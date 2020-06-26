Как стать звездой TikTok: 7 шагов к популярности

Правда, чтобы стать популярным, надо учитывать особенности площадки и секреты сервиса — о них я вам и расскажу.

У соцсети TikTok репутация площадки, на которой пользователи свободны самовыражаться, показывать свои творческие идеи и таланты. Она особенно популярна у подростков, хотя короткие видео охотно снимают и взрослые люди, и бренды, и крупные компании.

Феномен и алгоритмы соцсети

На мой взгляд, социальная сеть приобрела такой успех за счёт контента, который моментально захватывает внимание зрителя. Пользователю не нужно концентрироваться, долго вникать в суть — он получает легкий развлекательный контент и новые эмоции здесь и сейчас.

Еще одна важная причина — это музыка. Многие находят здесь новые треки, добавляют в свои плейлисты и так становятся постоянными пользователями соцсети. В приложение встроен видеоредактор, с помощью которого каждый может создать свой креативный ролик.

Попасть в рекомендации и стать известным здесь может каждый.

Площадка уникальна тем, что она сама продвигает ваши видео. Алгоритмы соцсети не всегда очевидны, но есть определенные паттерны, о которых стоит помнить:

Чтобы попасть в ключевой алгоритм, надо удержать первую аудиторию — сначала видео показывается 100 людям.

Платформа следит за поведением людей во время просмотра ролика — если эти 100 людей досмотрели его до конца, и хотя бы 10-15 из них после просмотра поставили ему лайк, то алгоритм показывает это видео еще 100 людям.

Затем, если конверсия лайков и просмотров видео до конца продолжает расти, то TikTok показывает это видео уже тысячам людей. Так механизм работает до тех пор, пока все «заинтересованные» его не увидят. Рано или поздно ролик, конечно, перестает набирать обороты, поскольку релевантная аудитория его уже посмотрела.

Правда, далеко не все видео выходят в рекомендации даже первым 100 людям. Это происходит потому, что разработчики TIkTok внедрили в него и другие алгоритмы, отвечающие за отбор качественного контента. Например, важны хороший свет на видео, яркость и качество картинки, эмоции в кадре, движения и, конечно же, уникальность.

Механизмы, отбирающие видео, заточены под понимание этих пунктов, но иногда и они дают сбой — так, в рекомендации попадают видео плохого качества. Но их будущее предрешено: если нет положительной реакции пользователей — нет роста.

Аудитория TikTok

Месячная активная аудитория TikTok в России в 2020 году — 18 млн пользователей. Большая часть из них (43%) — дети и подростки, средний возраст которых от 7 до 15 лет. Именно эта аудитория сделала соцсеть такой популярной. Причем в большинстве случаев эти подростки сами хотят стать известными и снимают контент — в этом состоит одна из стратегий разработчиков по удержанию пользователей.

Также в приложении есть своя база ботов, которые смотрят видео, подписываются на аккаунты и оставляют комментарии под новыми роликами. Эти комментарии также продуманы как с технологической, так и с психологической точки зрения.

В основном такие боты пишут что-то вроде «Ты в топе», «Ты в рекомендациях», «Крутое видео», «Снимай еще». Это рождает у контент-мейкеров мотивацию продолжать снимать ролики и проводить в приложении еще больше времени.

Конечно, сейчас аудитория TikTok — это не только дети и подростки, как было при его запуске на российском рынке. Платформа уже собрала людей всех возрастов и профессий — это и домохозяйки, и блогеры, и звезды эстрады, и актеры. На данный момент почти все медийные персоны завели свои страницы на платформе и привлекли к ним подписчиков из своих инстаграм-аккаунтов.

Как продвигаться в TikTok: 7 главных правил

Верный способ привлечь подписчиков в TikTok — попасть в рекомендации. Но, как показывает практика, подписка для людей не имеет особого значения — многие подписаны более, чем на 1000 человек, но физически не могут уследить за новым контентом всех этих людей. Поэтому многие после просмотра видео автоматически ставят лайк, подписываются на аккаунт и листают рекомендации дальше.

Для продвижения в TikTok необходимо следовать следующим правилам:

Регулярно снимать контент

Это нужно для того, чтобы алгоритмы определяли ваш аккаунт как активный и давали возможность попасть в рекомендации. Если вы не выкладывали ролики больше месяца, вероятность попадания в теневой бан составляет 90%.

Делать контент креативным и создавать вовлеченность

Важно, чтобы ваши видео выглядели ярко и запоминались пользователю. Старайтесь быть креативным, придумывайте необычные концовки, используйте маски и фильтры, грамотно работайте с наклейками и текстом. Но помните, что всего должно быть в меру: текст не должен перегружать картинку, фильтров не должно быть слишком много, музыка должна сочетаться с кадром.

Вовлекать зрителя в этой соцсети не просто нужно, а необходимо — постарайтесь вызвать у человека эмоцию после просмотра вашего ролика и желание вернуться к нему еще раз. Как правило, именно такие видео активно продвигает сам Tiktok.

Видео из аккаунта юридической фирмы —

пример позиционирования бизнеса в ТikTok

Участвовать в трендовых челленджах

Это один из самых быстрых способов раскрутить свою страницу. Но нужно помнить, что такие видео не должны стать вашим основным контентом. Тренды помогают разместить видео в своей категории, и, если оно интересное, алгоритмы будут поднимать его все выше и выше. Так, большое количество просмотров и лайков будут способствовать росту вашей страницы.

Тренд #fliptheswitch

Не забывать про качество и свет

Качество картинки и освещение очень важны для любых видеороликов, зачастую именно они влияют на восприятие ролика пользователем.

Важно использовать профессиональный свет — он не желтит, имеет несколько режимов и помогает сделать картинку более эффектной. Лучше всего для съемки подходят кольцевые лампы. А для качественных видео вам нужен телефон, камера которого снимает в высоком разрешении.

Dina

Помнить, что видео должно удержать зрителя до конца

Здесь речь идет об алгоритмах, которые с большей вероятностью продвигают те видео, которые пользователи просматривают полностью.

Видео с сюжетом

Использовать хэштеги

Они помогают видео попасть в свои тематические разделы, где пользователи с легкостью могут найти интересные им ролики и подписаться на вас. Некоторые хэштеги помогают попасть в рекомендации, поэтому можно заметить, как огромное количество пользователей используют хэштэги: #хочуврек, #хочувтоп, #рек, #рекомендации. По опыту могу отметить, что видео с подобными хэштегами набирают больший охват, чем без них.

Хештеги

Не только копировать, но и создавать свой уникальный контент

Как и на любой площадке в интернете, здесь важно развитие. Ваш контент должен отличался от других. Вам нужна своя фишка, которая сможет удерживать зрителя.

Заранее продумайте свой образ, стиль съёмки, детали. Фишкой может быть даже искренность!

Девушка-блогер всегда снимается в маске

Кейс из моей практики

Мой кейс с блогером Romanov BY строился на том, что контент, который мы снимали с командой для инстаграм, дублировался в TikTok. Это принесло свои результаты — уже через месяц на аккаунт подписалось более 5000 пользователей. Затем мы попробовали снимать для платформы те видео, которые не попадали в инстаграм — так на площадке появился уникальный контент от уже известного на других платформах человека.

За два месяца профиль набрал 100 тысяч подписчиков и 4 миллиона лайков. На этом этапе администрация TikTok заметила профиль и помогла в продвижении некоторых роликов в топ, нам предложили контракт. Это дало весьма ощутимые результаты — аккаунт стал собирать сотни тысяч лайков, а один из роликов собрал более 4 миллиона просмотров.

4 млн просмотров

Сейчас аккаунту чуть больше полугода и показатели продолжают расти. На странице почти 800 тысяч подписчиков и более 21 миллиона лайков. Благодаря ему мы смогли привлечь около 100 тысяч новых подписчиков на нашу страницу в Инстаграм и увеличить охваты. Например, раньше истории смотрели 40 тысяч человек, сейчас их количество достигает 60 тысяч и выше.