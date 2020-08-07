Компания Mail.ru Group поддержит чемпионат творческих компетенций ArtMasters. Соревнование проводится, чтобы привлечь в игровую индустрию новых специалистов. Принять участие могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку надо до 11 августа, рассказали в пресс-службе ArtMasters.

В Москве пройдёт чемпионат творческих компетенций ArtMasters при поддержке Mail.ru Group