Ориентиры

Самые знаменитые композиторы в кино — Энио Морриконе («Однажды в Америке», «Крестный отец», «Профессионал», «Хороший, плохой, злой»), Ханс Циммер («Король Лев»), Джон Уильямс («Звёздные войны»). Тем, кто только начинает свой путь, я бы посоветовал обратить внимание на карьерный путь именно этих композиторов — они работали над фильмами разных жанров и направлений. Вообще, нужно смотреть много кино — драмы, триллеры, и комедии. Это позволит открыть вам новые имена, за которыми вы, возможно, будете пристально наблюдать.

Если не знаете, что выбрать, но хотите послушать примеры качественной музыки для отличных картин, то уделите внимание лауреатам и номинантам премии «Оскар» в категории «Лучший оригинальный саундтрек» разных лет (например, «Шербурские зонтики» и «Джокер»). В этих работах можно найти как прекрасный мелодический материал, так и необычные музыкально-стилистические решения.

Из композиторов, которые мне нравятся — Дарио Марианелли, я давно являюсь его большим поклонником. Мои любимые работы — музыка к фильмам «Искупление» и «Приключение Паддингтона 2». Его работа на этих картинах очень близка мне по тональности, мелодической и драматургической составляющей, а музыку к «Искуплению» я считаю образцовой.

3. Первая работа в кино

Первая работа и ее особенности

Вечные вопросы, которыми задаются все, кто хочет работать в кино: «в какие двери стучаться? Кому звонить и куда писать?». Главный совет — делать, делать и еще раз делать. Для повышения узнаваемости необходимо издавать свои работы на стриминговых сервисах и стараться распространять их везде, где это только возможно — в различных интернет-сообществах и соцсетях.

Этим путем я и пошел в самом начале. Работу в своем первом фильме «По ту сторону стен», режиссера Вячеслав Руденко я получил благодаря социальным сетям. Вячеслав нашел мою музыку в какой-то тематической группе, заинтересовался и написал мне сообщение с предложением поработать над его дебютным полнометражным фильмом. Работа на фильме принесла мне несколько международных кинопремий в категории «Лучший оригинальный саундтрек».

Советы для новичков

Есть другие способы начать путь кинокомпозитора, приведу примеры:

Сотрудничество со студентами киновузов страны (например, ВГИК, МШК), которым всегда нужна музыка для их дипломных или учебных фильмов. Можно предлагать им свои услуги (так же, в интернете) и вместе с ними делать первые пробы в кино.

Посещение различных кинофестивалей, питчингов, мастер-классов. Необходимо следить за профессиональной тусовкой, на начальном этапе я бы посоветовал участвовать во всех ивентах в которых возможно — как в бесплатных, так и в платных. Поясню, тусовка — знакомство с людьми и налаживание полезных связей. Личное знакомство всегда дороже виртуального.

Участие в различных кинокомпозиторских конкурсах, их сейчас достаточно много. Например: Score Relief, BIFSC, KinoRex, Фестиваль творческих компетенций ArtMasters. Участие в подобных конкурсах дает возможность наработать опыт, проявить себя и обрести полезные связи.

4. Социальные связи и их важность в процессе профессионального роста

Нетворкинг: будущее, прошлое, настоящее

Ты можешь писать замечательную музыку, много знать и уметь, но если о тебе никто не слышал, и ты не заводишь полезные профессиональные связи, то работать в кино не выйдет. Работа в любой творческой среде, в том числе в кино очень социальная. Многие проекты, на которых я работал я получил от тех людей, с кем знакомился в процессе своей деятельности.

Например, после просмотра нашумевшего фильма «Текст» Клима Шипенко, мы познакомились на Facebook с композитором фильма Николаем Ростовым. Мне очень понравилась музыка и я решил ему написать. Я отправлял ему свои работы, а спустя время он предложил мне помочь с музыкой для расширенной версии фильма «Текст», которая вышла на стриминговом сервисе Start под названием «Текст. Реальность». Таким образом, я смог прикоснуться к самому нашумевшему фильму 2019 года и поработать с самым кассовым режиссером страны Климом Шипенко.

Похожим образом мне удалось познакомиться с Джоном Оттманом, Голливудским кинокомпозитором и монтажером, лауреатом премии Оскар за монтаж фильма «Богемская рапсодия». Мы знакомы уже несколько лет и порой я присылаю ему свои работы, которые он конструктивно разбирает. Благодаря интернет-знакомствам, мне удалось попасть и на международные проекты, среди которых мелодрама «В плену у сакуры» (участник программы «Русский след» 41-го ММКФ) производство России и Японии, казахстанский исторический фильм «Томирис» (включен в лонг-лист кинопремии «Золотой Глобус) и драма «Жёлтая кошка» (участник программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля).

Пишите музыку и не бойтесь писать письма! Кто знает, к чему потом приведет ваше знакомство?

5. Перспективы развития карьеры

Творческие планы и пути их реализации

Мои творческие планы — делать хорошее кино, делать красивую и качественную музыку. Я стремлюсь развиваться в рамках каждой своей работы. Если говорить конкретно, то одна из моих целей — национальная кинопремия «Золотой Орел». Мне важна не только зрительская оценка, но и профессиональная.

Чтобы получить «Орла», надо написать отличную музыку для отличного фильма, а это всегда тяжело. Хотя это и есть прелесть профессии — делать то, что вначале может казаться очень сложным. Сложные с музыкальной точки зрения проекты всегда позволяют стремительно расти и приблизиться к своим заветным целям и мечтам. Я желаю каждому, кто хочет добиться успехов в композиторском мастерстве, совершенствовать себя, не бояться сложностей, относиться к ним легко, писать больше музыки и общаться. Все зависит только от нас самих, а удача приходит к тем, кто ее добивается.

Варианты развития карьеры для новичка

Эпоха пандемии внесла свои коррективы. Российские онлайн-кинотеатры набирают обороты, а проекты становятся смелее и откровеннее. Всё больше фильмов и сериалов появляется на стриминговых сервисах. Это большой сегмент рынка, на который новичкам стоит обратить внимание, так как режиссеры и продюсеры стали доверительнее относиться к нестандартным музыкальным решениям композиторов, хотя привычные подходы к написанию музыки так или иначе остаются популярны.

Если говорить в целом, чтобы не отстать от поезда, надо следить за тем, что выпускают чаще и в каком виде. Например, если сериалов стало больше и акцент на них стал ярче, то и работы в этом направлении прибавилось. Игровое, как и неигровое кино тоже не стоит на месте — этому свидетельствует интерес зарубежных фестивалей к российским фильмам. Я рекомендую следить за новинками не только зарубежного, но и нашего кинопроизводства — чтобы понять, музыка какого формата становится всё более желанной для продюсеров и режиссёров. Спойлер — музыка должна быть грамотно написана и технически, и музыкально.

Фото: Lukas Gojda / Shutterstock