Как создать шедевр и спасти мир от голода с помощью ИИ: истории участников образовательного интенсива «Архипелаг 20.35»

Мобильные приложения научат любого создавать настоящие произведения искусства и разбираться даже в самых хитрых составах пищевых продуктов, а роботы спасут человечество от голода. Это не утопия, а почти реальность. О своих проектах в сфере искусственного интеллекта рассказали участники «Кружкового движения» НТИ, представившие изобретения на образовательном интенсиве «Архипелаг 20.35».

Еда без вреда

Проект «Productim»

Ярослав Яшин (9 класс): Проект появился год назад. Идея возникла спонтанно. В кабинете информатики мы с преподавателем проводили мозговой штурм, и мне предложили шоколадку. Я стал читать её состав, увидел, что в нём могут содержаться следы арахиса, и подумал: «Что если человек с аллергией на арахис съест её и начнет задыхаться?». Так родилась идея проекта — бесплатное мобильное приложение для распознавания состава продуктов.

Чтобы расшифровать список ингредиентов, надо сфотографировать состав на упаковке, всё остальное сделает приложение: распознает состав и разложит его на отдельные части. Существующие аналоги распознают только белки, жиры, углеводы и калорийность, не указывая на потенциальные аллергены. Мы же хотим помогать людям с заболеваниями, связанными с ограничениями в питании — от непереносимости лактозы до диабета — и выяснять причину заболеваний.

В команде десять человек, все школьники:

биолог;

два дизайнера;

два специалиста по PR, остальные;

программисты, которые разрабатывают алгоритмы распознавания и само приложение.

Я разрабатываю алгоритмы. В будущем планируем создать видеокамеру, которую можно установить в магазине, чтобы покупатель мог сразу мониторить состав продукта и решать, покупать его или нет. Для домашнего использования такая камера тоже подойдет.

Кроме приложения, у нас есть сайт. У него только одна функция — распознавание состава продуктов. Основная часть проекта строится за счёт мобильного приложения. В личном кабинете пользователь сможет составить себе диету, а приложение поможет следовать ей. Например, напоминать, что сегодня ещё можешь съесть шоколадный батончик, а завтра уже не надо. Приложение будет доступно для скачивания в конце 2020 года или начале 2021.

Сам себе гений

Проект «Генератор идей»

Василий Гурьянов (11 класс): Проект родился потому, что я заметил боль: все, с кем я общался — от представителей бизнеса до фотографов — испытывали недостаток идей. Мне показалось интересным создать проект, где любой человек в состоянии творческого кризиса сможет найти для себя что-то новое.

Систему, генерирующую идеи, можно будет настроить таким образом, что твой выбор не сможет увидеть другой пользователь.

Идеи могут быть совершенно разными. Например, сделать из очень плохой фотографии шедевр. Алгоритм проанализирует параметры экспозиции изображения и поменяет их на наиболее оптимальные. Обученная на фотографиях известных авторов нейросеть подберёт фильтры таким образом, чтобы итоговая картинка смотрелась максимально приятно глазу.

Сейчас проект находится на стадии разработки и подбора специалистов. Я один в команде: работаю над необходимым алгоритмом, исследую рынок и общаюсь с потенциальными клиентами. Вскоре ко мне присоединятся 1-2 разработчика по искусственному интеллекту. В обозримом будущем будет необходим маркетолог и сисадмин.

Робот-фермер спешит на помощь

Проект Siberian tiger

Георгий Бондарь (студент 1 курса НИТУ МиСИС): Мир стоит перед глобальными проблемами. Через некоторое время нас станет уже 10 миллиардов человек. Всех надо будет чем-то кормить. Об этом думаю не только я, есть цели устойчивого развития ООН. Наш исследовательский робот — помощник в сельском хозяйстве — позволяет повысить урожайность на 20-30 процентов. И это хорошо не только потому, что еды будет больше, прибыль фермеров тоже увеличится.

Задача агроробота в том, чтобы перемещаться по полю, собирать информацию о растениях и отправлять их на сервер. Там нейронные сети будут распознавать заболевание и передавать результат фермеру прямо в чат-бот телеграма. Агроном не может обработать поле в 120 тысяч гектар или вручную собрать информацию об урожае. Он будет допускать ошибки. А робот будет делать это без ошибок и 24 часа в сутки.

Маленькую модель-прототип я спроектировал сам с нуля, учась в 9-10 классе. Когда переходил в 11 класс, решил создать большую полноразмерную версию прототипа роботизированной платформы — в 10 раз больше прототипа.

У нас в команде восемь студентов из разных вузов, в том числе МИФИ, МГТУ «СТАНКИН», МГТУ им. Баумана и МИРЭА. Я занимаюсь проектированием конструкции робота, дизайном и управлением проекта.

Фото: пресс-служба «Кружкового движения» НТИ

Мы уже 15 месяцев разрабатываем большой прототип. По размеру он почти как автомобиль — 172 на 172 см. В нем стоят батареи от Tesla Model S, есть солнечная панель и бензиновый генератор, то есть система питания гибридная. Мощность 42 лошадиные силы, примерно как у малых тракторов. Преимущество платформы в том, что она не похожа на трактор. У робота все колеса крутятся по вертикальной оси, то есть он может поворачивать колеса и ехать в другую сторону — робот всенаправленный. Робот оснащён системой активной подвески и на уклонах до 21° способен держать кузов в горизонтальном положении. Платформу можно использовать и для выполнения рутинных задач на поле.

На данном этапе разработки мы вложили в проект около 700 тысяч рублей. Сейчас ищем инвесторов, чтобы начать работу над созданием серийной модели, которая пойдёт в производство. Производственная площадка и центр разработки у нас собственные, в Москве. Наши мощности позволяют собирать до двух роботов в месяц. Надеюсь, года через два наш агроробот поступит в продажу.

Фото на обложке: Unsplash