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YOUNG

В Москве пройдёт чемпионат творческих компетенций ArtMasters при поддержке Mail.ru Group

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Компания Mail.ru Group поддержит чемпионат творческих компетенций ArtMasters. Соревнование проводится, чтобы привлечь в игровую индустрию новых специалистов. Принять участие могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку надо до 11 августа, рассказали в пресс-службе ArtMasters. 

В Москве пройдёт чемпионат творческих компетенций ArtMasters при поддержке Mail.ru Group

Соревнования пройдут по 16 направлениям. Среди них — дизайн смешанной реальности, создание костюмов, звукорежиссура, сценография, дизайн звука в аудиовизуальных медиа. 

Оценивать и курировать участников будут эксперты из MY.GAMES, игрового бренда Mail.ru Group по следующим направлениям — «геймдизайнер», «дизайнер смешанной реальности», «сценарист компьютерных игр» и «веб-дизайнер». Соревнования пройдут на площадке компании. Победителей наградят ценными призами и предложат стажировку в Mail.ru Group.

Фото на обложке: Unsplash

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