«Авито Работа» выяснил, какие вакансии востребованы у молодых людей

Сервис по поиску работы «Авито Работа» провёл социологическое исследование и выяснил, какие вакансии и подработки востребованы у молодых людей. Эксперты компании отмечают, что у молодёжи повышен интерес к вакансиям продавца, продавца-консультанта, кассира или официанта, рассказали в пресс-службе Авито.

Согласно результатам, за последние три месяца 68% людей в возрасте от 18 до 24 лет искали работу. 63% ответили, что имеют постоянную работу, 29% оказались неработающими, 5% не работают из-за учёбы, а 3% совмещают образование и карьеру.

По результатам исследования стало ясно, что молодые люди активнее ищут работу (81% опрошенных), чем девушки (59%).

Чаще всего молодёжь делала запросы на вакансию продавца (22% опрошенных), курьера и официанта (18%), администратора и промоутера (14%). Наиболее востребован поиск работы в Уральском, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах.

При выборе работы респонденты обращают внимание на график работы, возможность совмещать её с учёбой и на размер заработной платы. При этом бренд компании кандидатам на работу не важен.

Участники опроса отмечают, что пандемия повлияла на рынок труда. 63% респондентов отметили, что вакансий стало меньше, 18% затруднились ответить на вопрос, 11% считают, что ничего не изменилось, а 8% сказали, что вакансий стало больше.

В опросе принимали участие 10 000 россиян старше 18 лет.