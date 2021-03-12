В конце марта стартует бесплатный онлайн-лагерь для подростков BAZA

С 22 по 26 марта пройдёт смена в онлайн-лагере для подростков BAZA. Это пространство для ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые могут заниматься в среде единомышленников и обучаться новым профессиям.

В течение пяти дней подростки создадут свои блоги в социальных медиа и попробуют их раскрутить, а также пройдут курс по созданию современных арт-композиций. Они будут заниматься с профессиональными преподавателями и экспертами из своих областей.

В арт-смене ребята познакомятся с современными особенностями культурных пространств, создадут своё граффити, виртуально посетят один из главных уличных музеев России, сделают собственный арт-объект.

В смене SMM и блогерство подростки узнают, как делать красивый контент для инстаграм, научатся монтировать видео в TikTok. Эксперты расскажут им, как раскрутиться в социальных сетях и стать популярным, а также подскажут, как правильно работать с аудиторией.

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