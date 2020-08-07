В Москве пройдёт чемпионат творческих компетенций ArtMasters при поддержке Mail.ru Group
Компания Mail.ru Group поддержит чемпионат творческих компетенций ArtMasters. Соревнование проводится, чтобы привлечь в игровую индустрию новых специалистов. Принять участие могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку надо до 11 августа, рассказали в пресс-службе ArtMasters.
Соревнования пройдут по 16 направлениям. Среди них — дизайн смешанной реальности, создание костюмов, звукорежиссура, сценография, дизайн звука в аудиовизуальных медиа.
Оценивать и курировать участников будут эксперты из MY.GAMES, игрового бренда Mail.ru Group по следующим направлениям — «геймдизайнер», «дизайнер смешанной реальности», «сценарист компьютерных игр» и «веб-дизайнер». Соревнования пройдут на площадке компании. Победителей наградят ценными призами и предложат стажировку в Mail.ru Group.
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